Александр Стриженов о жене Екатерине: «Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу»

Гала-концерт XIII Забайкальского международного кинофестиваля вели Екатерина и Александр Стриженовы. На протяжении вечера они всячески шутили друг над другом.
Например, когда Александр попытался уйти со сцены, Екатерина спросила его: «Ты куда? Скажут, что бросил жену и ушел со сцены». На что Стриженов ответил: «Ну ради Любви же» и объявил номер Любови Толкалиной.
Александр Стриженов о жене Екатерине: «В течение дня это может быть восемь абсолютно диаметрально противоположных женщин»
Уже потом журналисты пообщались с актером и продюсером и в первую очередь спросили его: «Вы с Екатериной больше 38 лет вместе. В чем секрет счастливой семейной жизни?».
«Нет секрета. Просто повезло. Представляете, сколько раз за это время я пытался отвечать на этот вопрос. Я не знаю, в чем секрет. Мне, правда, повезло, - ответил Александр Стриженов.
- Я живу с актрисой. В течение дня это может быть восемь абсолютно диаметрально противоположных женщин. Это ненормальная с точки зрения психиатрии ситуация. Это вулкан.
Очень интересно, не скучно. Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу, мы абсолютно диаметрально противоположные люди, и поэтому вместе всю жизнь».
- А вы вообще ссоритесь?
- Как не ссоримся? Каждый день! Конечно!
Александр Стриженов и Екатерина Стриженовы. Фото: Станислав Викулов
Александр Стриженов о внуках: «Я бы не хотел навязывать свои хотелки будущему поколению»
- У вас еще прекрасные внуки. И кажется, что старший, Петр, похож на вас…
- Они все блондины. Ну-чем то, конечно, похож. Но в большей степени все-таки похож на родителей. Хотя в самом младшем внуке я узнаю Катю – по взгляду и нежному голосу.
Средний, Александр, больше похож на прадедушку – Олега Александровича. А старший, Петька, – может быть, на меня.
Старший немного грассирует. Он говорит: «Бабушка ЕкатеРина и дедушка АлександР».
Чудесные парни! Дай Бог всем детям счастливого мирного неба и длинной благополучной жизни!
- А вы бы хотели, чтобы внуки стали актерами?
- Я бы не хотел навязывать свои хотелки подрастающему поколению, потому что они должны сами чего-то захотеть и этого добиться!
Александра (дочь Александра Стриженова – прим. ред) по факту рождения была востребована мной как ребенок, которого я знаю лучше других. Притом что в «Юленьке» она играла только эпизод, потому что по возрасту не подходила. Ей было семь, а мне была нужна десятилетняя девочка.
И наигравшись в детстве, она выбрала другую профессию. Хотя Александра признается, что преподавание для нее сродни актерскому выступлению.
Она говорит: «Представляешь, у меня пять пар в день. Это же пять моноспектаклей».
- А что преподает Александра?
- Маркетинг в МГИМО.
- А какие у вас планы на лето?
- Работать. Но о будущих проектах говорить не хочется, потому что боюсь спугнуть.
- А когда отпуск?
- Отпуск в ноябре.
