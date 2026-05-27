Александр Стриженов о жене Екатерине: «Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу»

Гала-концерт XIII Забайкальского международного кинофестиваля вели Екатерина и Александр Стриженовы. На протяжении вечера они всячески шутили друг над другом.

Например, когда Александр попытался уйти со сцены, Екатерина спросила его: «Ты куда? Скажут, что бросил жену и ушел со сцены». На что Стриженов ответил: «Ну ради Любви же» и объявил номер Любови Толкалиной.

Александр Стриженов о жене Екатерине: «В течение дня это может быть восемь абсолютно диаметрально противоположных женщин»

Уже потом журналисты пообщались с актером и продюсером и в первую очередь спросили его: «Вы с Екатериной больше 38 лет вместе. В чем секрет счастливой семейной жизни?».

«Нет секрета. Просто повезло. Представляете, сколько раз за это время я пытался отвечать на этот вопрос. Я не знаю, в чем секрет. Мне, правда, повезло, - ответил Александр Стриженов. - Я живу с актрисой. В течение дня это может быть восемь абсолютно диаметрально противоположных женщин. Это ненормальная с точки зрения психиатрии ситуация. Это вулкан. Очень интересно, не скучно. Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу, мы абсолютно диаметрально противоположные люди, и поэтому вместе всю жизнь».

- А вы вообще ссоритесь?

- Как не ссоримся? Каждый день! Конечно!