Александр Якин: "Люди хотят вернуться туда, где было спокойнее, - вот и интерес к старым героям"

28 июля на ТНТ выйдет второй сезон комедийного сериала "Букины". По сюжету любимая зрителями семейка покидает привычный дом и снова переезжает в легендарную двухэтажную квартиру в Екатеринбурге. К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Альбина Кабалина и Кирилл Кондратов.
Вместе с ними в кадре вновь появится Павел Савинков в роли соседа Толика. Что еще ждать от второго сезона, стоит ли возвращать на экраны знакомых героев и чем можно заменить футбол, мы поговорили с бессменным исполнителем роли Ромки Букина Александром Якиным.
"Рома Букин не похож на меня"
Фото: личный архив Александра Якина
- Александр, недавно вам исполнилось 35 лет. Поздравляем! С каким багажом подошли к этому юбилею? Что изменилось в вас по сравнению с 20-летним Александром Якиным?
- Спасибо! Так сразу и не скажешь. Я, конечно, повзрослел. У меня есть жена, сын, которому уже 4 года. Есть свой дом и даже дерево уже посадил - прекрасную сирень, которая в этом году цвела очень пышно. В профессиональном плане тоже многое удалось, но главное, думаю, еще впереди.
- За что вы любили, а за что недолюбливали своего Ромку Букина из "Счастливы вместе"?
- Слушайте, ну это вымышленный персонаж, которого я играю. Как я могу его любить или не любить? Конечно, в нем что-то есть от меня - внешность как минимум (смеется).
Но в целом я совсем не похож с Ромой Букиным ни внутренними качествами, ни взглядами на жизнь. Его как раз и интересно играть, потому что он не похож на меня совсем. Как актеру мне интересно было это делать.
- Что первым делом подумали, когда узнали о планах вернуть Букиных на экраны?
- Я стал думать об этом с рабочей точки зрения. То есть это съемки в Москве, что очень удобно, процесс мне знаком - это будет не очень сложно. Первым делом у меня возникли вот такие, технические вопросы. Потом, конечно, появились мысли: а вообще кому это сейчас нужно?
Будут ли смотреть, ведь столько времени прошло ("Букины" вышли на экран через 10 лет после "Счастливы вместе". - Ред.). Но раз на канале решили это выпускать - значит был изучен рынок, интерес есть. Вопросы отпали. Ну и потом я подумал, что прикольно будет увидеться со всеми ребятами-актерами, съемочной группой.
- Расскажите, пожалуйста, как готовились к съемкам?
Семейка Букиных возвращается: Наталья Бочкарева, Виктор Логинов, Александр Якин, Альбина Кабалина. Фото: канал ТНТ
- Второй сезон мы снимали в феврале, режиссером был Шабан Муслимов, который снимал еще "Счастливы вместе". Была та же команда, операторы, да и нам никакая особенная подготовка не понадобилась. Мы снимали по-старому - как снимают ситкомы, 4 камеры, в павильоне, в декорациях.
Для всех нас это было как некое путешествие в прошлое. Снимали практически без дублей, перед этим читали сценарии, что-то правили. Репетировали сразу на площадке. Сначала казалось, что будет сложнее, но когда попробовали - как будто и не было 10-летнего перерыва.
Память мышечная и эмоциональная осталась! В общем, такой серьезной подготовки, как перед "Счастливы вместе", не потребовалось. Тогда коллеги из Sony Pictures учили нас, как правильно ходить в ситкомах, как правильно держать паузы, во время которых потом будут смех накладывать. А сейчас мы это все вспомнили довольно быстро.
- Общаетесь ли вы со своими кинородителями (Наталья Бочкарева и Виктор Логинов) и другими коллегами по "Букиным" вне съемок?
- С Витей Логиновым мы репетировали и сыграли несколько раз спектакль. Вообще довольно активно с ним пересекались - еще до перезапуска.
