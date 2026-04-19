Звезда сериала "Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова пожаловалась на несправедливое увольнение из Театра Комедии: "В мой адрес говорят – пьяная"

В последнее время в прессе обсуждается скандальное увольнение Екатерины Волковой из Театра комедии. Как выяснилось, подобные случаи в этом учреждении не редкость.

Ранее, несколько месяцев назад, по столь же неоднозначным обстоятельствам была уволена звезда сериала "Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова.

Евгения Осипова попала в больницу с подозрением на микроинсульт

Инцидент произошел вскоре после того, как актрису госпитализировали с подозрением на микроинсульт. Из-за резкого ухудшения самочувствия накануне госпитализации она не смогла выйти на сцену.

Как позже пояснила артистка, во время ухудшения ее состояния спектакль был отменен. Ей вызвали скорую помощь из-за критического повышения давления. А на следующее утро актриса оказалась в больнице с диагностированными сосудистыми нарушениями.

По словам Евгении, театральное руководство даже не поинтересовалось здоровьем актрисы. В эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ она отметила, что не получила от них ни одного сообщения с вопросами о своем состоянии.

Через несколько дней ее уволили без объяснений, отправив SMS с текстом о прекращении работы. Позже ей стало известно, что уход актрисы пытаются представить как скандальный. Евгения до сих пор находится в больнице с проблемами повышенного давления.

Евгения Осипова: "Я ни разу не сорвала спектакль"

По версии же театра, Осипова сорвала постановку, будучи в нетрезвом виде. Однако сама она решительно опровергает это.

"Я ни разу не сорвала спектакль. Никто из актеров не скажет, что я выходила в алкогольном опьянении на сцену. Они считают, что Катя старая, а в мой адрес говорят — пьяная", — говорит артистка.

А что вы думаете об этой ситуации? Делитесь в комментариях!