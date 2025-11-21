Александр Розенбаум: "Если увижу непонимание или нежелание слышать меня, развернусь и уйду"

Уход младшего брата Владимира, который умер в 49 лет от цирроза печени, глубоко потрясла Александра Розенбаума. В одном из своих интервью певец рассказывал, что иногда имитирует с ним телефонные разговоры. Артист называл это "потрясающим безумием", создающим полную иллюзию общения. Просто их голоса удивительно похожи…

Александр Розенбаум о необычном хобби и ушедшем брате

Александр Яковлевич с теплотой отзывается о брате, как о прекрасном человеке, и посвятил его памяти несколько своих известных композиций. Для артиста его уход стал тяжелейшей утратой, усугубленной чувством ответственности перед престарелыми родителями.

Александр Розенбаум всегда думал, что раз он постоянно на гастролях, то брат будет поддерживать родных и за себя, и за него. Но у судьбы были свои планы…

Мужчина ушел из жизни раньше, что Александр Яковлевич называл большой несправедливостью.

Оказывается, у певца есть необычное хобби, которое он ассоциирует с родным человеком. Об этом Александр Розенбаум рассказал журналистам в кулуарах Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!". Организатором мероприятия выступило радио "Шансон".