Звезда сериала 'Воронины' Волкова: "Был период, когда дочь упиралась"

Актриса Екатерина Волкова воспитывает дочь Лизу. Звезда сериала 'Воронины' раскрыла свои принципы воспитания. В беседе с MK.RU Волкова подчеркнула важность баланса между любовью и требовательностью.

Звезда сериала ‘Воронины’ убеждена, что воспитание – это процесс, требующий как кнута, так и пряника. Она категорически против физического наказания, но при этом считает недопустимым вседозволенность.

Ключевым аспектом воспитания, по мнению Волковой, является умение договариваться и объяснять. Она подчеркивает важность разговоров с ребенком, объяснения ему, что правильно, а что — нет. Однако, если ребенок упорно сопротивляется, актриса призывает к твердости и настойчивости.

“У нас был период, когда дочь упиралась, но я просто настаивала на своем — и все”, — делится опытом Екатерина.

Волкова признается, что не приемлет распространенную в некоторых семьях практику попустительства, когда дети манипулируют поведением, например, валяясь на полу.

“Со мной такое не работает”, — отмечает Екатерина.

В качестве примера Волкова привела случай с дочерью Лизой.

“У меня Лиза так один раз сделала, так я развернулась и ушла. Ну, естественно, выглядывала за ней из-за угла, но она поняла, что это не работает, и больше никогда не делала этого“, — поделилась Волкова.

Этот подход, по мнению актрисы, учит ребенка понимать причинно-следственные связи и уважать установленные правила.

Екатерине Волковой 43 года. Прославилась она ролью Веры, многодетной мамы и не очень прилежной невестки, в сериале канала СТС 'Воронины.'