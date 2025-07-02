Александр Мясников: "Важно понять, что у тебя еще есть шанс все изменить"

Александр Леонидович Мясников - один из самых узнаваемых врачей нашей страны, так как лечит людей он не только в больнице, но и на телеканале "Россия 1". Программе "Доктор Мясников" 16+ исполняется 5 лет. Выкроить время для разговора в графике доктора было непросто: он руководит одной из московских больниц, снимается, ездит в командировки, а если выдается наконец отпуск, путешествует: то он в походе, то на сплаве.
- Сезон отпусков в разгаре. У кого-то он на даче, у кого-то на море или в горах, у кого-то в гостях у родни. Как его провести так, чтобы отдых был на пользу организму?
- Отдых - это активность и смена обстановки. Сколько ни лежи на одном месте, ты не отдохнешь. Если ты на море, то плавай и ныряй, если ты в лесу, то ходи. Надо что-то делать. А мозг отдыхает от смены впечатлений, перезагрузки картинки.
- Мы с вами говорим накануне длинных праздничных выходных в июне, когда страна отмечает День России и День медработника. Вы эти четыре выходных как проведете?
- Улечу в тайгу, в Хакасию, на сплав. Удобно получается: ночью сажусь в самолет и в 6 утра уже там, а обратно в 7 утра вылет, а в 8 утра я в Москве (из-за разницы часовых поясов). То есть время на дорогу как бы не тратится и получается четыре очень длинных выходных.
"Мама в свои 90 делала упражнения"
С мамой Ольгой Халиловной и дочерью Полиной. Фото: личный архив Александра Мясникова
- А как вы отмечали День медработника раньше, с мамой? Ведь Ольга Халиловна тоже была врачом.
- Мы дома не отмечали. Во-первых, мама всегда работала на две ставки, дежурила, я вообще ее не помню дома в выходные. Я ее провожал рано утром и встречал поздно вечером. Мама в городской больнице заведовала отделением. День медработника я помню по огромному количеству цветов, которые мама приносила домой. Хотя цветы ей дарили часто и их всегда было много. Мама у меня была безумно строгая, и меня, кстати, всегда учила: никогда не пачкай рук деньгами, с пациентов деньги брать запрещено. Но цветы можно. Я вам открою страшную тайну. В советское время мы жили очень скромно, как и многие тогда. И бабушка втайне от мамы собирала цветы, которыми была заставлена вся наша маленькая квартирка, ходила на Преображенский рынок и продавала их.
- Наши читатели любят советы от долгожителей. Вижу ролики в вашем телеграм-канале, как каждое утро вы отжимаетесь, подтягиваетесь, толкаете штангу. Ваша мама дожила до 93 лет (Ольги Халиловны не стало назад. - Ред.). Какие у нее были секреты здоровья и хорошего самочувствия?
- Мама была суперподвижная. Отказывалась от стиральной машины и все стирала руками, пол мыла никакой не шваброй, а руками, на карачках - говорила, что это гимнастика. Она в свои 90 утром, перед тем как встать с постели, делала упражнения: подтягивала ноги, руки, знаете, когда надо пальцами рук коснуться пальцев ног и т. д. Я так не могу. Когда я последний раз отправил маму на отдых в хороший санаторий в Крыму, она приехала домой и говорит: «Ты с ума сошел! Ты меня к старухам послал!» Она считала себя молодой. Для меня это урок от мамы - ко всему относиться легко и быть молодым. Даже в 92 года. Когда нанял маме помощницу, та мне жаловалась: «Какая я сиделка? Я бегалка - Ольга Халиловна все время бегает, гуляет». Та еле поспевала за ней.
- В своих книгах ваша мама советует, помимо постоянного движения, иметь хобби, тренировать память, правильно питаться, ухаживать за собой, быть оптимистом.
- Мама посмотрела, что я пишу книги, и решила: "Я тоже напишу". Что касается секретов долголетия, то людям кажется: вот сейчас я узнаю, что надо по утрам приседать 100 раз, и будет мне счастье. Наивное человеческое желание узнать секрет, но все просто.
