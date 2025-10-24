Александр Петров: "Я бы никогда не стал есть гадов и ползающих существ"

С 26 октября на телеканале СТС стартует экстремальное шоу "Форт. Возвращение легенды". Эта передача — своего рода преемница знаменитой программы "Форт Боярд", которая снималась во Франции. Но наше шоу создавалось в России — в форте "Император Александр I" в Кронштадте.

Участникам проекта предстоит сразиться за сокровища Петра Первого. Но чтобы добраться до его богатств, игроки должны прыгнуть в Финский залив с 25-метровой высоты, съесть пирог с тараканами, выстрелить из лука по живой мишени, потрогать змею в темноте и пройти множество других опасных испытаний.

Ведущим шоу стал актер Александр Петров. На презентации шоу СТС он пообщался с журналистами.

Александр Петров: "Было интересно наблюдать за людьми, которые приходили в защитных масках, и взаимодействовать с ними"

— Александр, расскажите, пожалуйста, об эмоциях, которые вызывали у вас артисты, принимающие участие в проекте.

— Человек понимает, что он участник шоу, что в целом находится в безопасности. Но вдруг его переклинивает и он начинает так во все включаться — в понимание, что нужно не подвести команду, выиграть.

Было интересно наблюдать за людьми, которые приходили в защитных масках, и взаимодействовать с ними. Я их не знал. И наши миры не так сильно соприкасаются. Многие ребята были из шоу-бизнеса.

И вдруг я замечал, как человек снимает маску и становится кем-то другим. Участники включались в происходящее как дети, хотя эта игра-то не детская.

И вот этот момент мне был особенно интересен. Я понимаю условия шоу-бизнеса: мы все находимся в масках. Но люди становились настоящими. И это очень здорово.

— С кем из участников вы вообще никогда не пересекались, но они открылись для вас с неожиданной стороны?

— Я был не знаком с Инстасамкой (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин). Мне они очень понравились. Мне кажется, они очень искренние ребята.

— Инстасамка и ее муж — очень эпатажные личности…

— Я понимаю, почему они это делают. У них образы и так далее. Эти люди талантливые, о них все говорят, но они никогда не открывались на камеру.

И в тот момент, когда камера выключалась, мы как-то общались, разговаривали. Я бы им желал открываться дальше и дальше.