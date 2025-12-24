Алена Блин назвала свою любимицу на 'Звездах в джунглях' : "Начало у нее было хорошее"

Реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" достигло своей кульминации. И очень скоро мы узнаем имя победителя проекта. А вот за кого болеет Алена Жигалова (Алена Блин), блиставшая в первом сезоне реалити на канале ТНТ?

В комментариях Teleprogramma.org журналистка Алена Блин призналась, что у нее есть любимица среди участниц шоу. Точнее, была. Поскольку она уже выбыла из проекта.

Алена Блин об участниках 'Звезд в джунглях': "Они там объедаются с утра до вечера"

"Этот сезон "Звезд в джунглях" меня очень сильно раздражает, потому что они все там объедаются с утра до вечера. Их там поят газировками, накрывают какие-то ужины, дарят по три банки риса. У нас такого не было", — призналась Алена Блин.

— Вы считаете, что это несправедливо?

— Вообще, несправедливо. У нас был смертный голод.

— А у вас есть любимчики среди участников проекта?

— Участники мне не особо нравятся. Была одна любимица, которая под меня косила. Это Альбина Кабалина. Но она вылетела, хотя начало у нее было хорошее.

Алена Блин: "А дальше я ухожу в астрал"

Также в разговоре с журналистами на красной дорожке новогодней комедии ТНТ "Невероятные приключения Шурика" Алена Блин рассказала о планах на Новый год и поделилась мнением о декабрьском переедании.

— Алена, вы уже успели нарядить елку?

— У меня елка стоит уже с ноября. Я самая первая в Москве ее нарядила. То есть не я сама, а мне помогли. Моя елка сверкает в несколько режимов.