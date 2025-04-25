Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева удивила образом на ММКФ: в наряде в стиле «из-под пятницы — суббота»

Накануне в Москве состоялось закрытие 47-го по счету Международного кинофестиваля. Звезды, по традиции, демонстрировали на красной дорожке наряды — один сногсшибательнее другого.
Приковала к себе внимание актриса Людмила Артемьева. Долгое время считалось, что она покинула Россию. Но нет. Своим появлением на закрытии ММКФ Людмила Артемьева в один момент развеяла слухи о своем отъезде.
Для красной дорожки 62-летняя Людмила Артемьева выбрала довольно дерзкий образ. Она облачилась в пудровый костюм в стиле «из-под пятницы — суббота». Кстати, сейчас это тренд, на который в рамках программа Первого канала «Модный приговор» обращала внимания эксперт моды Эвелина Хромченко.
Наряд Людмилы Артемьевой состоял из приталенного жакета, брюк и юбки из нескольких ярусов. Акцентом образа стали черные пуговицы. В тон им были солнцезащитные очки, которые Людмила Артемьева сняла и держала в руках.
Отдельно стоит упомянуть о прическе Людмилы Артемьевой. Актриса кардинально сменила имидж. Ранее она была брюнеткой, затем перекрасилась в шатенку, а сейчас ее локоны стали кипенно-белыми.
Людмила Артемьева на закрытии ММКФ. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Людмила Артемьева запомнилась многим поклонникам по сериалу «Сваты», который она покинула в седьмом сезоне. Артистка объясняла это плотным графиком. Тогда как ее коллега по этому сериалу Татьяна Кравченко говорила, что Людмила Артемьева просто не смогла договориться с режиссером о размере гонорара.
Сейчас Людмила Артемьева играет в антрепризе «Почему каждый раз…» и снимается в кино. В 2025 году с участием актрисы ожидаются премьеры фильмов «Артек. Большое путешествие. 1812», «Маша и медведи», «Сводишь с ума», «Сказочные выходные» и других.