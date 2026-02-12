Александр Самойленко: "Хочется играть исторические роли, но как подумаешь, что нужно клеить бороду"

С 16 февраля на телеканале СТС выходит фантастическая комедия "Не в своей тарелке". Сериал расскажет историю пришельцев, оказавшихся в российской деревне.
Роли инопланетных гостей исполнили Даша Верещагина, Влад Прохоров и Андрей Пынзару. Их персонажи вынуждены скрывать свою истинную сущность под человеческим обликом.
В мире людей их окружают подозрительный участковый Сергей Петрович (Юрий Стоянов) и тракторист Игорь (Денис Прытков) — единственный, кому известна тайна пришельцев.
Участковый чувствует неладное и начинает собственное расследование, однако его опасения никто не разделяет. Ведь новые жители, к удивлению всех, отлично влились в сельский уклад: один помогает развивать хозяйство, другой наставляет на путь истинный, а третьи находят понимание и любовь среди местных.
Пока мать семейства Света (Даша Верещагина) пытается починить звездолет, ее родные стараются не выдать себя. Но сохранять секрет становится все сложнее. Из-за их вмешательства в деревне начинают происходить чудеса, например, в реке появляются говорящие бобры.
Одного из сельских жителей, отца Агафона, сыграл актер Александр Самойленко. Подробнее о своей роли артист рассказал в интервью Teleprogramma.org.
Александр Самойленко: "Моя воля, я бы уехал куда-нибудь далеко в деревню"
- Александр, расскажите немного об отце Агафоне. Это комедийный образ или, наоборот, он несет серьезность в этот деревенский беспредел?
- По мне, он все-таки серьезный герой в контексте комедийной ситуации. Истинно верующий в Бога, праведный человек, который несет добро в не самую добрую обстановку, творящуюся в деревне. Как батюшка, он старается приобщить местных к церкви.
- А вам больше по душе город или деревня?
- Деревня. Моя воля, я бы уехал куда-нибудь далеко в деревню, а лучше поближе к морю.
Фото: кадр из сериала "Не в своей тарелке"
- Это не первая ваша роль батюшки. Чем этот герой отличается от других?
- Здесь все-таки роль чуть больше, чем у Клима Шипенко в "Декабре". Мне, кстати, еще интересно сыграть батюшку, который сомневается в своей вере.
- Этот не сомневается?
- Нет, он верит в Бога и пытается всех приобщить к нему.
Александр Самойленко: "Раз в год обязательно предлагают героя с бородой"
- У вас борода такая густая. Насколько с ней неудобно? Может, чешется?
- С бородой всегда неудобно, но это не первый опыт. Раз в год обязательно предлагают героя с бородой.
Всегда в интервью говорю, что очень хочется играть исторические роли, но как подумаешь, что нужно клеить бороду и носить сложнейший костюм...
Фото: кадр из сериала "Не в своей тарелке"
- Как вам в целом история? Здесь и комедия, и научная фантастика, и бобры говорящие…
- Интересно, но главное, что получится на выходе. СТС в целом показывает хороший контент, мне он нравится. Что касается жанра, лет пятнадцать назад даже купил права на "Отель "У Погибшего Альпиниста".
Очень любил Стругацких и мечтал снять сериал. Мне, правда, тогда сказали, что зрителю фантастика не интересна. Но через два года появился "Ночной дозор", который и запустил этот тренд.
- А вы верите, что мы во вселенной не одни?
- Да, у меня есть такое ощущение. Почему бы и нет?
