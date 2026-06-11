Александр Олешко: «У меня есть администратор, директор, продюсер, гример, водитель, аранжировщик, поэт»

Александр Олешко. Фото: Global Look Press

Ведущий и актер поделился планами на юбилей и раскрыл секрет молодости.

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Для многих день рождения – грустный праздник. Однако ведущий и актер Александр Олешко не из их числа. Свой каждый новый год он встречает с радостью и ожиданием чуда.

Об этом, а также о секрете молодости и своем главном стилисте Александр Олешко рассказал в кулуарах музыкального конкурса «Лучший голос земли».

Александр Олешко: «Перед днем рождения я ночью не сплю»

- Александр, у вас скоро большой юбилей (23 июля ведущему исполняется 50 лет – прим.ред), планируете ли какие-то торжества в этот день?

- Да, в Кремлевском Дворце 11 октября будет большой концерт, посвященный моему юбилею. Но так как артисты живут в будущем, уже многие телевизионные программы записаны.

Поэтому я уже неоднократно видел и торт, который я принимал с радостью, и свечи, которые я задувал, и загадывал желания, которых у меня много. Но это мне нравится.

Мне нравится праздник жизни. Поэтому и юбилей будет такой же – радостный! А программа будет называться «Все к лучшему!».

- То есть вы любите свой день рождения?

- Очень. Я очень люблю свой день рождения.

- Есть ли у вас какие-то традиции в этот день?

- Благодарить маму с папой и каждый день за то, что он есть. Потому что это большой подарок – жизнь. Абсолютно серьезно вам говорю.

Перед днем рождения я ночью не сплю. Думаю: «Боже! Сегодня со мной произойдет что-то волшебное!».

- Чем вас можно удивить в день рождения?

- Хорошими людьми, адекватными, умными, тонкими. Это очень важно.

Александр Олешко и Александр Зацепин. Фото: Global Look Press

Александр Олешко: «Мне внутри 27 лет»

- Вы выглядите намного моложе своих лет. В чем секрет вашей молодости?

- Вы так говорите про меня, как будто берете интервью у Александра Сергеевича Зацепина.

Кстати, Александр Сергеевич прекрасно выглядит, замечательно в дне сегодняшнем, современном, себя чувствует и живет, и работает с утра до ночи. Это секрет долголетия.

У меня есть с кого брать пример. И я надеюсь, что и вы когда-нибудь придете на мое столетие.

А выгляжу я так не потому, что я что-то делаю, а потому что много работаю. Девиз – крути педали. Я не чувствую себя не на какие мои паспортные данные. Мне внутри 27 лет. Вот я так себя ощущаю.

Ну, иногда, если устал, то думаю: «Ну, наверное, 33».

- У вас, наверное, много костюмов…

- Много. Но я никогда не помню, где что там висит. Я открываю шкаф, и что мне на голову упадет, то я и надеваю.

- А стилист у вас есть?

- Нет. У меня нет стилиста, но есть мой администратор, директор, продюсер, гример, водитель, аранжировщик, поэт. Все эти люди есть. И их зовут Александр Олешко.

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