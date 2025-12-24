Алена Блин назвала свою любимицу на 'Звездах в джунглях' : "Начало у нее было хорошее"

Реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" достигло своей кульминации. И очень скоро мы узнаем имя победителя проекта. А вот за кого болеет Алена Жигалова (Алена Блин), блиставшая в первом сезоне реалити на канале ТНТ?
В комментариях Teleprogramma.org журналистка Алена Блин призналась, что у нее есть любимица среди участниц шоу. Точнее, была. Поскольку она уже выбыла из проекта.
Алена Блин об участниках 'Звезд в джунглях': "Они там объедаются с утра до вечера"
"Этот сезон "Звезд в джунглях" меня очень сильно раздражает, потому что они все там объедаются с утра до вечера. Их там поят газировками, накрывают какие-то ужины, дарят по три банки риса. У нас такого не было", — призналась Алена Блин.
— Вы считаете, что это несправедливо?
— Вообще, несправедливо. У нас был смертный голод.
— А у вас есть любимчики среди участников проекта?
— Участники мне не особо нравятся. Была одна любимица, которая под меня косила. Это Альбина Кабалина. Но она вылетела, хотя начало у нее было хорошее.
Алена Блин: "А дальше я ухожу в астрал"
Также в разговоре с журналистами на красной дорожке новогодней комедии ТНТ "Невероятные приключения Шурика" Алена Блин рассказала о планах на Новый год и поделилась мнением о декабрьском переедании.
— Алена, вы уже успели нарядить елку?
— У меня елка стоит уже с ноября. Я самая первая в Москве ее нарядила. То есть не я сама, а мне помогли. Моя елка сверкает в несколько режимов.
Алена Блин. Фото: телеканал ТНТ
— Как будете встречать Новый год?
— У меня всегда огромные планы: всю ночь гулять, кататься на санях, на коньках, обходить всех гостей, все есть и пить. И следующий кадр — в час ночи я сплю на диване.
— А следите ли вы в декабре за питанием, за тем, чтобы не переесть лишнего?
— Не слежу. Когда же мне поесть, как не в декабре.
А вы что откажитесь от тазика оливье? Я вообще налысо из-за него побрилась. Поэтому мне сам Бог велел его есть!
— А кто из гостей придет к вам на праздники?
— А я никого не зову в Новый год.
— Но вы обмолвились, что у вас есть традиция обходить всех гостей. А к кому из звезд первого эшелона направитесь?
— Могу к Филиппу Киркорову заглянуть, если он не работает. И за городом, где я живу, у меня есть разные друзья.
Но сейчас уже все так устали. Все работают, у всех корпоративы. У меня будет последняя съемка в конце декабря, а уже дальше я ухожу в астрал. До следующего реалити-шоу…
