Александр Якин: "Люди хотят вернуться туда, где было спокойнее, - вот и интерес к старым героям"

- Александр, недавно вам исполнилось 35 лет. Поздравляем! С каким багажом подошли к этому юбилею? Что изменилось в вас по сравнению с 20-летним Александром Якиным?

- Спасибо! Так сразу и не скажешь. Я, конечно, повзрослел. У меня есть жена, сын, которому уже 4 года. Есть свой дом и даже дерево уже посадил - прекрасную сирень, которая в этом году цвела очень пышно. В профессиональном плане тоже многое удалось, но главное, думаю, еще впереди.

- За что вы любили, а за что недолюбливали своего Ромку Букина из "Счастливы вместе"?

- Слушайте, ну это вымышленный персонаж, которого я играю. Как я могу его любить или не любить? Конечно, в нем что-то есть от меня - внешность как минимум (смеется).

Но в целом я совсем не похож с Ромой Букиным ни внутренними качествами, ни взглядами на жизнь. Его как раз и интересно играть, потому что он не похож на меня совсем. Как актеру мне интересно было это делать.

- Что первым делом подумали, когда узнали о планах вернуть Букиных на экраны?

- Я стал думать об этом с рабочей точки зрения. То есть это съемки в Москве, что очень удобно, процесс мне знаком - это будет не очень сложно. Первым делом у меня возникли вот такие, технические вопросы. Потом, конечно, появились мысли: а вообще кому это сейчас нужно?

Будут ли смотреть, ведь столько времени прошло ("Букины" вышли на экран через 10 лет после "Счастливы вместе". - Ред.). Но раз на канале решили это выпускать - значит был изучен рынок, интерес есть. Вопросы отпали. Ну и потом я подумал, что прикольно будет увидеться со всеми ребятами-актерами, съемочной группой.

- Расскажите, пожалуйста, как готовились к съемкам?