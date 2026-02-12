Александр Самойленко: "Хочется играть исторические роли, но как подумаешь, что нужно клеить бороду"

С 16 февраля на телеканале СТС выходит фантастическая комедия "Не в своей тарелке". Сериал расскажет историю пришельцев, оказавшихся в российской деревне.

Роли инопланетных гостей исполнили Даша Верещагина, Влад Прохоров и Андрей Пынзару. Их персонажи вынуждены скрывать свою истинную сущность под человеческим обликом.

В мире людей их окружают подозрительный участковый Сергей Петрович (Юрий Стоянов) и тракторист Игорь (Денис Прытков) — единственный, кому известна тайна пришельцев.

Участковый чувствует неладное и начинает собственное расследование, однако его опасения никто не разделяет. Ведь новые жители, к удивлению всех, отлично влились в сельский уклад: один помогает развивать хозяйство, другой наставляет на путь истинный, а третьи находят понимание и любовь среди местных.

Пока мать семейства Света (Даша Верещагина) пытается починить звездолет, ее родные стараются не выдать себя. Но сохранять секрет становится все сложнее. Из-за их вмешательства в деревне начинают происходить чудеса, например, в реке появляются говорящие бобры.

Одного из сельских жителей, отца Агафона, сыграл актер Александр Самойленко. Подробнее о своей роли артист рассказал в интервью Teleprogramma.org.

Александр Самойленко: "Моя воля, я бы уехал куда-нибудь далеко в деревню"

- Александр, расскажите немного об отце Агафоне. Это комедийный образ или, наоборот, он несет серьезность в этот деревенский беспредел?

- По мне, он все-таки серьезный герой в контексте комедийной ситуации. Истинно верующий в Бога, праведный человек, который несет добро в не самую добрую обстановку, творящуюся в деревне. Как батюшка, он старается приобщить местных к церкви.

- А вам больше по душе город или деревня?

- Деревня. Моя воля, я бы уехал куда-нибудь далеко в деревню, а лучше поближе к морю.