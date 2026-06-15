Звезда «Ставки на любовь» Мариам Тилляева: «Дедушка никогда не был королем, чтобы мне быть принцессой»

Мариам Тилляева пообщалась с подписчиками и призвала их задавать вопросы. Один из них, прилетевший Мариам в соцсети, звучал так: «Вы что реально себя считаете принцессой?».
Видимо, такое впечатление у подписчика возникло после участия Мариам и ее жениха Арно в шоу «Ставка на любовь».
Мариам Тилляева: «Это шоу-бизнес, мы делаем контент»
Мариам Тилляева заявила, что в рамках проекта она вела себя иронично и позволяла себе шутки в собственный адрес. Внучка первого президента Узбекистана подчеркнула, что на самом же деле знает свое место в обществе.
Прежде всего, она является блогером, который иногда поет где-то.
«Я не совсем ку-ку. Все нормально. Это шоу-бизнес, мы делаем контент.
Дедушка никогда не был королем, чтобы мне быть принцессой.
Все, что вы видите по телевизору, не стоит воспринимать так близко к сердцу.
Я просто люблю стебаться над собой. Мне кажется, легче все воспринимать с юмором, — пояснила Тилляева.
А вы согласны с Мариам? Делитесь в комментариях!