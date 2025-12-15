Алена Яковлева: "Перед премьерой спектакля "Мастер и Маргарита" я уронила коронки от зубов в шахту лифта"

Актриса Алена Яковлева не готовит ничего на Новый год. В новогодний вечер она выйдет на театральную сцену. Однако все атрибуты этого волшебного праздника в знаменитой актерской семье присутствуют.
Об этом Алена Яковлева рассказала в интервью Teleprogramma.org на красной дорожке премьеры мультфильма "Три кота. Путешествие во времени", посвященного десятилетию популярной франшизы каналов СТС и СТС kids. Мультик вышел в прокат с 11 декабря.
По сюжету спецвыпуска "Трех котов" котята, желая устроить родителям большой праздник, запускают диван — машину времени и отправляются в интересное путешествие сквозь разные эпохи. Так, с помощью магического агрегата им удается увидеть первую встречу мамы и папы и понять, что самый бесценный подарок — это само время.
Эту сентенцию понимают и в семье Яковлевых. Они совершают путешествие во времени каждый раз, когда в новогодний период по телевизору показывают легендарный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Ведь там каждый раз Ипполит, роль которого играет Юрий Яковлев, переживает острую душевную боль, понимая, что иногда обстоятельства и судьба сильнее нас. И у мироздания — свое, особенное чувство юмора.
На своем первом фото внучка Алены Яковлевой Иванна запечатлена именно с прадедом, которого в этот момент показывают по телевизору. И с самой младшей представительницы легендарной актерской династии начался и наш разговор с артисткой.
Алена Яковлева: "Внучка и лепит, и рисует, и складывает пазлы"
— Алена, раз вы пришли с дочкой Марией и внучкой, значит, в вашей семье любят мультфильм про трех котов…
— Иванна обожает этот мультик. У нее все играют свои роли. Я Компот, Маша — Карамелька.
В общем, все родители у нее под именами. Иванна засыпает под этот мультфильм. Так что это долгожданный праздник. За две недели до премьеры она уже находилась в ожидании.
— Чем удивляет внучка в свои три с половиной года?
— Ей еще нет трех с половиной. Иванна ходит в детский сад с двух лет. А там много занятий. Внучка и лепит, и рисует, и складывает пазлы. В общем, ребенок развивается.
— А как вы проводите время с Иванной?
— Поскольку мы все артисты, я разыгрываю какие-то сценки с Пятачком, Винни-Пухом, тремя котами, рассказываю сказки. Помимо своей профессии, пытаюсь с ней как-то заниматься.
— Вы бы хотели, чтобы внучка стала актрисой?
— Пусть сама решает. Но мы уже пятое поколение артистов. У нас такая династийная семья. И бабушка тоже была актрисой.
Алена Яковлева: "Мы проведем Новый год дома на даче"
— Как будете отмечать Новый год?
— Скорее всего, дома, в кругу семьи, потому что у меня новогодний кабачок в театре, у зятя Ванечки Замотаева — концерт в Кремле.
Так что Маша будет с малышкой. И, скорее всего, мы проведем Новый год дома на даче. Уже хочется какой-то зимней сказки. Надеюсь, что к этому времени выпадет снег.
— А что вы будете готовить к новогодней ночи?
— Я ничего не готовлю. Честно сказать, мы все покупаем, потому что у меня на готовку нет ни сил, ни времени. Когда готовить, если я до девяти часов буду на сцене в театре?
Мы в этом смысле не заморачиваемся. У нас всегда есть и селедка под шубой, и оливье, потому что зять очень любит эти салаты.
В общем, делаем все, что полагается на Новый год. Смотрим "Иронию судьбы, или С легким паром!" с участием прадедушки Иванны. Она только родилась, и первая ее фотография была с прадедушкой в телевизоре.
— А вы загадываете желание, когда нужно выпить шампанское и съесть бумажку с пеплом?
— Вы знаете, я съедаю эти бумажки. Но у меня ни разу ничего не исполнилось. А вот у Маши сбылось. И сейчас я" решила, что есть эти бумажки не буду.
Алена Яковлева с дочерью Марией и внучкой Иванной на премьере мультфильма "Три кота. Путешествие во времени". Фото: телеканал СТС
— Как вы проведете первую праздничную неделю в январе?
— Работаю, но я хочу с Иванной куда-нибудь сходить. 9 января каждый год мы делаем елку для детей театра (Театр Сатиры - прим. ред). И когда Маша была маленькой, я тоже принимала участие в этой инициативе.
Потом был большой-большой перерыв и сейчас, несмотря на то, что я народная артистка, я решила поучаствовать в этой сказке и сыграть роль Кикиморы.
Но это делается на этот раз. Мы сами эту сказку пишем, представляем и для детей театра устраиваем такой праздник. Но мне кажется, что удовольствие получают не только дети, но и родители.
Алена Яковлева: "У меня часто случалось так, что ситуация, которую я играла на сцене, могла повториться в жизни"
— В каких проектах мы увидим вас в ближайшее время?
— Вы знаете, если все случится, то будет второй сезон сериала "Химкинские ведьмы". У меня много театральных работ впереди: две премьеры, новогодний кабачок, вечер Ольги Аросевой, потом сказка. Работы много, продохнуть некогда.
Алена Яковлева. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
— "Химкинские ведьмы" — мистический сериал. А в вашей жизни есть место мистике?
- В определенной степени да. Особенно при моей профессии. Театр вообще явление мистическое, кино — в меньшей степени. Но все равно оно откладывает какие-то отпечатки на жизнь и судьбу. А уж театр-то — 100 %.
— А можете привести какие-то примеры, пожалуйста?
— У меня часто случалось так, что ситуация, которую я играла на сцене, могла повториться в жизни.
Перед премьерой спектакля "Мастер и Маргарита" я уронила коронки от зубов в шахту лифта. Это был анекдотический случай. И Маргарита у меня могла быть с отсутствием коронок.
Много было мистических историй. Просто перед Новым годом не хочется говорить какие-то неприятные вещи.
И у нас на "Химкинских ведьмах" тоже случались мистические вещи: и взрывы, и что-то другое.
— А на Рождество или Новый год вы обычно гадаете?
— Мы гадали на Рождество на воде, когда кидается много предметов и что-то должно выплыть. У одной актрисы выплыла маленькая куколка, и она родила ребенка.
Какие-то вещи не поддаются нашему сознанию. Но наверняка что-то есть…
