Александр Збруев о Константине Богомолове: "Как режиссера, поставившего столько спектаклей, можно называть "Муж Собчак?"

30 марта в театре "Ленком" состоится премьера спектакля - посвящения "А.Збруев…", приуроченная к 88-летию легендарного актера. Режиссер постановки – Ильдар Гилязева.
Этот вечер — живой диалог мастера со зрителем. Александр Збруев откроет страницы своей биографии: первые шаги на сцене, Арбатская юность, встречи с титанами: Анатолием Эфросом, Булатом Окуджавой, Марком Захаровым и другими легендами театра и кино.
Кроме того, Александр Викторович прочитает свои любимые стихи, а также узнаваемые монологи из спектаклей "Ленкома". Не обойдется и без музыкального сопровождения.
А накануне этого события Александр Збруев пообщался с журналистами.
Александр Збруев: "Все заботы дочь перенесла в семью"
- Александр Викторович, примет ли в спектакле участие ваша дочь Татьяна?
- Татьяна родила сына. Сейчас у меня есть внук. И дочь все заботы перенесла в семью. Помощь профессионалов сегодня стоит немало, поэтому Татьяна занимается сыном самостоятельно.
- Вы уже служите "Ленкому" больше 65 лет. А как-то воспитываете молодежь, даете ей творческие советы?
- Я ничего для этого не делаю. Есть режиссер, который занимается труппой, молодежью. А зачем я буду рассказывать, как надо жить и играть на сцене? У каждого свое понимание и свой Станиславский внутри него.
И каждый сам решает, как существовать, как быть, найти свое "Я", которое предлагает режиссер. У каждого режиссера есть свое "Я".
И если его "Я" совпадает с "Я" актера, то слава Богу. Вот и все!
Александр Збруев: "Талант определяет все"
- А что вы думаете о молодых актерах?
- Вот, например, Олег Стриженов был удивительным актером. Для меня это мерило, что должно быть и как должно быть. Вот вы знаете, сегодняшний актер и близко не подходит к тому, что в свое время делал Олег Стриженов.
Он не был звездой, как сегодняшние звездочки. Звездочек делают, а он работал. Он был актером, настоящим актером, великим актером.
Но как этих артистов можно сравнивать с теми, которые сегодня на поверхности, при моем хорошем отношении к ним?!
- Чего, на ваш взгляд, не хватает молодым артистам? Скромности?
- Во-первых, нужно попасть в очень хорошие руки. И когда актер попадает в хорошие руки, он становится большим артистом.
Из близких мне примеров – это Саша Абдулов, который пришел в "Ленком" мальчиком. Он тогда оканчивал четвертый курс и сыграл в фильме "В списках не значился".
Его просто обожал Марк Захаров, так же, как и он обожал Захарова. Называл его папой, говорил: «Марк Анатольевич, вы для меня даже больше, чем мой папа».
А чтобы попасть в хорошие руки к режиссеру, двери должны быть открыты и с той, и с другой стороны.
Талант определяет все. Если у человека внутри есть то, что называется талантом, и если это разбудить в нем, то это дорогого стоит.
Но сейчас немножко все любят себя. Я не буду называть актеров, которые сейчас на плаву и их любят. Однако у всех у них есть самолюбование.
Александр Збруев о Константине Богомолове: "Его стали кусать со всех сторон, причем совершенно бездарно"
- А увидим ли ваши новые совместные работы с Константином Богомоловым? Вы приняли участие в трех его спектаклях и сыграли в фильме "Содержанки". В чем, на ваш взгляд, секрет его творческого успеха?
И как вы отнеслись к критике, сопровождавшей Константина Юрьевича после его назначения исполняющим обязанности школы-студии МХАТ?
- Для меня Константин Богомолов – это открытие. Я получал огромное удовольствие от репетиций с ним. И он для меня открыл новые двери в творчество. Я много чего не знал даже в свои годы. А Константин умный, и он знает, чувствует, и у него очень интересное ухо. Этот режиссер слышит фальшь.
Когда с ним репетируешь, трудно не сфальшивить. А что для этого нужно? Быть самим собой.
И от спектакля "Одна и один", который мы играли, я действительно получал большое удовольствие. Даже не от спектакля, а от репетиций с Богомоловым.
Я был возмущен тем, что когда его назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, такая началась катавасия вокруг него. Просто камарилья! Константина стали кусать со всех сторон, причем совершенно бездарно.
Но как взрослого человека, режиссера, поставившего столько спектаклей, в прессе можно называть "Муж Собчак"? Представляете? Это же просто оскорбительно. Но Константин пережил все это и продолжает делать свое дело.
Я с ним виделся и перезванивался. И надеюсь, что я еще какое-то время проживу, и мы обязательно встретимся с ним.
Но, прежде всего, мне хотелось бы поработать именно здесь, в "Ленкоме". Я надеюсь, что рано или поздно я найду свое место здесь. Я имею в виду как актер в том или ином спектакле.
Александр Збруев: "Все бегут, и я бегу"
- Что вы думаете о нашем времени, когда нужно постоянно бежать и нельзя останавливаться?
- Я тоже бегу со всеми. А куда деваться? Все бегут, и я бегу. Но все-таки существует такая МХАТовская пауза. Они играли, играли, играли, а потом вот такая тишина!
И тишина, которую можно потрогать и пощупать. Это не просто тишина, а действие актера и человека в этот момент.
Конечно, жизнь захлестывает, и никуда от этого не деться. Но мне нравится публичное одиночество.
Честно говоря, я не представляю, как уйти от какой-то толпы, от большого множества людей. Не потому что я не их не люблю, а потому что потому…
- Вы выглядите лет на 20 своего паспортного возраста. В чем секрет вашей молодости?
- Не скажу (Смеется). Мама… Отец, которого я никогда не видел. Я думаю, что проживаю ту жизнь, которую не смог прожить он. И я проживаю ее за отца. Мне так кажется.
Я в свое время занимался и гимнастикой, и боксом. Наверное, и оттуда все. Но главным образом, конечно, темперамента много (произносит эти слова с экспрессией, повысив голос, а потом смеется). Напугал?
- А зарядку делаете? Может, и йогой занимаетесь?
- Конечно, зарядку делаю, чтобы почувствовать себя в теле, укрепить мышцы. Но я думаю, что это в принципе, так или иначе, должен делать каждый человек.
Это все генетический вопрос. Есть люди, которые сдуваются и в 40 лет. Но я пока не сдулся, пока держусь!
