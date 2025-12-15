Алена Яковлева: "Перед премьерой спектакля "Мастер и Маргарита" я уронила коронки от зубов в шахту лифта"

Актриса Алена Яковлева не готовит ничего на Новый год. В новогодний вечер она выйдет на театральную сцену. Однако все атрибуты этого волшебного праздника в знаменитой актерской семье присутствуют.

Об этом Алена Яковлева рассказала в интервью Teleprogramma.org на красной дорожке премьеры мультфильма "Три кота. Путешествие во времени", посвященного десятилетию популярной франшизы каналов СТС и СТС kids. Мультик вышел в прокат с 11 декабря.

По сюжету спецвыпуска "Трех котов" котята, желая устроить родителям большой праздник, запускают диван — машину времени и отправляются в интересное путешествие сквозь разные эпохи. Так, с помощью магического агрегата им удается увидеть первую встречу мамы и папы и понять, что самый бесценный подарок — это само время.

Эту сентенцию понимают и в семье Яковлевых. Они совершают путешествие во времени каждый раз, когда в новогодний период по телевизору показывают легендарный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Ведь там каждый раз Ипполит, роль которого играет Юрий Яковлев, переживает острую душевную боль, понимая, что иногда обстоятельства и судьба сильнее нас. И у мироздания — свое, особенное чувство юмора.

На своем первом фото внучка Алены Яковлевой Иванна запечатлена именно с прадедом, которого в этот момент показывают по телевизору. И с самой младшей представительницы легендарной актерской династии начался и наш разговор с артисткой.

Алена Яковлева: "Внучка и лепит, и рисует, и складывает пазлы"

— Алена, раз вы пришли с дочкой Марией и внучкой, значит, в вашей семье любят мультфильм про трех котов…

— Иванна обожает этот мультик. У нее все играют свои роли. Я Компот, Маша — Карамелька.

В общем, все родители у нее под именами. Иванна засыпает под этот мультфильм. Так что это долгожданный праздник. За две недели до премьеры она уже находилась в ожидании.

— Чем удивляет внучка в свои три с половиной года?

— Ей еще нет трех с половиной. Иванна ходит в детский сад с двух лет. А там много занятий. Внучка и лепит, и рисует, и складывает пазлы. В общем, ребенок развивается.

— А как вы проводите время с Иванной?

— Поскольку мы все артисты, я разыгрываю какие-то сценки с Пятачком, Винни-Пухом, тремя котами, рассказываю сказки. Помимо своей профессии, пытаюсь с ней как-то заниматься.

— Вы бы хотели, чтобы внучка стала актрисой?

— Пусть сама решает. Но мы уже пятое поколение артистов. У нас такая династийная семья. И бабушка тоже была актрисой.

Алена Яковлева: "Мы проведем Новый год дома на даче"

— Как будете отмечать Новый год?

— Скорее всего, дома, в кругу семьи, потому что у меня новогодний кабачок в театре, у зятя Ванечки Замотаева — концерт в Кремле.

Так что Маша будет с малышкой. И, скорее всего, мы проведем Новый год дома на даче. Уже хочется какой-то зимней сказки. Надеюсь, что к этому времени выпадет снег.

— А что вы будете готовить к новогодней ночи?

— Я ничего не готовлю. Честно сказать, мы все покупаем, потому что у меня на готовку нет ни сил, ни времени. Когда готовить, если я до девяти часов буду на сцене в театре?

Мы в этом смысле не заморачиваемся. У нас всегда есть и селедка под шубой, и оливье, потому что зять очень любит эти салаты.

В общем, делаем все, что полагается на Новый год. Смотрим "Иронию судьбы, или С легким паром!" с участием прадедушки Иванны. Она только родилась, и первая ее фотография была с прадедушкой в телевизоре.

— А вы загадываете желание, когда нужно выпить шампанское и съесть бумажку с пеплом?

— Вы знаете, я съедаю эти бумажки. Но у меня ни разу ничего не исполнилось. А вот у Маши сбылось. И сейчас я" решила, что есть эти бумажки не буду.