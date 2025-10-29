Александра Урсуляк: "Моя многодетность чувствуется в каждом моем взгляде"

- Очень рада, что "Пингвины" продолжат свою историю. За время, что прошло с окончания первого сезона, наши дети-герои выросли и стали настоящими подростками, а подростки повзрослели и сталкиваются со взрослыми проблемами.

- А ваш персонаж?

- Моя героиня Лена по-прежнему тревожная мать, и эта тревожность усиливается в связи с тем, что она находится в положении. Происходит буйство гормонов на фоне непрекращающихся житейских проблем многодетной семьи.

"Попытка честно взглянуть на проблемы отцов и детей"

- Что особенно ценно для вас в этом проекте? Что отличает его от других семейных комедийных драм?

- Эта история от и до сделана настоящими профессионалами (второй сезон снимала режиссер Надежда Степанова, она же и писала сценарий со стендап-комиком Евгением Сидоровым. - Авт.). Крепкий сценарий и замечательные, хоть и молодые актеры. В фильме нет приукрашенной картинки семьи, как в рекламе майонеза, а наоборот - есть попытка честно взглянуть на проблемы подростков и их родителей.

- Для вас этот проект больше комедия или трагедия непонятости молодого человека, который пытается нащупать диалог и обратную связь хотя бы в монологах со сцены?

- Если определять жанр, наверное, это больше похоже на драмеди. Будет и смешно, и трогательно. И Гоша, главный герой, немного отходит на второй план, уступая историям повзрослевшей Сони (Ирина Бакина) и Амира (Заур Гюльахмедов), который пытается найти своих настоящих родителей. Также развивается линия сложного ребенка Виталика и появляются новые персонажи.

- Контекст времени, которое показано в "Пингвинах", в новых сериях меняется? Сейчас уже есть ощущение, что и рэп, и стендап, заявленные в первом сезоне, как будто бы не самые модные и популярные тренды. На дворе 2025 год.