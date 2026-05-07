Александр Маршал: «Стюардесса думала, что у меня съехала крыша»

Певец Александр Маршал признается, что никогда не просил за своего сына Артема. Он считает, что парень должен пройти свой путь сам. Тем не менее, Александр делится с сыном своим опытом, рассказывает, как бы поступил на его месте.
Об этом, а также о спортивных упражнениях в самолете и режиме сна Александр Маршал рассказал журналистам в кулуарах XXV премии «Шансон года».
Александр Маршал: «Я каждый день на протяжении 30 лет занимаюсь спортом»
- Александр, прекрасно выглядите. Как поддерживаете себя в такой хорошей форме?
- У меня десять лет назад была операция на позвоночнике. И мой доктор сказал, что если я не буду заниматься упражнениями, я буду его постоянным пациентом.
И я каждый день на протяжении 30 лет занимаюсь спортом. Планка, пять минут отжимаюсь от пола.
Даже был случай, когда я собирался лететь на Дальний Восток. И не успел сделать планку. И в самолете, в бизнес-классе, когда все спят, я взял одеяло, постелил его на пол и встал в планку.
Стюардесса вышла, думала, что у меня съехала крыша. Спросила: «Вам помочь?». А я ее попросил: «Постойте, пожалуйста, посмотрите, чтобы никто не шел». То есть теперь я делаю это каждый день.
- А вот тут Олег Газманов жаловался, что плохо спит. А вы как поддерживаете правильный режим сна?
- Стараюсь не брать телефон перед тем, как лечь спать. Но бывает по-всякому. Особенно когда в поездке, в гастролях – переезды, смена поясов. И у тебя время меняется, тяжело прийти в норму.
Но самое главное, мне кажется, все-таки за два часа до сна важно не есть. А то знаете, как бывает? Холодильник открыл, а там такая вкуснятинка. Как дал, а потом какой сон…
- Ну и нужен свежий воздух…
- Свежий воздух, да. А вообще, многие просыпаются ночью.
- С возрастом люди спят хуже…
- Если бы это было раньше, я бы даже не стал разговаривать на эту тему. Тогда я просто лег и проснулся.
- Есть ли в вашей жизни место алкоголю или табаку?
- Алкоголю уже давно нет, а табаку - да. Я много лет курил и сейчас стараюсь делать это реже.
Александр Маршал. Фото: Илья Московец/ Global Look Press
Александр Маршал: «Когда я вижу, что сын грустен, я, конечно, с ним поговорю»
- Сейчас ваш сын Артем готовится к выступлению на фестивале «Новая волна»….
- Да. И надеюсь, у Артема получится. Он, слава Богу, хорошо поет.
- Вы одобряете любые музыкальные эксперименты сына?
-Дело в том, что у Артема раньше была группа. И группа очень тяжелая, то есть гитары опущены на тон ниже. И он: «Аааа!» - вот это все.
Я ему говорил: «Слушай, это рассчитано на клуб в несколько человек».Что это вы такое играете? Если уж хочешь играть, играй рок типа ACDC (Я был у них на концерте. Там люди прыгают на стадионе в 80 000 человек, потому что это рифовая музыка).
Сейчас группа прекратила существование, а сын сольно занимается собой. И я надеюсь, что все будет хорошо. Он парень упертый, весь в моего батю.
- А он сталкивается с предубеждением, что детей двигают звездные родители?
- Да, конечно. Но здесь дело не в этом, а в том, что он сам о себе заявит. Если его голос и песни будут трогать душу и сердце, то я тут причем?
- Но вы помогаете Артему?
- Да. Мы в студии вместе записывали песни. Я говорил ему, как бы сам спел ту или иную фразу.
- А вы когда-нибудь просили за сына?
- Никогда никого ни о чем не просил. И за меня тоже никто не просил. Я считаю, что для молодого человека важно пройти весь путь самому: от начала и до конца. Если будет помощь, то хорошо. А, в общем, самому нужно быть в форме.
- А даете ли Артему какие-то личные советы, например, об общении с девушками?
- В личные дела я стараюсь не лезть.
- А если он, например, расстался с девушкой, беседуете с ним?
- Когда я вижу, что сын грустен, я, конечно, с ним поговорю. Но я говорю, как бы я поступил на его месте. То же самое было и с моим отцом.
Когда я напартачил, он меня ни разу не ударил. А мог бы двинуть мне так. что сейчас я бы здесь не стоял.
А он меня уводил в комнату, закрывал дверь и говорил: «Саня, смотри, ситуация неважная. И я бы на твоем месте сделал вот так». А я еще молодой, кровь кипит, не слушаю его.
Сейчас сколько лет прошло, отца уже давно нет живых, а я вспоминаю: «Как же батя был прав». Надо было его слушать. А у молодых мозги повернуты немного в другую сторону.
- Где вы проведет День Победы?
- 9 мая у меня концерт в Саратове.
