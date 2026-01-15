Звезда "Уральских пельменей" Ксения Корнева готовится к переезду в новую квартиру

Звезда "Мама будет против" и шоу "Уральские пельмени" Ксения Корнева решила кардинально обновить свои квадратные метры. В 2026 году планирует съехать со своей квартиры и купить новое жилье. Корнева не побоялась раскрыть свои планы публично.

Мечты о новой квартире

По словам Ксении Корневой, она нацелилась на просторную трехкомнатную квартиру. Новое жилье, как отмечает актриса, будет примерно вдвое больше ее нынешней квартиры. Корнева планирует купить именно такую площадь и уже думает, как все обустроит.

В новом доме звезда хочет большую кухню с островом и удобной системой хранения. Для нее это один из ключевых пунктов при выборе квартиры. Корнева подчеркивает, что кухня в будущем жилье должна быть не только красивой, но и функциональной.

"Хочу, чтобы на кухне был остров. На нем готовить, и чтобы была система удобного хранения", — поделилась актриса с MK.RU.

Некоторые детали будущего ремонта и интерьера звезда пока предпочитает не раскрывать. Она не делится конкретными решениями и держит часть планов при себе.

Секреты хобби актрисы

Ксения Корнева также призналась, что любит готовить. При этом она отмечает, что не всегда находит для этого время. Актриса совмещает плотный рабочий график и домашние дела и при выборе квартиры учитывает, насколько удобно ей будет заниматься любимым занятием.

В апреле 2024 37-летняя Ксения Корнева разорвала помолвку со своим возлюбленным. Официально она пока не замужем, детей нет.

А вы как считаете, Ксения напрасно раскрывает свои планы о покупке квартиры? Ответьте в комментариях.