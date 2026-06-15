Звезда «Ставки на любовь» Мариам Тилляева: «Дедушка никогда не был королем, чтобы мне быть принцессой»

Мариам Тилляева пообщалась с подписчиками и призвала их задавать вопросы. Один из них, прилетевший Мариам в соцсети, звучал так: «Вы что реально себя считаете принцессой?».

Видимо, такое впечатление у подписчика возникло после участия Мариам и ее жениха Арно в шоу «Ставка на любовь».

Мариам Тилляева: «Это шоу-бизнес, мы делаем контент»

Мариам Тилляева заявила, что в рамках проекта она вела себя иронично и позволяла себе шутки в собственный адрес. Внучка первого президента Узбекистана подчеркнула, что на самом же деле знает свое место в обществе.

Прежде всего, она является блогером, который иногда поет где-то.

«Я не совсем ку-ку. Все нормально. Это шоу-бизнес, мы делаем контент. Дедушка никогда не был королем, чтобы мне быть принцессой. Все, что вы видите по телевизору, не стоит воспринимать так близко к сердцу. Я просто люблю стебаться над собой. Мне кажется, легче все воспринимать с юмором, — пояснила Тилляева.

А вы согласны с Мариам? Делитесь в комментариях!