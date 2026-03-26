Александр Збруев о Константине Богомолове: "Как режиссера, поставившего столько спектаклей, можно называть "Муж Собчак?"

30 марта в театре "Ленком" состоится премьера спектакля - посвящения "А.Збруев…", приуроченная к 88-летию легендарного актера. Режиссер постановки – Ильдар Гилязева.

Этот вечер — живой диалог мастера со зрителем. Александр Збруев откроет страницы своей биографии: первые шаги на сцене, Арбатская юность, встречи с титанами: Анатолием Эфросом, Булатом Окуджавой, Марком Захаровым и другими легендами театра и кино.

Кроме того, Александр Викторович прочитает свои любимые стихи, а также узнаваемые монологи из спектаклей "Ленкома". Не обойдется и без музыкального сопровождения.

А накануне этого события Александр Збруев пообщался с журналистами.

Александр Збруев: "Все заботы дочь перенесла в семью"

- Александр Викторович, примет ли в спектакле участие ваша дочь Татьяна?

- Татьяна родила сына. Сейчас у меня есть внук. И дочь все заботы перенесла в семью. Помощь профессионалов сегодня стоит немало, поэтому Татьяна занимается сыном самостоятельно.

- Вы уже служите "Ленкому" больше 65 лет. А как-то воспитываете молодежь, даете ей творческие советы?

- Я ничего для этого не делаю. Есть режиссер, который занимается труппой, молодежью. А зачем я буду рассказывать, как надо жить и играть на сцене? У каждого свое понимание и свой Станиславский внутри него.

И каждый сам решает, как существовать, как быть, найти свое "Я", которое предлагает режиссер. У каждого режиссера есть свое "Я".

И если его "Я" совпадает с "Я" актера, то слава Богу. Вот и все!

Александр Збруев: "Талант определяет все"

- А что вы думаете о молодых актерах?

- Вот, например, Олег Стриженов был удивительным актером. Для меня это мерило, что должно быть и как должно быть. Вот вы знаете, сегодняшний актер и близко не подходит к тому, что в свое время делал Олег Стриженов.

Он не был звездой, как сегодняшние звездочки. Звездочек делают, а он работал. Он был актером, настоящим актером, великим актером.

Но как этих артистов можно сравнивать с теми, которые сегодня на поверхности, при моем хорошем отношении к ним?!