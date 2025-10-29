Александра Урсуляк: "Моя многодетность чувствуется в каждом моем взгляде"

Очаровательная Александра Урсуляк умеет играть все: и музыкальные моноспектакли ("Хорошие песни" 12+, Театр на Страстном), и мюзиклы ("Кабаре" 18+, Театр Наций), и тяжелейшие драмы ("Барабаны в ночи" 18+, Театр им. Пушкина), и простоватые комедии ("Против всех" 16+, сериал), и мистические триллеры ("Черное облако" 18+, сериал). Нет жанра или образа, который бы актриса не сумела осмыслить и не преподнести его уникально и харизматично. И это притом что главная сцена Александры - дома, где выхода на авансцену каждый день ждут муж и трое детей.
После четырехлетней паузы на малые экраны выходит второй сезон комедийной драмы "Пингвины моей мамы" 18+ (KION), где Урсуляк продолжает воплощать образ главной героини - женщины, которая пытается нащупать общий язык со стремительно взрослеющим сыном Гошей (Макар Хлебников), а параллельно усыновить и спасти всех несчастных детей России. Они тоже растут и требуют внимания. "Телепрограмма" побеседовала с артисткой о новых сериях проекта, трудностях взросления детей и счастье многодетности.
- Александра, с возвращением "Пингвинов"! Стоит ли ждать трансформации вашей героини во втором сезоне? Или синдром спасательного круга, в котором она застряла, неизбывен?
Мать семейства в "Пингвинах моей мамы" (с Платоном Саввиным). Фото: KION
- Очень рада, что "Пингвины" продолжат свою историю. За время, что прошло с окончания первого сезона, наши дети-герои выросли и стали настоящими подростками, а подростки повзрослели и сталкиваются со взрослыми проблемами.
- А ваш персонаж?
- Моя героиня Лена по-прежнему тревожная мать, и эта тревожность усиливается в связи с тем, что она находится в положении. Происходит буйство гормонов на фоне непрекращающихся житейских проблем многодетной семьи.
"Попытка честно взглянуть на проблемы отцов и детей"
- Что особенно ценно для вас в этом проекте? Что отличает его от других семейных комедийных драм?
- Эта история от и до сделана настоящими профессионалами (второй сезон снимала режиссер Надежда Степанова, она же и писала сценарий со стендап-комиком Евгением Сидоровым. - Авт.). Крепкий сценарий и замечательные, хоть и молодые актеры. В фильме нет приукрашенной картинки семьи, как в рекламе майонеза, а наоборот - есть попытка честно взглянуть на проблемы подростков и их родителей.
- Для вас этот проект больше комедия или трагедия непонятости молодого человека, который пытается нащупать диалог и обратную связь хотя бы в монологах со сцены?
- Если определять жанр, наверное, это больше похоже на драмеди. Будет и смешно, и трогательно. И Гоша, главный герой, немного отходит на второй план, уступая историям повзрослевшей Сони (Ирина Бакина) и Амира (Заур Гюльахмедов), который пытается найти своих настоящих родителей. Также развивается линия сложного ребенка Виталика и появляются новые персонажи.
- Контекст времени, которое показано в "Пингвинах", в новых сериях меняется? Сейчас уже есть ощущение, что и рэп, и стендап, заявленные в первом сезоне, как будто бы не самые модные и популярные тренды. На дворе 2025 год.
В спектакле "Барабаны в ночи" (пьеса Бертольда Брехта в постановке Юрия Бутусова в Театре им. Пушкина). Фото: Екатерина Цветкова/Global Look Press
- К сожалению, я совсем не слежу за трендами. Как и в первом (снимала Наталья Мещанинова. - Авт.), так и во втором сезоне для меня главное - это взаимоотношения людей в семье. Слепота и глухота родителей, так часто встречающиеся в жизни. Попытка только начинающих жизнь людей найти себя в огромном мире - вот это и есть самое ценное, что есть в нашем сериале. А музыкальное оформление, уверена, будет модным и соответствующим современным трендам.
- Ловили себя на том, что в характере вашей героини угадываются схожие с вашими черты и оттенки?
- Безусловно, моя работа основана и на личном родительском опыте, и на наблюдениях за другими женщинами: мамами, которые отчаянно пытаются быть ответственными и успешными родителями. Это примета нашего времени и ловушка, в которую, мы, современные мамы и папы, себя загоняем.
