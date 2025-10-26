Александр Мизев: "С каждым прожитым годом жизнь мне нравится все больше"

- А внутреннюю работу над образом, его развитием и правду вы позволяли себе обсуждать с Кончаловским?

- Если говорить политкорректно, то у нас были споры. Иногда даже останавливали ради этого рабочую смену. И за это я благодарю Андрея Сергеевича, потому что у меня был «воздух на поспорить», а это важно для режиссера. Если актер не отбывает номер, а хочет понимать и верить в установку, - это правильно, мне кажется. Я был согласен не с каждой трактовкой и поворотом, которые предлагал Андрей Сергеевич, поэтому пытался привносить собственное видение. Не могу сказать, что все шло гладко.

Но там, где гладко, там и кино нет. Если видение режиссера и актера не конфликтуют - а я слово «конфликт» использую в положительной коннотации творчества, - то артист выглядит обычным инструментом: этакий серп, который просто косит как надо. Кому это интересно?

"Стригу редко, но метко"

- Есть ли конфликт в том, что при вашем внутреннем умиротворении и доброте продюсеры и режиссеры чаще всего видят вас в зловещих образах? Где кровь и боль.

- Позволю не согласиться. Может быть, дело в том, что самые яркие из них - не очень положительные. Но все-таки был Николай I в историческом сериале "Натали и Александр", был Ослик в сериале "Чужие деньги" 18+ - заикающийся друг главного героя (Максим Матвеев), некое олицетворение внутренней его совести.

И этого персонажа мне было жалко до слез, особенно в финальных сериях. Назвать таких персонажей злодеями было бы странно. Так что, думаю, моя ограниченно мировая популярность связана как раз с тем, что в ролях есть разнообразие. И мне это нравится - дадут пробовать и позаикаться, и усы поносить, и из ружья пострелять.

- В "Хрониках русской революции" с вами играет и Юра Борисов, главный русский ньюсмейкер в Голливуде в этом году. Очевидно, что в США есть запрос на лысых бруталов, вы тоже отлично подходите. Есть ли желание и амбиции прославиться там?

- Скажу так: такая установка есть. И предложения есть. Но иных комментариев дать не могу, к сожалению.

- Понятно. Тогда вернемся к прошлому. Некоторое время вы подвизались звонарем в одном из московских храмов. Что дал вам этот опыт?

- Слово «подвизался», наверное, громкое для этого контекста. Я бы сказал - так случилось, что мне удалось позвонить в колокола. Что это мне дало? Пожалуй, узнал самое главное, что можно было узнать молодому человеку того возраста, в котором я был: в трапезных храмов после службы очень вкусно кормят.

- Вот оно как! А что в настоящий момент, кроме профессии, вас еще увлекает? Пишут и про баскетбол, и про единоборства, и про музыку.

- Кроме актерской профессии, сейчас я занимаюсь тем, что стригу людей.

- Ого!

- Да. Выучился на мужского парикмахера, и теперь стригу, от чего получаю огромное удовольствие.

- Почему же?

- Ну, во-первых, от этого люди, как мне верится, становятся краше и свежее. А во-вторых, в процессе работы слышу от клиентов огромное количество разных историй, которые потом удается удачно применять в актерской профессии. Кроме того, сильно радует, когда сразу видишь результаты труда. Так вот я "заземляюсь".