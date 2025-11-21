Александр Розенбаум: "Если увижу непонимание или нежелание слышать меня, развернусь и уйду"

Уход младшего брата Владимира, который умер в 49 лет от цирроза печени, глубоко потрясла Александра Розенбаума. В одном из своих интервью певец рассказывал, что иногда имитирует с ним телефонные разговоры. Артист называл это "потрясающим безумием", создающим полную иллюзию общения. Просто их голоса удивительно похожи…
Александр Розенбаум о необычном хобби и ушедшем брате
Александр Яковлевич с теплотой отзывается о брате, как о прекрасном человеке, и посвятил его памяти несколько своих известных композиций. Для артиста его уход стал тяжелейшей утратой, усугубленной чувством ответственности перед престарелыми родителями.
Александр Розенбаум всегда думал, что раз он постоянно на гастролях, то брат будет поддерживать родных и за себя, и за него. Но у судьбы были свои планы…
Мужчина ушел из жизни раньше, что Александр Яковлевич называл большой несправедливостью.
Оказывается, у певца есть необычное хобби, которое он ассоциирует с родным человеком. Об этом Александр Розенбаум рассказал журналистам в кулуарах Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!". Организатором мероприятия выступило радио "Шансон".
"Да, бабочек я собираю в память о своем брате, который очень любил этим заниматься. Бабочек у меня много развешанных в комнате, посвященной его памяти", — отметил артист в разговоре с представителями СМИ.
Александр Розенбаум на красной дорожке танцплощадки "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия
Александр Розенбаум о жене: "Мы просто уважаем друг друга"
— Вы с женой вместе уже 50 лет. В чем секрет семейного счастья? — поинтересовалась у мэтра корреспондент Teleprogramma.org.
— Мы просто уважаем друг друга и те годы, которые провели вместе.
Затем журналисты продолжили задавать певцу вопросы.
— Александр Яковлевич, сейчас сложно гастролировать?
— Сложноватей, чем в 30 лет, конечно.
Александр Розенбаум в кулуарах танцплощадки "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия
Александр Розенбаум: "Пока зритель с переаншлагами ходит на мои концерты, я чувствую в себе силы"
— А что вам помогает адаптироваться к этим долгим поездкам?
— Любовь к зрителю, обязанности перед ними. Если люди мне доверяют… А если я увижу непонимание или нежелание слышать и видеть меня, поверьте, на следующий день я развернусь и уйду.
Но пока зритель с переаншлагами ходит многие годы и десятилетия на мои концерты и я чувствую в себе силы, значит, у нас со зрителем любовь.
— Вы являетесь одним из самых цитируемых артистов на нашей эстраде. Что вы об этом думаете?
— Я стараюсь меньше про это думать и читать.
— А какую цитату вам хотелось бы сейчас вспомнить?
— Трудиться надо больше и понтоваться меньше. И тогда все будет хорошо.
А вы согласны с Александром Розенбаумом? Делитесь в комментариях!