Александр Олешко: «У меня есть администратор, директор, продюсер, гример, водитель, аранжировщик, поэт»

Для многих день рождения – грустный праздник. Однако ведущий и актер Александр Олешко не из их числа. Свой каждый новый год он встречает с радостью и ожиданием чуда.
Об этом, а также о секрете молодости и своем главном стилисте Александр Олешко рассказал в кулуарах музыкального конкурса «Лучший голос земли».
Александр Олешко: «Перед днем рождения я ночью не сплю»
- Александр, у вас скоро большой юбилей (23 июля ведущему исполняется 50 лет – прим.ред), планируете ли какие-то торжества в этот день?
- Да, в Кремлевском Дворце 11 октября будет большой концерт, посвященный моему юбилею. Но так как артисты живут в будущем, уже многие телевизионные программы записаны.
Поэтому я уже неоднократно видел и торт, который я принимал с радостью, и свечи, которые я задувал, и загадывал желания, которых у меня много. Но это мне нравится.
Мне нравится праздник жизни. Поэтому и юбилей будет такой же – радостный! А программа будет называться «Все к лучшему!».
- То есть вы любите свой день рождения?
- Очень. Я очень люблю свой день рождения.
- Есть ли у вас какие-то традиции в этот день?
- Благодарить маму с папой и каждый день за то, что он есть. Потому что это большой подарок – жизнь. Абсолютно серьезно вам говорю.
Перед днем рождения я ночью не сплю. Думаю: «Боже! Сегодня со мной произойдет что-то волшебное!».
- Чем вас можно удивить в день рождения?
- Хорошими людьми, адекватными, умными, тонкими. Это очень важно.
Александр Олешко и Александр Зацепин. Фото: Global Look Press
Александр Олешко: «Мне внутри 27 лет»
- Вы выглядите намного моложе своих лет. В чем секрет вашей молодости?
- Вы так говорите про меня, как будто берете интервью у Александра Сергеевича Зацепина.
Кстати, Александр Сергеевич прекрасно выглядит, замечательно в дне сегодняшнем, современном, себя чувствует и живет, и работает с утра до ночи. Это секрет долголетия.
У меня есть с кого брать пример. И я надеюсь, что и вы когда-нибудь придете на мое столетие.
А выгляжу я так не потому, что я что-то делаю, а потому что много работаю. Девиз – крути педали. Я не чувствую себя не на какие мои паспортные данные. Мне внутри 27 лет. Вот я так себя ощущаю.
Ну, иногда, если устал, то думаю: «Ну, наверное, 33».
- У вас, наверное, много костюмов…
- Много. Но я никогда не помню, где что там висит. Я открываю шкаф, и что мне на голову упадет, то я и надеваю.
- А стилист у вас есть?
- Нет. У меня нет стилиста, но есть мой администратор, директор, продюсер, гример, водитель, аранжировщик, поэт. Все эти люди есть. И их зовут Александр Олешко.
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