Александр Лыков: "Каждый актер представлял себе своего Чебурашку"

"Нельзя играть с пустотой"
- Александр Анатольевич, вам было 8 лет, когда вышел мультик про Чебурашку. Помните, как познакомились с этим героем?
- В мои 8 лет мы жили очень скромно. В 1969-м, мне кажется, у нас даже телевизора не было. Скорее всего, впервые я увидел Чебурашку в клубе. Билет стоил, по-моему, 10 копеек, а перед сеансом, вместо хроники, иногда показывали мультики - и это всегда было радостно. Телевизор у нас появился гораздо позже. Я же родился в 1961 году, когда Гагарин в космос полетел…Тогда телевизоры редко у кого были, люди ходили друг к другу в гости, чтобы посмотреть какую-то передачу. Но, честно скажу, ничего не помню об этом… Я в то время дома редко появлялся.
- Так, а внуки ваши что про Чебурашку знают?
- Они его обожают! Даже учиться начали хорошо, чтобы их привезли в Москву из Петербурга на премьеру. Это сложно, у них занятия, хор, предновогодние концертные программы и сдача экзаменов… Испанские мои внуки тоже с удовольствием смотрят и фильм, и мультики про Чебурашку, я им еще игрушки отправил, светильники с Чебурашкой. А папа (Матвей Лыков. - Ред.) им читает сказку на русском языке, слушают с большим удовольствием.
- С русским языком у них все хорошо?
- Да, вполне комфортно общаются.
- В фильме главный герой нарисованный, получается, Ольга Кузьмина его только озвучивала? Вам приходилось с пустотой играть?
Чебурашечку впервые в жизни преследует вооруженный дяденька с недобрыми намерениями. Фото: кадр из фильма
- Нет-нет! Ольга присутствовала на площадке. Иначе было бы совсем, конечно, грустно. Понятно, что артисты с пустотой никогда не играют, у них достаточно воображения и веры в предлагаемые обстоятельства, об этом даже упоминать-то вроде как неловко. Если у тебя этой веры нет - займись чем-нибудь другим. Мы видели Ольгу, но каждый представлял себе своего Чебурашку. Режиссер Дима Дьяченко, за что и люблю его, серьезно и чрезвычайно скрупулезно относится к тому, что делает. И я очень рад, что мы с ним смогли поработать вместе.
Стрелять в глаза и уши
- Первый фильм про Чебурашку - абсолютный рекордсмен нашего проката. Как думаете, в чем секрет успеха?
- Необъяснимое явление. Могу провести параллель с успехом «Улиц разбитых фонарей», после которого очень много похожих фильмов с похожими героями появилось. «Чебурашка» 6+ открыл какой-то портал, из которого посыпались герои наших любимых мультиков. Но есть еще что-то, чего я никак не могу объяснить. Помимо самого фильма, еще и зритель наполняет эту востребованность. Он своим желанием дополняет все то, что мы на самом деле, может быть, и не имели в виду, когда работали. Случается какая-то синергия. Звездные картины возникают, когда происходит слияние творческих потоков - от тех, кто сделал эту картину, и тех, кто ее смотрит. И если это получается, честно говоря, я развожу руками. Притом что очень многие профессионально сделанные картины такого отклика не находят.
- Ваш персонаж Охотник все-таки отрицательный, раз охотится за Чебурашкой?
- Он в прямом смысле охотник, профессионал. Это образ его жизни, образ его мыслей и его восприятие его миропорядка. Основная задача: охотиться на кого-то. И наконец добывать трофей.
- Это же Чебурашка! Как в эти глаза и в эти уши стрелять?
- Стрелять в эти глаза и уши! Он делает это без капли сомнений. Это очень конкретный, ясный по простоте поступков, мысли, причинно-следственной связи человек, который говорит: "Чебурек из Чебурашки. Прекрасно. Завтра сварим похлебку из него".
- Отрицательного героя играть интереснее?
Змею на скаку остановит... Соловей-разбойник в "Последнем богатыре. Наследие" (2024). Фото: кадр из фильма
- Такой герой является отрицательным по ходу воспроизведения самой истории. Герои, которые для нас олицетворяют зло, для самих себя никакого зла не олицетворяют. Это выбор людей, которые встают за свои убеждения. Как мы можем это судить? Вот я играл в "Турецком гамбите" турецкого шпиона, который расстреливает русских людей. И тем не менее Анвар Эфенди остался в памяти как яркий персонаж. Для своего народа он герой. Дело-то не в оправдании кого-либо, а в том, что есть вещи, в которых мы не можем расставлять акценты.
- Но есть же абсолютные негодяи!
- Да, есть персонажи, которые совершают зверские преступления, и у меня прямо ярость подступает к горлу, жалости нет никакой. Я играл в свое время монстров… В таких ролях необходимо подтвердить неверный выбор героя, который приводит к уничтожению личности. Это очень важный момент. Ведь изначально он родился человеком, а потом неверное воспитание, серия неверных решений приводят его к краху. Исследование подобных вещей требует от художника колоссальной внутренней стойкости. Колоссальной! Поначалу, когда я это увидел в людях, у меня аж дух захватывало. Не верил, что такие люди существуют. А потом понял, что мы оказались в той реальности, которую необходимо переварить... Мы не можем ее отрицать.
