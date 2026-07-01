Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Полина Денисова выходит замуж

История красивой пары российского кино получила счастливое продолжение: актриса Полина Денисова, знакомая зрителям по сериалу «Папины дочки. Новые», готовится к свадьбе. Ее избранником стал актер Антон Рогачев — талантливый артист, уверенно завоевывающий симпатии публики. Их отношения, которые поначалу поклонники лишь угадывали по намекам, теперь официально подтверждены самым радостным образом.

Еще в феврале Полина подтвердила, что между ней и Антоном — не просто дружба. Теплое признание в чувствах актриса сделала в собственный день рождения: она опубликовала трогательные совместные фото с возлюбленным, позволив поклонникам разделить этот личный момент. Следующим ярким эпизодом в хронике их пары стал выход в свет — влюбленные вместе появились на премьере фильма «На льду», непринужденно демонстрируя гармонию и взаимную симпатию.

Теперь же пара решилась на важный и долгожданный шаг — Антон сделал Полине предложение. Трогательная сцена развернулась в уютной домашней атмосфере: актриса поделилась серией снимков, где запечатлены и заветная коробочка с кольцом, и теплый совместный кадр с женихом. Праздничным штрихом к событию стал торт в форме алого сердца — будущие супруги с удовольствием отведали его, отмечая помолвку.

«Я сказала „да“», — коротко и искренне написала Денисова в соцсетях.

Новость мгновенно разлетелась по медиапространству: блогеры и подписчики поспешили поздравить артистку с радостным событием.

«Шок! Они! Поздравляю!» — эмоционально отреагировал актер Даня Киселев.

«Вы очень красивая пара», «Счастья и долгих лет», — наполнили комментарии фолловеры, искренне радуясь за влюбленных.

Полина Денисова обрела широкую популярность благодаря роли Сони Васильевой — старшей дочери Веника и Даши в сериале «Папины дочки. Новые». Ее героиня полюбилась зрителям за искренность и живой характер, и, похоже, сама актриса в реальной жизни не уступает ей в умении открыто проявлять чувства.

Антон Рогачев — востребованный актер театра и кино, выпускник Московской театральной школы Олега Табакова. В его творческой копилке уже есть заметные работы: например, главная роль новгородского гусляра в киносказке «Садко» и образ Арлетты в масштабном фэнтези‑проекте «Этерна». Теперь к профессиональным достижениям, вероятно, добавится и новая глава — семейная жизнь рядом с любимой женщиной.