Александр Аверин: "Необязательно жить на мусорке, чтобы сыграть бездомного"

Фамилия Аверин в мире театра и кино узнаваема и хорошо знакома публике. Есть "глухарь" Максим Аверин. Есть музыкальный креативщик Comedy Club 16+ Андрей Аверин. А есть Александр Аверин - характерный и брутальный артист (впрочем, такое амплуа было не всегда - об этом в интервью), все чаще проявляющий себя в ключевых ролях популярных проектов ("Она такая классная", "ЮЗЗЗ", "Противостояние" - все 18+).
Теперь у Александра - новый вызов: криминальный триллер "Тоннель" (KION), где актер воплощает образ Роберта - лидера ОПГ, которому в глубине души, как обычно и бывает, не хватает тепла и любви. "Телепрограмма" побеседовала с артистом о новом образе, выходе за границы комфорта и даже пределы сознания.
"Распутать клубок тайн - это в человеческой природе"
В "Тоннеле" сыграл бандита-перфекциониста. Фото: кадр из фильма
- Александр, что за персонаж достался вам в «Тоннеле»? Что за характер у него?
- Его зовут Роберт Ухов - неуравновешенный и недолюбленный мальчик, который пытается доказать всем, кто он и что он, но по сути - он ходячий сборник комплексов. Безусловный педант, чистюля, перфекционист, но только внешне, внутри им движет исключительно хаос и детский эгоизм.
- Как для себя определяете его внутренний конфликт?
- Сложно ответить на этот вопрос, не раскрывая деталей сюжета, чего не хотелось бы делать. Но скажу так: лично я дал этому персонажу толику наивности, непосредственности и любви, которых ему как раз таки категорически и не хватало.
- Можете вспомнить, как проходили съемки и были ли локации, особенно впечатлявшие вас (Советск, Токсовский карьер)?
- «Тоннель» мы снимали в невероятной обстановке, несмотря на сложность материала, сцен, погодных условий и прочих атрибутов, которые вроде как должны мешать процессу, нам было как раз таки очень интересно. И, пожалуй, большее впечатление на меня произвела экспедиция в невероятный город Неман (Белоруссия) - в целом природа этих мест просто потрясающая.
- Тогда давайте о тенденциях. Как считаете, отчего публика не теряет интереса к криминальным драмам и триллерам, где человеческое сильно перемешано с детективным? Ведь их, как кажется, в последнее время выходит все больше, и больше, и больше.
- Я считаю, что такие жанры всегда держат нас, зрителей, в постоянной интриге, и наш сериал тоже затягивает в этот клубок. Эта жажда узнать «а что же, а что же», распутать этот клубок тайн как будто лежит в корнях человеческой природы. А если к этой потребности еще добавить центральную фигуру главного героя, за которого мы все переживаем и смотрим, как же он справится со скопом проблем, - это еще больше подключает эмоциональный фон. В этом и заключен потрясающий интерес к этим жанрам.
- В таких проектах вам редко выпадает образ слабого или доброго парня. Соглашаетесь ли вы с тем, что режиссеры или продюсеры могут «применять» вас, опираясь на внешние характеристики? Грубо говоря, эксплуатировать типаж (с волосами вы выглядели куда более романтично, молодежно и даже мило).
- Безусловно, в актерской сфере присутствует понятие амплуа. Но как вы сами и сказали - волосы, усы, парики, шляпы и любые атрибуты внешнего вида кардинально меняют восприятие о человеке или персонаже. Поэтому дальше идет разговор о вкусе: кому-то интересно заниматься поиском персонажа, кому-то нужен уже готовый.
"У меня очень богатое воображение"
Александр (еще с волосами) на сцене Учебного театра на Моховой. Фото: vk.com/averinalex39
- Извините, есть стыдный вопрос от читателей: вы и Максим Аверин - родственники? И часто ли вас так «опознают»?
- Сталкивался с этим вопросом исключительно во время поступления в театральную академию (смеется). Нет, не родственники.
- Ясность внесена. Теперь копнем еще глубже: почему вам интересно примерять на себя образы персонажей с пограничными состояниями, порой даже психопатов?
- Человеческая природа многогранна, и изучение ее вызывает безусловный интерес. В обычной жизни я не сталкиваюсь с такими ситуациями или состояниями, которые могут испытывать мои персонажи. И потому мой интерес в том, чтобы напоминать себе и зрителям, что персонажи, которых я играю, тоже люди - со своими комплексами, тоже нуждаются в помощи, в любви. И моя задача показать, что их поступки должны оставаться исключительно в рамках кино, ибо они наказуемы.
В сериале "Преторианец" актер появился уже в привычном образе. Фото: кадр из фильма
- И все же погружение в образ может протекать совсем по-разному: кто-то доводит себя буквально до изнурения, стараясь вникнуть в суть. Лично у вас был опыт выхода за пределы "стандартного разумного" ? Может, особые практики или эксперименты в духе героев Кастанеды.
- К счастью, нет. Ни с чем таким в жизни не сталкивался. У меня очень богатое воображение, в котором я могу себе напредставлять что угодно, поверить в это, прожить и так же спокойно выветрить потом из головы. Грубо говоря - необязательно жить на мусорке, чтобы сыграть бездомного.
- А как вы пришли к увлечению модой и вещами? Которым занимаетесь и как дизайнер, и как швец, и как руководитель бренда.
- Мне всегда была интересна эта тема - сложная наука со своими канонами, но с допусками - для их искажений и шалостей. В целом мне нравится проявление себя через одежду.
- Что вам дает этот опыт? Ваш бренд "Партия" еще жив? А что напитывает за рамками профессии и любимого ремесла?
Немного отдыха в горах не помешает. Фото: личная страница Александра Аверина в социальной сети
- Пошив одежды - это медитация, прийти домой, сесть за машинку и что-то сочинить. Хобби, которое просто помогает прийти в себя, собрать обратно мозги в кучку, но при этом создать для кого-то эксклюзивную вещицу. Это ли не прекрасно?..
"Тоннель" 18+, KION, с 1 декабря