Всегда оставайся добрым человеком, ребенком в душе (мама такой и была). Пока в тебе живет маленький ребенок, ты будешь жить долго и счастливо. Болезни приходят чаще к кому? К человеку унылому, опустившему руки, который не хочет помогать другим, а может быть, даже не ждет помощи для себя. Мы стареем, болеем и умираем сначала в голове. Нам кажется, что мы грустны от болезни. Нет, это болезнь оттого, что мы грустны. Я всегда говорю: здоровый человек - это тот, кто считает себя здоровым, а больной - это тот, кто считает себя больным. В феврале мы с товарищами тоже ездили в Хакасию, а один из наших друзей на инсулине. И он с нами идет и на снегоходах, и в баню, валит деревья, спит в снегу, прямо через одежду колет себе инсулин на морозе... Если я скажу ему, что ему нельзя ходить в баню, то отберу у него кусок жизни, а потом болезнь откусит следующий... Нельзя болезни отдавать свою жизнь. Как только отдашь палец, она откусит всю руку, а потом тело и голову. Он считает себя здоровым, значит, он здоров. Просто здоровый человек на инсулине. Ну, бывает.
- В программе "Доктор Мясников" вы в том числе отвечаете на вопросы телезрителей. О чем вас чаще всего спрашивают?
Доктор на съемках юбилейного выпуска "О самом главном" - к 15-летию программы. Фото: канал "Россия 1"
- Медицинские вопросы на темы, которые чаще всего волнуют людей: гипертония, высокий холестерин, высокий сахар, остеоартроз, все, что связано со скелетно-мышечной болью, судороги ног, головная боль, бессонница и т. п. К большинству этих проблем человек ведет себя десятилетиями: мало двигается, много ест, толстеет, живет в стрессах. На тех резервах, которые нам даны, мы можем прожить 20, 30, 40 лет, но потом-то они кончаются. И вот ты 40 лет наживал себе проблемы с мышцами, с кишечником и т. п., а теперь хочешь быть здоровым и просишь у доктора волшебную таблетку. А ответ «Нужно есть меньше соли, сахара, правильно питаться, худеть и больше двигаться» не устраивает. Рекомендация регулярно пить правильные таблетки тоже не устраивает: "Ой, это химия, я печень посажу". А таблетки волшебной нет.
- Многие любят в вашей передаче околомедицинскую, философско-жизненную рубрику «Для души и тела». Вот вам вопрос в эту рубрику: как уже не юному человеку перенастроить себя - поменять привычки и научиться радоваться жизни?
- Просто надо понять в определенный момент, что у тебя есть шанс еще все изменить, но это потребует колоссальных усилий. Когда ты заболел, или когда дети выросли и стали жить отдельно, или когда ты понял, что так больше нельзя. Перед тобой есть широкая шестиполосная дорога. Прямо - к болезням, инвалидности и смерти. Но есть маленькая тропинка вправо. И ты должен определиться, что ты дальше хочешь - сдаться и плыть по течению туда, куда тебя всю жизнь несло, либо ты должен выдохнуть и принять для себя решение еще побороться. И каждый, конечно, скажет: да, я хочу принять такое решение! Но принять решение - значит с этой минуты обречь себя на постоянный труд, порой через боль. Результаты будут потом. Это не просто заняться физкультурой или начать худеть, это начало новой жизни. Когда надо принять принципиальное решение: я буду жить вот так и столько, сколько мне отпущено, и даже если меня парализует, то буду стараться двигаться вперед. И радоваться каждому дню.
- Ваш телеграм-канал - хороший стимул и руководство для перемен в образе жизни. Сами его ведете или помощники?
- Откуда такие вопросы? Меня все время спрашивают. Нет у меня никаких помощников.
- Знаменитости часто нанимают кого-то для ведения соцсетей...
- И какой смысл? Сам веду. Для меня это не инструмент, чтобы я там деньги зарабатывал. Раньше не вел соцсети. Владимир Соловьев (речь об известном телеведущем и общественном деятеле. - Ред.) меня заставил, говорит: надо. Я начал, а потом увлекся. Еще спрашивают: «Доктор, а почему вы там о литературе и о политике пишете?» Мой личный канал, что хочу, то и пишу. Почему не только о медицине? О медицине программу мою смотрите "Доктор Мясников". Или "О самом главном".
