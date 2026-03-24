Звезда "Тайного миллионера" Любовь Сидоркина пожаловалась на монтаж шоу: "Вырезали нападки моей оппонентки, показав меня токсичной"

Проект "Тайный миллионер" на канале СТС покинула певица и блогер Любовь Сидоркина, известная под псевдонимом Любятинка. В недавнем выпуске именно она и стала обладательницей того самого золотого слитка.

Это значит, что Любятинка временно выполняла функции тайного миллионера. Но в этой серии другие участники вычислили ее, после чего певица поехала домой.

И все вроде бы закончилось тихо и спокойно. Но после показа серии Любовь Сидоркина неожиданно пожаловалась на работу монтажеров проекта у себя в соцсетях.

По словам Любови, последнее время она даже перестала анонсировать новые выпуски шоу "Тайный миллионер". А на себя смотрит со стороны как на совершенно незнакомую женщину.

Как заявила Любятинка, монтажеры на проекте порезали буквально все.

"Как я в этом выпуске выполнила секретное задание, и мне чесали спину семь человек. Как можно такое вырезать? Я не понимаю. Вырезали все нападки моей некоторой оппонентки. После нескольких ее попыток я все же ответила, но вставили только мой ответ, показав меня токсичной. Ни одной моей шутки, ни одного эпизода, где я была живая и активная. Ничего!" - возмутилась певица.

По словам Любови Сидоркиной, весь снятый материал уже перешел в собственность телеканала. К тому же она подписала документ, что канал СТС может распоряжаться видео по своему усмотрению.

Любовь отметила, что сейчас ей грустно, и у нее пропало желание участвовать в каких-либо подобных проектах.

"И рыдала я крокодильими слезами, потому что у нас, правда, был классный движ. И связь с ребятами. Было классно и весело. Поэтому я и рыдала, а не потому что не победила. Это мое первое реалити, конечно, у меня было все написано на лице", - призналась Любятинка.

При этом Любовь отметила, что согласна со своим уходом с проекта. Но только не с вариацией монтажа. По словам Любятинки, только 10% реалити соответствует действительности после работы монтажера.

А вы смотрите шоу "Тайный миллионер"? И какое мнение у вас сложилось о Любови Сидоркиной?

Делитесь в комментариях!