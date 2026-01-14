Александр Лыков: "Каждый актер представлял себе своего Чебурашку"

"Нельзя играть с пустотой"

- Александр Анатольевич, вам было 8 лет, когда вышел мультик про Чебурашку. Помните, как познакомились с этим героем?

- В мои 8 лет мы жили очень скромно. В 1969-м, мне кажется, у нас даже телевизора не было. Скорее всего, впервые я увидел Чебурашку в клубе. Билет стоил, по-моему, 10 копеек, а перед сеансом, вместо хроники, иногда показывали мультики - и это всегда было радостно. Телевизор у нас появился гораздо позже. Я же родился в 1961 году, когда Гагарин в космос полетел…Тогда телевизоры редко у кого были, люди ходили друг к другу в гости, чтобы посмотреть какую-то передачу. Но, честно скажу, ничего не помню об этом… Я в то время дома редко появлялся.

- Так, а внуки ваши что про Чебурашку знают?

- Они его обожают! Даже учиться начали хорошо, чтобы их привезли в Москву из Петербурга на премьеру. Это сложно, у них занятия, хор, предновогодние концертные программы и сдача экзаменов… Испанские мои внуки тоже с удовольствием смотрят и фильм, и мультики про Чебурашку, я им еще игрушки отправил, светильники с Чебурашкой. А папа (Матвей Лыков. - Ред.) им читает сказку на русском языке, слушают с большим удовольствием.

- С русским языком у них все хорошо?

- Да, вполне комфортно общаются.

- В фильме главный герой нарисованный, получается, Ольга Кузьмина его только озвучивала? Вам приходилось с пустотой играть?