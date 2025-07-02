Александр Мясников: "Важно понять, что у тебя еще есть шанс все изменить"

- А как вы отмечали День медработника раньше, с мамой? Ведь Ольга Халиловна тоже была врачом.

- Мы дома не отмечали. Во-первых, мама всегда работала на две ставки, дежурила, я вообще ее не помню дома в выходные. Я ее провожал рано утром и встречал поздно вечером. Мама в городской больнице заведовала отделением. День медработника я помню по огромному количеству цветов, которые мама приносила домой. Хотя цветы ей дарили часто и их всегда было много. Мама у меня была безумно строгая, и меня, кстати, всегда учила: никогда не пачкай рук деньгами, с пациентов деньги брать запрещено. Но цветы можно. Я вам открою страшную тайну. В советское время мы жили очень скромно, как и многие тогда. И бабушка втайне от мамы собирала цветы, которыми была заставлена вся наша маленькая квартирка, ходила на Преображенский рынок и продавала их.

- Наши читатели любят советы от долгожителей. Вижу ролики в вашем телеграм-канале, как каждое утро вы отжимаетесь, подтягиваетесь, толкаете штангу. Ваша мама дожила до 93 лет (Ольги Халиловны не стало назад. - Ред.). Какие у нее были секреты здоровья и хорошего самочувствия?

- Мама была суперподвижная. Отказывалась от стиральной машины и все стирала руками, пол мыла никакой не шваброй, а руками, на карачках - говорила, что это гимнастика. Она в свои 90 утром, перед тем как встать с постели, делала упражнения: подтягивала ноги, руки, знаете, когда надо пальцами рук коснуться пальцев ног и т. д. Я так не могу. Когда я последний раз отправил маму на отдых в хороший санаторий в Крыму, она приехала домой и говорит: «Ты с ума сошел! Ты меня к старухам послал!» Она считала себя молодой. Для меня это урок от мамы - ко всему относиться легко и быть молодым. Даже в 92 года. Когда нанял маме помощницу, та мне жаловалась: «Какая я сиделка? Я бегалка - Ольга Халиловна все время бегает, гуляет». Та еле поспевала за ней.

- В своих книгах ваша мама советует, помимо постоянного движения, иметь хобби, тренировать память, правильно питаться, ухаживать за собой, быть оптимистом.

- Мама посмотрела, что я пишу книги, и решила: "Я тоже напишу". Что касается секретов долголетия, то людям кажется: вот сейчас я узнаю, что надо по утрам приседать 100 раз, и будет мне счастье. Наивное человеческое желание узнать секрет, но все просто.

Всегда оставайся добрым человеком, ребенком в душе (мама такой и была). Пока в тебе живет маленький ребенок, ты будешь жить долго и счастливо. Болезни приходят чаще к кому? К человеку унылому, опустившему руки, который не хочет помогать другим, а может быть, даже не ждет помощи для себя. Мы стареем, болеем и умираем сначала в голове. Нам кажется, что мы грустны от болезни. Нет, это болезнь оттого, что мы грустны. Я всегда говорю: здоровый человек - это тот, кто считает себя здоровым, а больной - это тот, кто считает себя больным. В феврале мы с товарищами тоже ездили в Хакасию, а один из наших друзей на инсулине. И он с нами идет и на снегоходах, и в баню, валит деревья, спит в снегу, прямо через одежду колет себе инсулин на морозе... Если я скажу ему, что ему нельзя ходить в баню, то отберу у него кусок жизни, а потом болезнь откусит следующий... Нельзя болезни отдавать свою жизнь. Как только отдашь палец, она откусит всю руку, а потом тело и голову. Он считает себя здоровым, значит, он здоров. Просто здоровый человек на инсулине. Ну, бывает.

- В программе "Доктор Мясников" вы в том числе отвечаете на вопросы телезрителей. О чем вас чаще всего спрашивают?