Александра Захарова: «Я сажала деревья, цветочки, кусты, чинила дом»

Актриса Александра Захарова любит сажать деревья. Причем, когда расцветает посаженная ею черемуха, начинается весна.

Об этом Александра Марковна рассказала журналистам на открытии нового, 100-го сезона в театре «Ленком».

А свой разговор с представителями СМИ она начала со своих творческих впечатлений. И по ним видно, что дела у артистки наладились, а настроение замечательное.

Александра Захарова: «У меня появилось три новых спектакля»

«Мы играли «Репетицию оркестра» в громадном зале ДК «Выборгский». И это было очень торжественно, радостно. Нас принимали очень остроумно, умно, добрый зритель. Радостно, что открываем сезон. У нас, по крайней мере, у меня появилось три новых спектакля за это время. Я очень счастлива», - призналась Александра Марковна

- А какие спектакли?

- Это то, что мы играем – довольно редко «Захаров», «Репетицию оркестра», «Вишневый сад», который приходит в себя. По-моему, все замечательно.

Владимир Николаевич вот выпустил спектакль, но я в нем не участвую. Что я буду рассказывать?

- А хотелось бы?

- Конечно, хочется работать с Владимиром Николаевичем. А как же?

- А хватит времени и сил, чтобы участвовать в нескольких спектаклях?

- Хватит. У меня хватит времени, чтобы играть у Владимира Николаевича Панкова (худрук театра «Ленком» - прим. ред)..