"Важно, что дочь сама достигала целей"
Александр Леонидович с сыном Леонидом у могилы прадеда, земского врача Леонида Мясникова. Отец нашего героя - доктор медицинских наук, профессор Леонид Мясников. А имя деда, академика А. Л. Мясникова, носит Институт клинической кардиологии. Фото: личный архив Александра Мясникова
- Вы - врач в четвертом поколении. Прадед - земский врач, который трижды избирался городским головой. Дед - академик и известный кардиолог, отец - кандидат медицинских наук. Ваш сын Леонид продолжил медицинскую династию, окончил фармакологический факультет Сорбонны, стал фармакологом. А дочь Полина еще студентка. На кого учится?
- В МГИМО, на экономиста.
- Нравится ей учеба?
- Ей интересно. Сейчас она учит китайский, на практику в Китай поехала. Она прагматик, поэтому беспокоится: «Уже столько учусь, а еще не знаю, кем буду работать». Я говорю: «Погоди, нельзя после первого курса все получить и со всем определиться. Но ты знаешь три языка, уже грамотный, развитый человек. Найдешь себя, не торопись. Решение должно вызреть. А то, что душа мечущаяся, это тоже нормально».
- Почему Полину не уговорили идти в медицинский?
- Дочь упрямая, вся в свою бабушку, поэтому она сама выбирает путь, ей что-то подсказать трудно. Полина училась в школе с медицинским уклоном и до восьмого класса не сопротивлялась такому выбору. Но за два года до выпуска сама нашла другую школу, уже с упором на математику и экономику: перешла, без нытья ездила на учебу, поскольку это оказалось не так близко от дома. Важно, что она сама приняла решение и сама достигла цели. Без блата поступила в МГИМО. Считаю, что это достойный поступок. Лучше делать то, что тебе нравится, чем быть посредственным врачом и всю жизнь проклинать себя за то, что выбрал не ту профессию. Я говорю дочери: в любые времена будут цениться профессионалы. Умение учиться крайне важно. Человек с тремя языками, знанием экономики точно не останется голодным.
- Пора экзаменов продолжается. Как спокойно пережить этот период невероятной нервотрепки?
- Это как со скелетно-мышечной болью, которую мы наживаем, а потом хотим от нее волшебную таблетку. С учебой та же ситуация. Ведь что такое боязнь экзамена? Мы не знаем того, сего, пятого, десятого. Это боязнь проявить свои незнания, некомпетентность в том или ином вопросе. Когда я сдавал экзамены на врача, а потом на высшую категорию в Америке, я узнал в 40 лет простую вещь. К экзаменам надо просто быть готовым. В мединституте в Америке у тебя нет вариантов сдать экзамен, если ты не знаешь хотя бы чуть-чуть чего-то. Поэтому ты не боишься экзамена, так как заранее знаешь, что идешь на этот ринг подготовленным. Чтобы не бояться экзамена, надо в течение года учиться каждый день, включая субботу и воскресенье, по несколько часов. Ответ непопулярный, но он единственный. Когда у нас любой профессионал будет учиться так - врач, инженер, сантехник, тогда у нас не будет вопиющего непрофессионализма во всех сферах. Сейчас пытаются это исправлять. Должны быть жесточайшие требования, особенно в медицинских вузах. Ведь и те, кто принимает решения об экзаменах, кто проверяет знания студентов, тоже потом постареют, у них может случиться инсульт. И попадут они на операционный стол к своим ученикам…
Три главных совета
Вот что важно делать каждый день:
1. Любить жизнь во всех ее проявлениях. Жить сегодняшним днем.
2. Выбрать себе главных друзей: умеренность в еде, регулярные физические нагрузки и холодную воду.
3. Делать добро или во всяком случае не делать подлости другим.
"О самом главном" 12+
Пн. - пт./9.55 "Доктор Мясников" 16+
По выходным/12.00