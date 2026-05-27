Александр Стриженов о жене Екатерине: «Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу»

Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: Станислав Викулов

Также актер и продюсер рассказал журналистам о внуках и планах на лето.

Содержание

Гала-концерт XIII Забайкальского международного кинофестиваля вели Екатерина и Александр Стриженовы. На протяжении вечера они всячески шутили друг над другом.

Например, когда Александр попытался уйти со сцены, Екатерина спросила его: «Ты куда? Скажут, что бросил жену и ушел со сцены». На что Стриженов ответил: «Ну ради Любви же» и объявил номер Любови Толкалиной.

Александр Стриженов о жене Екатерине: «В течение дня это может быть восемь абсолютно диаметрально противоположных женщин»

Уже потом журналисты пообщались с актером и продюсером и в первую очередь спросили его: «Вы с Екатериной больше 38 лет вместе. В чем секрет счастливой семейной жизни?».

«Нет секрета. Просто повезло. Представляете, сколько раз за это время я пытался отвечать на этот вопрос. Я не знаю, в чем секрет. Мне, правда, повезло, - ответил Александр Стриженов.

- Я живу с актрисой. В течение дня это может быть восемь абсолютно диаметрально противоположных женщин. Это ненормальная с точки зрения психиатрии ситуация. Это вулкан.

Очень интересно, не скучно. Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу, мы абсолютно диаметрально противоположные люди, и поэтому вместе всю жизнь».

- А вы вообще ссоритесь?

- Как не ссоримся? Каждый день! Конечно!

Александр Стриженов и Екатерина Стриженовы. Фото: Станислав Викулов

Александр Стриженов о внуках: «Я бы не хотел навязывать свои хотелки будущему поколению»

- У вас еще прекрасные внуки. И кажется, что старший, Петр, похож на вас…

- Они все блондины. Ну-чем то, конечно, похож. Но в большей степени все-таки похож на родителей. Хотя в самом младшем внуке я узнаю Катю – по взгляду и нежному голосу.

Средний, Александр, больше похож на прадедушку – Олега Александровича. А старший, Петька, – может быть, на меня.

Старший немного грассирует. Он говорит: «Бабушка ЕкатеРина и дедушка АлександР».

Чудесные парни! Дай Бог всем детям счастливого мирного неба и длинной благополучной жизни!

- А вы бы хотели, чтобы внуки стали актерами?

- Я бы не хотел навязывать свои хотелки подрастающему поколению, потому что они должны сами чего-то захотеть и этого добиться!

Александра (дочь Александра Стриженова – прим. ред) по факту рождения была востребована мной как ребенок, которого я знаю лучше других. Притом что в «Юленьке» она играла только эпизод, потому что по возрасту не подходила. Ей было семь, а мне была нужна десятилетняя девочка.

И наигравшись в детстве, она выбрала другую профессию. Хотя Александра признается, что преподавание для нее сродни актерскому выступлению.

Она говорит: «Представляешь, у меня пять пар в день. Это же пять моноспектаклей».

- А что преподает Александра?

- Маркетинг в МГИМО.

- А какие у вас планы на лето?

- Работать. Но о будущих проектах говорить не хочется, потому что боюсь спугнуть.

- А когда отпуск?

- Отпуск в ноябре.

А что вы думаете о паре Екатерины и Александра Стриженовых? Делитесь в комментариях!

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также