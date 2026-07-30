Звезду «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина вызвали на допрос

Турецкого актера Керема Бюрсина, известного российским зрителям по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», доставили в прокуратуру для дачи показаний.

Это произошло в рамках расследования стамбульской генпрокуратуры в отношении предполагаемой преступной организации под названием Ahbap.

По данным следствия, 29 июля 2026 года актера вызвали на допрос вместе с несколькими другими известными турецкими артистами — Берной Лачин, Эдой Эдже, Фарах Зейнеп Абдуллой и Ирем Хэлваджиоглу.

Все они подозреваются в возможной причастности к деятельности этой структуры в качестве участников или информаторов.

Фонд Ahbap был основан турецким музыкантом Халуком Левентом и долгое время считался одной из самых авторитетных благотворительных организаций в Турции.

Многие звезды турецкого кино активно поддерживали фонд, участвовали в гуманитарных акциях и привлекали внимание к сборам средств, особенно в период катастрофических землетрясений в стране.

Однако теперь правоохранители проверяют финансовые потоки и законность акций, проводимых организацией. Следователи выясняют, на каких условиях артисты сотрудничали с платформой, как распределялись собранные средства и какова была их роль в медийных кампаниях.

Важно отметить: официальных обвинений актерам пока не предъявлено, они вызваны для дачи показаний. В случае предоставления ложных сведений подозреваемым может грозить уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения