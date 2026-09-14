Александра Захарова: «Я сажала деревья, цветочки, кусты, чинила дом»

Актриса Александра Захарова любит сажать деревья. Причем, когда расцветает посаженная ею черемуха, начинается весна.
Об этом Александра Марковна рассказала журналистам на открытии нового, 100-го сезона в театре «Ленком».
А свой разговор с представителями СМИ она начала со своих творческих впечатлений. И по ним видно, что дела у артистки наладились, а настроение замечательное.
Александра Захарова: «У меня появилось три новых спектакля»
«Мы играли «Репетицию оркестра» в громадном зале ДК «Выборгский». И это было очень торжественно, радостно. Нас принимали очень остроумно, умно, добрый зритель.
Радостно, что открываем сезон. У нас, по крайней мере, у меня появилось три новых спектакля за это время. Я очень счастлива», - призналась Александра Марковна
- А какие спектакли?
- Это то, что мы играем – довольно редко «Захаров», «Репетицию оркестра», «Вишневый сад», который приходит в себя. По-моему, все замечательно.
Владимир Николаевич вот выпустил спектакль, но я в нем не участвую. Что я буду рассказывать?
- А хотелось бы?
- Конечно, хочется работать с Владимиром Николаевичем. А как же?
- А хватит времени и сил, чтобы участвовать в нескольких спектаклях?
- Хватит. У меня хватит времени, чтобы играть у Владимира Николаевича Панкова (худрук театра «Ленком» - прим. ред)..
Александра Захарова на открытии 100-го сезона в театре «Ленком». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
- Скоро день рождения вашего отца. Как он будет отмечаться в театре «Ленком»?
- Да. 13 октября состоится наш спектакль «Захаров», который вырос из капустника и превратился в отдельное произведение, которое мы иногда играем. Очень радостно и весело, когда собираются все артисты. По-моему, это замечательно.
Так озорно, несерьезно и прекрасная работа Владимира Николаевича Панкова!
Александра Захарова: «Все вокруг дома посадила я»
- Вы прекрасно выглядите. Как провели лето?
- Я старалась. Немножечко отдыхала. У меня замечательный дом, участок. Я немножечко копалась, сажала деревья, цветочки, кусты, чинила дом. Все понемножечку.
- Вам нравится все это делать самой?
- А я люблю, вы знаете. Мне очень нравится. Все вокруг дома посадила я.
Я сажаю березы, липы, не огурчики, помидорчики, озимые, пшеницу, а кусты, черемуху. У меня в это время начинается весна. Расцветает черемуха, потом сирень, жасмин, липа. Когда липа цветет, пахнет медом.
А как вы относитесь к актрисе Александре Захаровой? Делитесь в комментариях!