Звезда «Утомленных солнцем» Елена Рыбалко погибла в Сочи в ДТП

ДТП случилось в Адлерском районе Сочи на улице Ивановской, когда артистка переходила проезжую часть там, где это запрещено правилами. Водитель автомобиля Toyota, по предварительным данным, не успел затормозить, в результате чего произошел смертельный наезд.

Как сообщил заместитель командира батальона №1 полка ДПС Госавтоинспекции Сочи Владимир Гаврилов, авария произошла около 22:00 1 мая. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до прибытия скорой помощи.

Елена Рыбалко была одной из самых ярких участниц сочинской команды «Утомленные солнцем» в начале 2000-х годов. Вместе с коллективом она выступала в Высшей лиге КВН. Пик славы команды пришелся на 2003 год — именно тогда «Утомленные солнцем» стали чемпионами.

После этого триумфа активность выступлений коллектива заметно снизилась. Сама Рыбалко впоследствии появлялась на сцене лишь в рамках юбилейных и показательных игр.

Именно на сцене КВН Елена познакомилась со своим будущим мужем — игроком команды Павлом Стешенко. В браке у пары родилось трое детей. После завершения активной карьеры артистка жила в Сочи, занималась предпринимательством и обучением молодых кавээнщиков.

В 2017 году Рыбалко стала героиней телепроекта «Преображение», где стилисты помогали ей обрести уверенность. На программе она откровенно признавалась: «Абсолютно не нравлюсь себе: кожа, фигура, лицо». По словам артистки, она никогда не пересматривала записи игр с собственным участием, так как нервничала, что выступила плохо.

В настоящий момент супруг погибшей подтвердил факт трагедии и попросил не беспокоить родственников в тяжелое время. Полиция проводит проверку по факту ДТП.