Звезда сериала «Бандитский Петербург» Валерий Филонов умер во время операции

Как сообщил РИА Новости источник из окружения артиста, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По данным других источников, в последнее время актер тяжело болел. Несколько лет назад он перенес серьезную потерю — смерть супруги. Оставшись в одиночестве, артист, по словам близких, тяжело переживал утрату.

3 мая Филонов был экстренно госпитализирован и скончался во время операции.

Валерий Вальтерович Филонов родился 27 февраля 1940 года в Ленинграде. В кино он дебютировал в 1973 году, сыграв рабочего в фильме «Цемент». За свою карьеру актер исполнил более 60 ролей.

Широкую известность ему принесли роли в популярных сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Опера», «Морские дьяволы». Последний фильм с его участием вышел на экраны в 2024 году.

Коллега Филонова Леонид Максимов сообщил о смерти актера на своей странице в соцсети, назвав его своим крестным «театральным папой».

Валерий Филонов начинал профессиональный путь на театральной сцене, а в конце 1990-х годов обратился к режиссуре. Его спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша выдержал более 600 показов на сцене петербургского театра «Приют комедианта».

Актер также работал в театре-фестивале «Балтийский дом». Несмотря на возраст, он продолжал активно сниматься в кино и телепроектах до последних лет жизни