А вот с Пашей Савинковым (Толя Полено) мы дружим - в нескольких спектаклях играем, в гости ездим. Очень рад, что его персонаж вернулся во втором сезоне "Букиных" - он будет с первой до последней серии.
"Сейчас самое крутое время"
На съемках проекта "Кукушкин". Фото: канал ТНТ
- Как вообще относитесь к идеям сиквелов и ремейков? В новой версии какого фильма хотели бы сняться?
- К сиквелам и приквелам отношусь нормально. Мне нравится, когда реанимируют какие-то интересные проекты. Я читал где-то, что такая тенденция связана с нашим неспокойным временем. Начиная с пандемии, люди хотят вернуться туда, когда все было спокойнее, поэтому и есть интерес к старым героям.
Если это сделано хорошо, то почему бы и нет? Если говорить о новой версии фильма… "Терминатор", например, или что-то про супергероя. Мой сын обожает Человека-паука. Думаю, что мог бы в каком-то новом "Человеке-пауке" сняться.
- Вы родились в 1990 году, а снимались в сериале про восьмидесятые. В каком времени вам самому хотелось бы жить?
- У нас с вами прям разговор о перемещении во времени получается. Мне нравится та эпоха, в которой я живу. И я не стал бы ничего менять. Мне кажется, что это самое крутое время.
- Массовому зрителю вы известны как комедийный актер, при этом вы давно служите в театре, получили соответствующее образование. Что для вас самого сложнее: смешить людей или играть сложные драматичные роли?
Новое увлечение актера - падел. На корте с коллегой Тимуром Еремеевым. Фото: личный архив Александра Якина
- Говорят, что смешить зрителя - это сложнее, чем заставить его плакать. Но я не разделяю эту точку зрения. Все зависит от проекта. Бывает сложный комедийный сериал, когда ты очень страдаешь, чтобы это было смотрибельно, смешно и так далее. А бывает наоборот. Скоро на ТНТ выйдет очень крутой комедийный проект "Кукушкин" - находиться на площадке было одно удовольствие.
Когда читал сценарий, просто смеялся в голос. Проект дался мне очень легко, как и всей команде. Есть проекты драматические, например, в Театре наций я играю в "Грозе" по Островскому - история такая драматичная, но мы репетировали очень легко.
А бывают драматические спектакли, которые приходится вымучивать. У меня нет понимания, что мне что-то сложнее делать, что-то легче. Просто зависит от материала, от команды и вообще от многих факторов. Какой период у тебя в жизни, настроение и так далее.
- Как проходит ваше лето? Есть что-то самое главное, что хотели бы успеть сделать до осени?
- Хочу отправиться в путешествие - с палаткой, дикарем. По дому нужно кое-какие дела сделать, забор покрасить. Обычно летом работаю, много съемок.
А сейчас чуть-чуть посвободнее, и есть время заняться такими своими хотелками, велопутешествиями и бытовыми делами.
- Вы с детства любите футбол. Сейчас находится время на любимое увлечение?
- В футбол я не играл давно, но сейчас у меня появилось новое увлечение, это падел. Стараюсь раз в неделю куда-то выбираться, поиграть. Вот прям полюбил это - 2 на 2, веселая компания, динамичная игра, всем советую! Футбол смотрю, футбол люблю, но не играю.
- Чем еще, кроме супергероев, интересуется ваш сын? Думали уже, чем он будет заниматься по жизни?
Летний отдых с семьей. Фото: личный архив Александра Якина
- Пока сложно сказать, куда его поведет. Будет заниматься тем, чем захочет, а мы с женой (супруга артиста - актриса Анна Зайцева. - Ред.) дадим ему всяческие возможности. Ну а пока будем вместе смотреть "Букиных" - он точно зайдет тем, кто любил прошлый проект.
По крайней мере мы сделали все возможное - задали вектор.
"Букины-2" 16+
С 28 июля