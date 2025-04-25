Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева удивила образом на ММКФ: в наряде в стиле «из-под пятницы — суббота»

Накануне в Москве состоялось закрытие 47-го по счету Международного кинофестиваля. Звезды, по традиции, демонстрировали на красной дорожке наряды — один сногсшибательнее другого.

Приковала к себе внимание актриса Людмила Артемьева. Долгое время считалось, что она покинула Россию. Но нет. Своим появлением на закрытии ММКФ Людмила Артемьева в один момент развеяла слухи о своем отъезде.

Для красной дорожки 62-летняя Людмила Артемьева выбрала довольно дерзкий образ. Она облачилась в пудровый костюм в стиле «из-под пятницы — суббота». Кстати, сейчас это тренд, на который в рамках программа Первого канала «Модный приговор» обращала внимания эксперт моды Эвелина Хромченко.

Наряд Людмилы Артемьевой состоял из приталенного жакета, брюк и юбки из нескольких ярусов. Акцентом образа стали черные пуговицы. В тон им были солнцезащитные очки, которые Людмила Артемьева сняла и держала в руках.

Отдельно стоит упомянуть о прическе Людмилы Артемьевой. Актриса кардинально сменила имидж. Ранее она была брюнеткой, затем перекрасилась в шатенку, а сейчас ее локоны стали кипенно-белыми.