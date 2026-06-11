Александр Олешко: «У меня есть администратор, директор, продюсер, гример, водитель, аранжировщик, поэт»

Для многих день рождения – грустный праздник. Однако ведущий и актер Александр Олешко не из их числа. Свой каждый новый год он встречает с радостью и ожиданием чуда.

Об этом, а также о секрете молодости и своем главном стилисте Александр Олешко рассказал в кулуарах музыкального конкурса «Лучший голос земли».

Александр Олешко: «Перед днем рождения я ночью не сплю»

- Александр, у вас скоро большой юбилей (23 июля ведущему исполняется 50 лет – прим.ред), планируете ли какие-то торжества в этот день?

- Да, в Кремлевском Дворце 11 октября будет большой концерт, посвященный моему юбилею. Но так как артисты живут в будущем, уже многие телевизионные программы записаны.

Поэтому я уже неоднократно видел и торт, который я принимал с радостью, и свечи, которые я задувал, и загадывал желания, которых у меня много. Но это мне нравится.

Мне нравится праздник жизни. Поэтому и юбилей будет такой же – радостный! А программа будет называться «Все к лучшему!».

- То есть вы любите свой день рождения?

- Очень. Я очень люблю свой день рождения.

- Есть ли у вас какие-то традиции в этот день?

- Благодарить маму с папой и каждый день за то, что он есть. Потому что это большой подарок – жизнь. Абсолютно серьезно вам говорю.

Перед днем рождения я ночью не сплю. Думаю: «Боже! Сегодня со мной произойдет что-то волшебное!».

- Чем вас можно удивить в день рождения?

- Хорошими людьми, адекватными, умными, тонкими. Это очень важно.