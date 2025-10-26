Александр Мизев: "С каждым прожитым годом жизнь мне нравится все больше"

Молодой актер с гипнотическим взглядом и яркой харизмой Александр Мизев, сверкнувший и в сериале «Переговорщик» 18+, и в драме "Я тебя слышу" 18+, начинает отвоевывать все больше экранного времени. Он был Вальтером в криминальной мелодраме "Убить Риту" 18+, одноглазым монахом в "Этерне" 16+ и даже императором Николаем I в сериале "Натали и Александр" 16+. Теперь у Александра - новый большой вызов: одна из главных ролей в масштабной исторической эпопее Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" ("Россия 1", START).
Его воинственный Лютер - собирательный образ революционера, стремящегося в начале XX века изменить ход событий в стране всеми доступными способами. "Телепрограмма" обсудила с артистом и самотек русской истории, и след Фауста в новом проекте, и Голливуд, и даже личную парикмахерскую, в которой звезда экрана иногда выходит на работу.
"Не делю людей на хороших и плохих"
- Александр, зрители частично уже ознакомились с сериалом "Хроники русской революции", поэтому давайте про изнанку: как вы собирали своего героя Лютера - на заметке были исторические личности или литературные герои?
- Изначально персонаж Лютера, конечно, был прописан в сценарии, который мне достался. После этого я начал копать сам. Получил определенную информацию по поводу образа от режиссера - он заложил в характер черты нескольких реально существовавших людей. Во-первых, это революционер Александр Ротенберг. Во-вторых, это Мефистофель из "Фауста".
- Даже так?!
- Да, Андрей Сергеевич говорил об этом. Но, возможно, упомянул не всех, поскольку создавал сценарий в соавторстве (с Еленой Киселевой, работавшей над многими фильмами Кончаловского. - Авт.). А еще ведь был латышский революционер Янис Лутер, который вместе с группой боевиков в 1906 году ограбил отделение Госбанка в Гельсингфорсе (теперь Хельсинки). А у нас как раз в первой серии есть такой эпизод. Так что я изучал и судьбу Лутера по открытым источникам. В итоге, собрав определенное количество информации, занимался творчеством - додумывал то, о чем в сценарии сказано не было.
- Мефистофель - это уже заведомо негативная краска. Тогда как название сериала "Хроники русской революции" вроде бы подразумевает обширный и непредвзятый взгляд. Нет ли тут перекоса?
Узнаете Мизева в роли Лютера в новом сериале? Фото: Анастасия Ляшенко
- Есть у меня такая общежизненная привычка - не делить мир и людей на хороших и плохих. Стараюсь воспринимать реальность фактологически, как бы странно это ни звучало. Особенно если брать жизненные примеры. Порой бывает так, что вроде очевидно: иначе, как ко тьме, это событие или поступок отнести нельзя. Но тем не менее я все же стараюсь этого не делать. Если говорить о стереотипном восприятии Мефистофеля как искусителя и собирательного образа зла, то в моем персонаже, безусловно, есть черты и даже линия поведения, напоминающая события героев "Фауста" Гете. Но лично я при создании Лютера опирался во многом на личность Николая Ставрогина из «Бесов» Достоевского. Этот референс мне кажется наиболее точным.
- Попробуем еще больше заострить. Первое название проекта - "Герои и выродки", как будто бы тоже сразу расставляющее акценты. Кто в сериале герои, а кто выродки и почему?
- Вынужден повторяться: не буду делить персонажей по такому принципу. Хотя мне жалко, что первое название сериала не сохранилось. Оно действительно заставляет рефлексировать и делать выбор. И этот вопрос я бы завесил в воздухе, не став сбивать зрителя и читателя личной оптикой. Каждый определит за себя. Для кого-то самый чистый и светлый человек может оказаться выродком. Или наоборот.
- Ваш герой носит роскошную шевелюру - свежие ощущения, о которых вы уже, пожалуй, и забыли. Насколько этот грим придавал свежести и энергии?
- Я уже распустил наглый слух о том, что специально отрастил шикарные волосы для этой роли. Пожалуй, и буду продолжать его придерживаться (улыбается). Но если серьезно, то мой грим удивил и с первых серий, и дальше будет удивлять публику. Часть этой внешней подготовки занимала не меньше времени, чем у других персонажей (Владимира Ленина, к примеру, для роли которого Евгению Ткачуку старательно готовили рельефную лысину по нескольку часов. - Авт.). Это будет видно ближе к финалу.
В проекте «Натали и Александр» актер воплотил образ Николая I. Фото: Первый канал
- А внутреннюю работу над образом, его развитием и правду вы позволяли себе обсуждать с Кончаловским?
