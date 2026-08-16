Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова может ослепнуть и оглохнуть

Как стало известно, за последнюю неделю 46-летняя артистка заметила резкое ухудшение зрения, а на фоне стресса ее левый глаз без коррекции видит всего на 10%.

Кроме того, на верхнем веке правого глаза у Уваровой появилось образование. Врачи назначили ей гормональные мази и очки для чтения.

Позже актриса также пожаловалась на частичную потерю слуха, которая, по ее словам, началась после купания. Ее беспокоят першение в горле и сухой кашель.

Сейчас Уваровой предстоит лечение: ингаляции, строгая диета и сон с приподнятой головой, чтобы не провоцировать воспаление.

На звонок корреспондента Teleprogramma.org актриса не ответила.

Стоит отметить, что проблемы с голосом и здоровьем преследуют артистку на протяжении многих лет. Еще во время учебы во ВГИКе Уварова сталкивалась с тем, что голос пропадал, а педагоги называли это «профнепригодностью».

Актрисе пришлось пройти курс лечения у специалиста, чтобы сохранить возможность работать в профессии.

В последнее время Уварова активно участвует в инклюзивных проектах, работая со слепоглухими актерами. В спектаклях театра «Прикасаемые» она выходит на сцену вместе с людьми, у которых одновременно нарушены зрение и слух, помогая им рассказать свои истории.