"Интересно прокатиться"
А многие до сих пор помнят, каким смелым был актер в "Последнем герое" в 2002 году. Фото: Первый канал
- Все помнят, как вы мужественно вели себя в финале "Последнего героя". А сейчас я узнала, что вы отказываетесь от каскадеров и все трюки выполняете сами. Зачем вам это?
- Нет, ну это преувеличение. Просто я работал каскадером… А так каждый должен выполнять свою работу.
- В "Чебурашке" вы сами ныряли в ледяную воду и жарились в поролоновом костюме в дендрарии. Так?
- Просто есть вещи, которые проще сделать самому. Кроме того, это добавит в кадр определенного правильного состояния. И все. А что касается каскадеров… пусть работают пацаны. Они за это деньги получают. Я получаю за другое. Перебивать у них работу ни в коем случае не буду, у меня даже мысли такой нет. Но иногда интересно бывает пролететь под самолетом или на крыле самолета, на воздушном шаре или прицепиться куда-нибудь…
- Ваша супруга Алла Александровна рассказала, что, когда вы играли Соловья-разбойника, вы и летали без каскадеров на уровне пятого этаже, весь перевязанный страховочными ремнями, после которых у вас жутко сводило все тело.
- Ну, недостаточная тренировка тела, оно уже не отвечает на все вызовы. Кажется, что ты этот ров перепрыгнешь, а оказываешься на дне. Но все равно, летать - это хорошие ощущения… И потом, я знаю, как бороться с тем, когда сводит тебя целиком и у тебя спазм всех мышц. Иголочкой - бамс! - и нормально.
- В Голливуде вас бы не поняли, там у актеров в контракте прописано не рисковать лишний раз.
Казанова (слева) в легендарном сериале "Улицы разбитых фонарей" (1998 - 2019). Фото: кадр из фильма
- Недавно посмотрел фильм "Джей Келли" с Джорджем Клуни в главной роли и всем тоже рекомендую. Он как раз про то, как у них там это устроено. Кинематографическая работа везде одинаково сложная - что в Голливуде, что у нас. Она просто оплачивается и выглядит по-разному - это другой вопрос. Но у них там полно сложностей. Поверьте мне. И там кто-то все равно сам выполняет трюки - любит прыгать с высоты, летать… а кто-то не любит. Кто-то более подготовлен, кто-то менее. Ну, может, вагончики у них лучше, может, питание лучше. Но они работяги те же. В пять утра, в шесть утра, в снег, в шторм, в ураган - все равно встали, поехали - разматываем кабели, начинается работа. Хорошо, если в это время фуд-трак поспел, какой-то кофе тебе сварят, или вагончик успеют отопить ребята, которые заранее приехали. А так - нет. Мы везде одинаково работаем. Других условий просто нет. В трюках главное - не паниковать. Ты должен точно понимать, в чем опасность и в чем безопасность. И для самого себя ее обеспечивать. Это важно. Я так и сына учу.
"Время просто есть"
С сыном Матвеем - он тоже делает успехи в кино. Фото: личная страница Матвея Лыкова в социальной сети
- Вы снялись в "Сказке о потерянном времени», в детстве она мне казалась триллером. А у вас в жизни были моменты, которые вы можете назвать "потерянным временем"?
- Такие размышления накроют, когда на высшем суде предстанешь. Есть закон, что человек хочет одного, а делает другое. Еще апостол Павел в письмах своих об этом писал. Это закон человеческой натуры. Если ты перегибаешь в сторону праведной жизни, ты становишься гордым человеком. Что, конечно, является гораздо более серьезным препятствием для спасения души твоей, чем то, что ты грешишь. И не грешить ты не можешь - это неизбежно. Но дело в том, что ты должен себе в этом признаться и терпеть. Вот в чем самый главный секрет - ты просто терпишь себя и ничего с этим сделать не можешь. Мы осуждаем зависть, жадность, скупость, трусость, предательство, слабость, лень. Но избавиться от этого сложно… А второе, самое главное правило, о нем говорят все святые, - это смирение. Когда и с той стороны, и с этой стороны в тебя летит, а ты говоришь: "Да слава Богу за все, я хуже всех". И, поверьте мне, отпускает. Вся классическая литература имеет в фундаменте истину Христа. И именно поэтому она классическая. Иначе она не выдерживает проверки временем.
С женой Аллой Александровной и внуками Авдотьей и Давидом. Фото: Иван Макеев/"КП"
- Значит, и потерянного времени нет, мы его не можем оценить?
- Да, это мы оценим только по прошествии нашей жизни земной. Кто-то ленится, любит поваляться. А кто-то, наоборот, хочет, чтобы у него утро было бодрым, и бегает. Кто-то соблюдает правила ЗОЖа, а кто-то любит стаканчик пропустить. Совершенно разные подходы к жизни. Главное даже не в том, что ты выбираешь в качестве времяпрепровождения, главное - благодарность за то, что ты это время имеешь. Пустое оно у тебя или наполненное - это вообще не твоего ума дело. Оно у тебя просто есть.