- Если говорить политкорректно, то у нас были споры. Иногда даже останавливали ради этого рабочую смену. И за это я благодарю Андрея Сергеевича, потому что у меня был «воздух на поспорить», а это важно для режиссера. Если актер не отбывает номер, а хочет понимать и верить в установку, - это правильно, мне кажется. Я был согласен не с каждой трактовкой и поворотом, которые предлагал Андрей Сергеевич, поэтому пытался привносить собственное видение. Не могу сказать, что все шло гладко.
Но там, где гладко, там и кино нет. Если видение режиссера и актера не конфликтуют - а я слово «конфликт» использую в положительной коннотации творчества, - то артист выглядит обычным инструментом: этакий серп, который просто косит как надо. Кому это интересно?
"Стригу редко, но метко"
- Есть ли конфликт в том, что при вашем внутреннем умиротворении и доброте продюсеры и режиссеры чаще всего видят вас в зловещих образах? Где кровь и боль.
- Позволю не согласиться. Может быть, дело в том, что самые яркие из них - не очень положительные. Но все-таки был Николай I в историческом сериале "Натали и Александр", был Ослик в сериале "Чужие деньги" 18+ - заикающийся друг главного героя (Максим Матвеев), некое олицетворение внутренней его совести.
И этого персонажа мне было жалко до слез, особенно в финальных сериях. Назвать таких персонажей злодеями было бы странно. Так что, думаю, моя ограниченно мировая популярность связана как раз с тем, что в ролях есть разнообразие. И мне это нравится - дадут пробовать и позаикаться, и усы поносить, и из ружья пострелять.
- В "Хрониках русской революции" с вами играет и Юра Борисов, главный русский ньюсмейкер в Голливуде в этом году. Очевидно, что в США есть запрос на лысых бруталов, вы тоже отлично подходите. Есть ли желание и амбиции прославиться там?
- Скажу так: такая установка есть. И предложения есть. Но иных комментариев дать не могу, к сожалению.
- Понятно. Тогда вернемся к прошлому. Некоторое время вы подвизались звонарем в одном из московских храмов. Что дал вам этот опыт?
- Слово «подвизался», наверное, громкое для этого контекста. Я бы сказал - так случилось, что мне удалось позвонить в колокола. Что это мне дало? Пожалуй, узнал самое главное, что можно было узнать молодому человеку того возраста, в котором я был: в трапезных храмов после службы очень вкусно кормят.
- Вот оно как! А что в настоящий момент, кроме профессии, вас еще увлекает? Пишут и про баскетбол, и про единоборства, и про музыку.
- Кроме актерской профессии, сейчас я занимаюсь тем, что стригу людей.
- Ого!
- Да. Выучился на мужского парикмахера, и теперь стригу, от чего получаю огромное удовольствие.
- Почему же?
- Ну, во-первых, от этого люди, как мне верится, становятся краше и свежее. А во-вторых, в процессе работы слышу от клиентов огромное количество разных историй, которые потом удается удачно применять в актерской профессии. Кроме того, сильно радует, когда сразу видишь результаты труда. Так вот я "заземляюсь".
Александр и его девушка Елизавета Нечаева на премьере "Хроник...". Фото: Мария Останина
- Как вы пришли в эту сторону?
- Просто захотелось. Почему нет? Это классно. Была идея сделать бар, продавать кофе, а потом все же решил создать некое место, куда бы приходили знакомые - и не только знакомые: просто люди, которые хотят стать краше. Эта идея мне понравилась. Так я открыл барбершоп на улице Беговой (Москва) с прекрасными мастерами. Там и работаем, стрижем.
- И вы в деле?
- Да, стригу. Редко, но метко. Парикмахерская функционирует. И это не коммерческая история, мы с друзьями делали для себя. Делали ремонт, меняли полы, моя девушка (фотомодель Елизавета Нечаева. - Авт.) лакировала столы. Поэтому все внутри нашего барбершопа настолько родное и близкое, классное, что доставляет мне удовольствие.
- Наш номер выходит аккурат к вашему дню рождения, когда вам исполнится 34. Но говорим мы, пока вам еще 33. Вы как верующий человек эту цифру осмысляли особенно?
- Я заметил такую парадоксальную тенденцию. Весь этот год, пока мне было 33, если меня спрашивали о возрасте, почему-то всегда отвечал "34 года". Не понимаю почему.
Хотя и в 32, и в 31 год был адекватен реальной цифре. Так что не знаю... может, я подсознательно уходил от цифры "33", чтобы не придавать особенного значения этому числу? Пожалуй, важно другое - за прошедший год жизни я понял, что с каждым годом моя жизнь мне нравится все больше: 33-летие прошло лучше, чем 32-летие. Поэтому, будем надеяться, что 34-й год жизни порадует еще больше!
- "Хроники русской революции" 18+,
- "Россия 1" скоро, START