Александр Самойленко: "Хочется играть исторические роли, но как подумаешь, что нужно клеить бороду"

Александр Самойленко в роли отца Агафона. Фото: телеканал СТС

Актер рассказал Teleprogramma.org о роли отца Агафона в комедии СТС "Не в своей тарелке" и о вере в инопланетных существ.

С 16 февраля на телеканале СТС выходит фантастическая комедия "Не в своей тарелке". Сериал расскажет историю пришельцев, оказавшихся в российской деревне.

Роли инопланетных гостей исполнили Даша Верещагина, Влад Прохоров и Андрей Пынзару. Их персонажи вынуждены скрывать свою истинную сущность под человеческим обликом.

В мире людей их окружают подозрительный участковый Сергей Петрович (Юрий Стоянов) и тракторист Игорь (Денис Прытков) — единственный, кому известна тайна пришельцев.

Участковый чувствует неладное и начинает собственное расследование, однако его опасения никто не разделяет. Ведь новые жители, к удивлению всех, отлично влились в сельский уклад: один помогает развивать хозяйство, другой наставляет на путь истинный, а третьи находят понимание и любовь среди местных.

Пока мать семейства Света (Даша Верещагина) пытается починить звездолет, ее родные стараются не выдать себя. Но сохранять секрет становится все сложнее. Из-за их вмешательства в деревне начинают происходить чудеса, например, в реке появляются говорящие бобры.

Одного из сельских жителей, отца Агафона, сыграл актер Александр Самойленко. Подробнее о своей роли артист рассказал в интервью Teleprogramma.org.

Александр Самойленко: "Моя воля, я бы уехал куда-нибудь далеко в деревню"

- Александр, расскажите немного об отце Агафоне. Это комедийный образ или, наоборот, он несет серьезность в этот деревенский беспредел?

- По мне, он все-таки серьезный герой в контексте комедийной ситуации. Истинно верующий в Бога, праведный человек, который несет добро в не самую добрую обстановку, творящуюся в деревне. Как батюшка, он старается приобщить местных к церкви.

- А вам больше по душе город или деревня?

- Деревня. Моя воля, я бы уехал куда-нибудь далеко в деревню, а лучше поближе к морю.

Фото: кадр из сериала "Не в своей тарелке"

- Это не первая ваша роль батюшки. Чем этот герой отличается от других?

- Здесь все-таки роль чуть больше, чем у Клима Шипенко в "Декабре". Мне, кстати, еще интересно сыграть батюшку, который сомневается в своей вере.

- Этот не сомневается?

- Нет, он верит в Бога и пытается всех приобщить к нему.

Александр Самойленко: "Раз в год обязательно предлагают героя с бородой"

- У вас борода такая густая. Насколько с ней неудобно? Может, чешется?

- С бородой всегда неудобно, но это не первый опыт. Раз в год обязательно предлагают героя с бородой.

Всегда в интервью говорю, что очень хочется играть исторические роли, но как подумаешь, что нужно клеить бороду и носить сложнейший костюм...

Фото: кадр из сериала "Не в своей тарелке"

- Как вам в целом история? Здесь и комедия, и научная фантастика, и бобры говорящие…

- Интересно, но главное, что получится на выходе. СТС в целом показывает хороший контент, мне он нравится. Что касается жанра, лет пятнадцать назад даже купил права на "Отель "У Погибшего Альпиниста".

Очень любил Стругацких и мечтал снять сериал. Мне, правда, тогда сказали, что зрителю фантастика не интересна. Но через два года появился "Ночной дозор", который и запустил этот тренд.

- А вы верите, что мы во вселенной не одни?

- Да, у меня есть такое ощущение. Почему бы и нет?

А вы будете смотреть сериал "Не в своей тарелке" с 16 февраля в 19. 00? Делитесь в комментариях!

