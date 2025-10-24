Александр Петров: "Я бы никогда не стал есть гадов и ползающих существ"

С 26 октября на телеканале СТС стартует экстремальное шоу "Форт. Возвращение легенды". Эта передача — своего рода преемница знаменитой программы "Форт Боярд", которая снималась во Франции. Но наше шоу создавалось в России — в форте "Император Александр I" в Кронштадте.
Участникам проекта предстоит сразиться за сокровища Петра Первого. Но чтобы добраться до его богатств, игроки должны прыгнуть в Финский залив с 25-метровой высоты, съесть пирог с тараканами, выстрелить из лука по живой мишени, потрогать змею в темноте и пройти множество других опасных испытаний.
Ведущим шоу стал актер Александр Петров. На презентации шоу СТС он пообщался с журналистами.
Александр Петров: "Было интересно наблюдать за людьми, которые приходили в защитных масках, и взаимодействовать с ними"
— Александр, расскажите, пожалуйста, об эмоциях, которые вызывали у вас артисты, принимающие участие в проекте.
— Человек понимает, что он участник шоу, что в целом находится в безопасности. Но вдруг его переклинивает и он начинает так во все включаться — в понимание, что нужно не подвести команду, выиграть.
Было интересно наблюдать за людьми, которые приходили в защитных масках, и взаимодействовать с ними. Я их не знал. И наши миры не так сильно соприкасаются. Многие ребята были из шоу-бизнеса.
И вдруг я замечал, как человек снимает маску и становится кем-то другим. Участники включались в происходящее как дети, хотя эта игра-то не детская.
И вот этот момент мне был особенно интересен. Я понимаю условия шоу-бизнеса: мы все находимся в масках. Но люди становились настоящими. И это очень здорово.
— С кем из участников вы вообще никогда не пересекались, но они открылись для вас с неожиданной стороны?
— Я был не знаком с Инстасамкой (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин). Мне они очень понравились. Мне кажется, они очень искренние ребята.
— Инстасамка и ее муж — очень эпатажные личности…
— Я понимаю, почему они это делают. У них образы и так далее. Эти люди талантливые, о них все говорят, но они никогда не открывались на камеру.
И в тот момент, когда камера выключалась, мы как-то общались, разговаривали. Я бы им желал открываться дальше и дальше.
Александр Петров на премьере шоу "Форт. Возвращение легенды". Фото: телеканал СТС
— Какие задания вы бы точно не стали выполнять, если бы находились на месте участников….
— Я бы никогда не стал есть всех этих гадов и ползающих существ. Я удивлялся людям, которые соглашались на такое испытание. Некоторые даже делали это с удовольствием, кто-то преодолевал себя.
Это было неожиданно. Мы в команде делали ставки: нет, этот человек не будет есть сто процентов. И поэтому мы отправляем его на задание. А оказывается, что он справлялся.
Александр Петров: "Мне хватает экстрима на съемочной площадке"
— Вы сами можете назвать себя экстремалом?
— Мне хватает экстрима на съемочной площадке. А в жизни я стараюсь избегать этого.
Александр Петров с участниками шоу "Форт. Возвращение". Фото: телеканал СТС
— Неужели даже на воздушном шаре не летали?
— На воздушном шаре летал, но все это было в кино.
— А не хотели попробовать себя в роли участника экстремального шоу?
— У меня был такой разговор с продюсерами. Но я никогда не хотел быть участником.
Мне всегда были интересны такие шоу и хотелось попасть внутрь, но вот как раз в качестве ведущего в большей степени.
— Расскажите, пожалуйста, о месте, где проходили съемки шоу "Форт. Возвращение".
— В Кронштадте, в форте Александра Первого. Это потрясающее место. И, на мой личный взгляд, наши локации не хуже, хотя я не был на этой игре во Франции.
В родных стенах ты чувствуешь историю. Ты понимаешь и знаешь ее.
