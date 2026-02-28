Александра Большакова: "Любимая дочь для меня - друг, отдушина, радость и огромное беспокойство"

Харизматичная и эффектная Александра Большакова училась на режиссера в Тюмени, но в итоге стала актрисой в Петербурге (Александринский театр). Чему она только не научилась за время работы в профессии ("Морские дьяволы" 16+, "Мажор" 18+, "Триггер" 18+) - и метко стрелять, и ловко злодеев заламывать, и лихо катерами управлять, и интервью брать, и спортклубом управлять. Но прежде всего артистке удается препарировать человеческие души героинь, которых выпадает играть.
В продолжении остросюжетного детектива "Черное солнце" 18+ ("КИОН") Александра возвращается к роли Норы Вознесенской, которая так или иначе оказывается втянутой в опасное и запутанное расследование в декорациях мрачного Санкт-Петербурга. В связи с чем "Телепрограмма" и решила пообщаться с актрисой, чтобы выяснить, что ждет героиню в новых сериях, почему произошел всплеск интереса к проектам про маньяков и бандитов, а также каким был опыт работы с прославленными театральными режиссерами.
"Форма - это очень красиво"
- Александра, с возвращением "Черного солнца"! Если без спойлеров, но и не совсем штрихпунктирно, не могли бы приоткрыть завесу: как раскрывается ваша Нора во втором сезоне проекта? В чем ее главная боль, как считаете?
- Нора в глубине души, "словно бабочка к огню", всегда стремилась еще раз столкнуться с такой энергией, как Чагин (оперативник, герой Максима Стоянова. - Авт.). И судьба, случай, рок предоставят этой сильной, рисковой женщине шанс… В ее сердце наконец-то забрезжит надежда обрести тихую гавань.
На съемках "Черного солнца" с Петаром Зекавицей. Фото: кадр из фильма
- Ого! Запахло романтикой в преддверии весны. Но если вернуться к детективу: почему, как вы считаете, публику в последнее время так манят сериалы про маньяков и бандитов? В России наблюдается настоящий бум на тру-крайм и детективы всех форматов. В "Кресты" экскурсии водят.
- Наверное, обращение к подобному контенту дает людям возможность безопасно исследовать темные стороны жизни человека. Не секрет, что ядро зрительской аудитории true crime - женщины. И, как правило, главной жертвой в истории является - кто?
- Кто же?
- Конечно, женщина! Женщина исторически более уязвима перед насильственными действиями. Могу предположить, что данный контент подсознательно женская аудитория воспринимает как «учебное пособие». Пособие, как не надо!
- Женщин вам приходилось играть разных. Одна из самых ярких, которую очень любят зрители, - красивая и жесткая капитан Лазарева в "Морских дьяволах". Как вообще чувствуете себя в военной форме? Проходили ли профессиональную подготовку перед съемками и хорошо ли стреляете?
- Я прекрасно чувствую себя в любой форме. Во-первых, форма - это очень красиво. И, конечно, мы проходили с коллегами профессиональную подготовку.
В роли капитан-лейтенанта Даны в "Морских дьяволах". Фото: кадр из фильма
- Расскажете? Если это не военная тайна.
- С нами работал профессиональный инструктор. Мы «на ногах» изучали тактику боя, отстреляли приличное количество боевых патронов, разбирали и собирали оружие. Для непрофессионала я стреляю действительно очень метко и кучно. В свое время уделила этому навыку много времени, чтобы в кадре быть убедительной при взаимодействии с огнестрельным оружием.
"Дочь хочет на сцену"
Дочери актрисы Анастасии уже 11 лет. Фото: личный архив Александры Большаковой
- Кто любит ваши работы в сериале, может отправиться в Александринский театр и понаблюдать за театральными. За почти 20 лет службы там вам посчастливилось работать с самыми большими режиссерами. Но один из них, как кажется, стоит особняком. Каким вам запомнился Юрий Бутусов, трагически погибший в прошлом году? Каждый второй студент, который приходит учиться на режиссера или актера, называет его имя в числе кумиров.