- Мать-героиня или простая женщина, тянущая на себе воз из детей, дома, мужа и прочее, - почему продюсеры и режиссеры так любят приглашать и утверждать вас на такие роли, как считаете?
В комедийном сериале "Против всех". Фото: кадр из фильма
- Думаю, что моя многодетность отпечатана во мне накрепко. И в каждом взгляде, и в движении чувствуется опыт ошибок трудных и любовь к детям. Это действительно удивляет меня, так как типажно я, может, и не похожа на мать-героиню. Но очень рада, что режиссеры и продюсеры мне доверяют такое необъятное поле для актерской игры.
- Собственных детей вы стремитесь безостановочно «спасать» или даете простор для самостоятельного набивания шишек?
- Конечно, каждому человеку важно получать собственный опыт, учиться самому принимать решения. Поэтому я стараюсь быть деликатной. Однако не всегда это получается идеально. И, конечно же, подстраховываю в каких-то вещах детей, но и стараюсь не убивать инициативу. Я очень хорошо помню себя в этом возрасте. Самое главное, о чем я мечтала, - поскорее вырасти, чтобы принимать решения самой.
"Я из счастливых людей"
С мужем, скрипачом Андреем Розендентом и сыном Вовой. Фото: личный архив Александры Урсуляк
- Как проявляет себя сын Вова? И что кардинально отличает его в нынешнем возрасте от сестер?
- Вова, мой сын, отличается от сестер многим. Во-первых, он мужчина (парню 8 лет. - Авт.), и это сразу чувствовалось, как только он родился. Во-вторых, он ребенок уже взрослых и опытных родителей, которые крепко стоят на ногах. Да и я сама как мама, надо признать, сильно "перепрошилась", многому научилась, стала мудрее и спокойнее.
Володя серьезно занимается музыкой, ходит в художественную школу и имеет массу увлечений. Свободного времени у него не очень много. Он природно одарен разными способностями. Наверное, ему трудно будет выбрать что-то одно в будущем. Или, возможно, в будущем он сможет делать много разных дел сразу. Я знаю, есть такие личности.
- А чем интересуются дочери Анна и Анастасия? Насколько они разные, на ваш взгляд, и как их взросление переживаете вы? Пока "перепрошиваетесь".
С дочерьми Аней и Настей. Фото: личный архив Александры Урсуляк
- Я не переживаю их взросление. Я радуюсь тому, какими умными, добрыми и хорошими людьми они выросли (Анне - 20 лет, Анастасии 16. - Авт.). Это моя поддержка и вдохновение. Мои лучшие друзья. Моя компания. Мои близкие люди. Им как раз сейчас приходится уже всерьез думать о будущем. Но я их не тороплю. Я уверена в них. Они смогут найти то, что будет приносить им удовольствие и будет полезным другим людям.
- Сложно понять, как в таком потоке проектов вам удается не просто воспитывать, но и видеться с детьми. Обсуждаете ли вы с мужем объемы вашей занятости?
- Каждый день.
- Тогда так: реализация творческая или материнская - что важнее для вас?
- Если бы мне пришлось выбирать только одно, я была бы несчастна и в первом, и во втором случае. Слава Богу, нахожусь в балансе. Я из тех счастливых людей, которые с удовольствием идут с работы домой, а из дома с радостью на работу.
"В осени много поэзии"
- И все же в моноспектакле "Хорошие песни" вы признаетесь, что на некоторое время заблокировали для себя опцию веры в прекрасное. Со временем удалось открыть это окно
в мир?
- Да, безусловно, обретение семейного счастья - это был путь, в котором у меня не сразу все получилось. И тем он ценнее. Я рада, что мне удалось выпустить автобиографический спектакль-концерт «Хорошие песни», где я делюсь опытом со зрителями. Зритель может поплакать и посмеяться, узнать в моем примере и свои жизненные проблемы. Ну и послушать песни, которые мне не давали упасть духом. Приглашаю всех на мой концерт!
- Тогда попробуем сделать красивый финал, глядя в окно. Осень, на ваш взгляд, унылая пора? Или очей очарованье?
- Ну конечно, все вместе. Есть и грусть по ушедшим теплым денькам, но есть и свежесть опавших кленов. А еще задумчивость природы невольно передается всем нам. Я люблю осень - в ней много поэзии. И мне в голову всегда приходят хорошие мысли. Вот была бы зима чуточку покороче, было бы совсем хорошо!