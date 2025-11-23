Александр Аверин: "Необязательно жить на мусорке, чтобы сыграть бездомного"

- Александр, что за персонаж достался вам в «Тоннеле»? Что за характер у него?

- Его зовут Роберт Ухов - неуравновешенный и недолюбленный мальчик, который пытается доказать всем, кто он и что он, но по сути - он ходячий сборник комплексов. Безусловный педант, чистюля, перфекционист, но только внешне, внутри им движет исключительно хаос и детский эгоизм.

- Как для себя определяете его внутренний конфликт?

- Сложно ответить на этот вопрос, не раскрывая деталей сюжета, чего не хотелось бы делать. Но скажу так: лично я дал этому персонажу толику наивности, непосредственности и любви, которых ему как раз таки категорически и не хватало.

- Можете вспомнить, как проходили съемки и были ли локации, особенно впечатлявшие вас (Советск, Токсовский карьер)?

- «Тоннель» мы снимали в невероятной обстановке, несмотря на сложность материала, сцен, погодных условий и прочих атрибутов, которые вроде как должны мешать процессу, нам было как раз таки очень интересно. И, пожалуй, большее впечатление на меня произвела экспедиция в невероятный город Неман (Белоруссия) - в целом природа этих мест просто потрясающая.

- Тогда давайте о тенденциях. Как считаете, отчего публика не теряет интереса к криминальным драмам и триллерам, где человеческое сильно перемешано с детективным? Ведь их, как кажется, в последнее время выходит все больше, и больше, и больше.

- Я считаю, что такие жанры всегда держат нас, зрителей, в постоянной интриге, и наш сериал тоже затягивает в этот клубок. Эта жажда узнать «а что же, а что же», распутать этот клубок тайн как будто лежит в корнях человеческой природы. А если к этой потребности еще добавить центральную фигуру главного героя, за которого мы все переживаем и смотрим, как же он справится со скопом проблем, - это еще больше подключает эмоциональный фон. В этом и заключен потрясающий интерес к этим жанрам.

- В таких проектах вам редко выпадает образ слабого или доброго парня. Соглашаетесь ли вы с тем, что режиссеры или продюсеры могут «применять» вас, опираясь на внешние характеристики? Грубо говоря, эксплуатировать типаж (с волосами вы выглядели куда более романтично, молодежно и даже мило).

- Безусловно, в актерской сфере присутствует понятие амплуа. Но как вы сами и сказали - волосы, усы, парики, шляпы и любые атрибуты внешнего вида кардинально меняют восприятие о человеке или персонаже. Поэтому дальше идет разговор о вкусе: кому-то интересно заниматься поиском персонажа, кому-то нужен уже готовый.

"У меня очень богатое воображение"