- С Юрием Николаевичем Бутусовым случилась моя первая премьера, первая главная роль на большой сцене Александринки (вдова Бегбик в постановке «Человек = Человек» 16+ по Брехту. - Авт.). Конечно, это осталось со мной на всю жизнь! Я была молода, бесстрашна, отчаянна. И Юрий Николаевич как выдающийся режиссер-педагог прекрасно вписал меня в свой замысел. В этом спектакле я ловко лавировала в диапазоне от молодой куртизанки до дряхлой старухи. Вообще со сцены Александринки все, кто находится в зрительном зале, кажутся очень маленькими. И Юрия Николаевича я тоже запомнила почему-то «очень маленьким».
Он всегда казался нам моложе, чем был. Брюки с широкими карманами, кеды. Бескомпромиссный бунтарь-подросток. Он был спонтанным, стихийным, отчаянным, честным. До поднятия занавеса мог продолжать репетировать, не мог терпеть актерской усталости. Вспоминаю репетиции нашего спектакля с большой любовью, хотя это было очень тяжело и изматывающе. Сейчас могу сформулировать это как актерское счастье, а тогда наивно предполагала, что это норма и так будет всегда! Я скучаю по театральному безумию Юрия Бутусова.
- Еще один мастер, с которым вы работали, - Константин Богомолов. Спектакль "Мать. Горькая пьеса" 18+. Вопрос этический. Как вы отнеслись к травле, которую развернули против Богомолова? Каково лично ваше мнение: может ли режиссер "с другой ДНК" (как пеняли Константину), не выращенный внутри театра и имплементированный извне, качественно руководить школой-студией?
- Конечно, может! Однозначно! Не вижу противоречий. Признаться, не особо погружена в перипетии московской мхатовской жизни (на момент публикации Богомолов подал в отставку с поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. - Авт.). Опираться буду только на собственный опыт. Выпустив с Константином Юрьевичем спектакль, могу уверенно сказать, что Богомолов как педагог, режиссер и организатор имеет право руководить!
- Спасибо за прямоту. Давайте о хорошем и спокойном. У вас подрастает дочь Анастасия. Кем она является для вас на нынешнем этапе жизни: друг, отдушина, радость или огромное беспокойство?
- Все, что вы перечислили: друг, отдушина, радость и огромное беспокойство. Что касается ее творческого порыва… Вот уже два года Настя занимается в театральной студии. Сама меня попросила ее отвести.
- А ведь некоторое время назад отказывалась от съемок!
- Так бывает. Выросла. Хочет ли она на сцену, в кино? Хочет! Ждет с нетерпением, когда девочки, занятые в спектаклях нашего театра, вырастут и она займет их место (смеется).
- В начале февраля вы отметили день рождения. Как обычно проходит этот праздник в вашей семье?
Чтобы играть женщин в форме, Александре пришлось научиться стрелять. Фото: личный архив Александры Большаковой
- Свои 42 года я встретила на съемочной площадке. День начался в 7 утра в холодном, неотапливаемом особняке Брусницына (на побережье Большой Невы в Санкт-Петербурге. - Авт.) с трехчасовым пластическим гримом. Так мы снимали видео для будущего спектакля. Кино и театр - это моя стихия. Считаю очень символичным, что в мой день рождения они вот таким образом сошлись.
- А что самое необычное подарили?
- Самый необычный подарок я получила уже дома в кругу семьи: музыкально-пластическую композицию с элементами акробатики и вокальных партий от моей дочери Анастасии.
- Вот это да! Умеет удивить. Наше интервью выйдет уже накануне весны. Какие у вас ожидания от этой прекрасной поры?
- Каждый из нас ждет весны с надеждой на лучшее. В Петербурге зима дается особенно тяжело. Сейчас я погружена в репетиции нового спектакля и нахожусь в трепетном ожидании встречи со зрителем, которая состоится в апреле.
Продолжение "Черного солнца" 18+,
с 1 марта, "КИОН".