Александра Большакова: "Любимая дочь для меня - друг, отдушина, радость и огромное беспокойство"

- Кто любит ваши работы в сериале, может отправиться в Александринский театр и понаблюдать за театральными. За почти 20 лет службы там вам посчастливилось работать с самыми большими режиссерами. Но один из них, как кажется, стоит особняком. Каким вам запомнился Юрий Бутусов, трагически погибший в прошлом году? Каждый второй студент, который приходит учиться на режиссера или актера, называет его имя в числе кумиров.

- С Юрием Николаевичем Бутусовым случилась моя первая премьера, первая главная роль на большой сцене Александринки (вдова Бегбик в постановке «Человек = Человек» 16+ по Брехту. - Авт.). Конечно, это осталось со мной на всю жизнь! Я была молода, бесстрашна, отчаянна. И Юрий Николаевич как выдающийся режиссер-педагог прекрасно вписал меня в свой замысел. В этом спектакле я ловко лавировала в диапазоне от молодой куртизанки до дряхлой старухи. Вообще со сцены Александринки все, кто находится в зрительном зале, кажутся очень маленькими. И Юрия Николаевича я тоже запомнила почему-то «очень маленьким».

Он всегда казался нам моложе, чем был. Брюки с широкими карманами, кеды. Бескомпромиссный бунтарь-подросток. Он был спонтанным, стихийным, отчаянным, честным. До поднятия занавеса мог продолжать репетировать, не мог терпеть актерской усталости. Вспоминаю репетиции нашего спектакля с большой любовью, хотя это было очень тяжело и изматывающе. Сейчас могу сформулировать это как актерское счастье, а тогда наивно предполагала, что это норма и так будет всегда! Я скучаю по театральному безумию Юрия Бутусова.

- Еще один мастер, с которым вы работали, - Константин Богомолов. Спектакль "Мать. Горькая пьеса" 18+. Вопрос этический. Как вы отнеслись к травле, которую развернули против Богомолова? Каково лично ваше мнение: может ли режиссер "с другой ДНК" (как пеняли Константину), не выращенный внутри театра и имплементированный извне, качественно руководить школой-студией?

- Конечно, может! Однозначно! Не вижу противоречий. Признаться, не особо погружена в перипетии московской мхатовской жизни (на момент публикации Богомолов подал в отставку с поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. - Авт.). Опираться буду только на собственный опыт. Выпустив с Константином Юрьевичем спектакль, могу уверенно сказать, что Богомолов как педагог, режиссер и организатор имеет право руководить!

- Спасибо за прямоту. Давайте о хорошем и спокойном. У вас подрастает дочь Анастасия. Кем она является для вас на нынешнем этапе жизни: друг, отдушина, радость или огромное беспокойство?

- Все, что вы перечислили: друг, отдушина, радость и огромное беспокойство. Что касается ее творческого порыва… Вот уже два года Настя занимается в театральной студии. Сама меня попросила ее отвести.

- А ведь некоторое время назад отказывалась от съемок!

- Так бывает. Выросла. Хочет ли она на сцену, в кино? Хочет! Ждет с нетерпением, когда девочки, занятые в спектаклях нашего театра, вырастут и она займет их место (смеется).

- В начале февраля вы отметили день рождения. Как обычно проходит этот праздник в вашей семье?