Александр Маршал: «Стюардесса думала, что у меня съехала крыша»

Певец Александр Маршал признается, что никогда не просил за своего сына Артема. Он считает, что парень должен пройти свой путь сам. Тем не менее, Александр делится с сыном своим опытом, рассказывает, как бы поступил на его месте.

Об этом, а также о спортивных упражнениях в самолете и режиме сна Александр Маршал рассказал журналистам в кулуарах XXV премии «Шансон года».

Александр Маршал: «Я каждый день на протяжении 30 лет занимаюсь спортом»

- Александр, прекрасно выглядите. Как поддерживаете себя в такой хорошей форме?

- У меня десять лет назад была операция на позвоночнике. И мой доктор сказал, что если я не буду заниматься упражнениями, я буду его постоянным пациентом.

И я каждый день на протяжении 30 лет занимаюсь спортом. Планка, пять минут отжимаюсь от пола.

Даже был случай, когда я собирался лететь на Дальний Восток. И не успел сделать планку. И в самолете, в бизнес-классе, когда все спят, я взял одеяло, постелил его на пол и встал в планку.

Стюардесса вышла, думала, что у меня съехала крыша. Спросила: «Вам помочь?». А я ее попросил: «Постойте, пожалуйста, посмотрите, чтобы никто не шел». То есть теперь я делаю это каждый день.

- А вот тут Олег Газманов жаловался, что плохо спит. А вы как поддерживаете правильный режим сна?

- Стараюсь не брать телефон перед тем, как лечь спать. Но бывает по-всякому. Особенно когда в поездке, в гастролях – переезды, смена поясов. И у тебя время меняется, тяжело прийти в норму.

Но самое главное, мне кажется, все-таки за два часа до сна важно не есть. А то знаете, как бывает? Холодильник открыл, а там такая вкуснятинка. Как дал, а потом какой сон…

- Ну и нужен свежий воздух…

- Свежий воздух, да. А вообще, многие просыпаются ночью.

- С возрастом люди спят хуже…

- Если бы это было раньше, я бы даже не стал разговаривать на эту тему. Тогда я просто лег и проснулся.

- Есть ли в вашей жизни место алкоголю или табаку?

- Алкоголю уже давно нет, а табаку - да. Я много лет курил и сейчас стараюсь делать это реже.