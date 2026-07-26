Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова: «Я ненавидела роль Пуговки»

В своем видеообращении она откровенно рассказала, как на самом деле относилась к культовому образу, принесшему ей всероссийскую славу.

Исполнительница призналась, что в подростковые годы ее бесила собственная героиня. Ей казалось, что зрители видят в ней совершенно другого человека, не имеющего с ней ничего общего. При этом сама Старшова оставалась незамеченной.

«Меня бесила моя роль. Я ненавидела роль Пуговки. Особенно в подростковом возрасте. Во-первых, люди видели во мне другого человека. А настоящая я оставалась незамеченной, потому что не имела никакого отношения к героине, которую играла, как мне казалось», — поделилась актриса.

Участие в многолетнем проекте давало стабильность и деньги, но имело и обратную сторону.

«Из очевидного для взрослого артиста долгосрочный проект — это деньги и стабильность, что редкость в творчестве. Но, я думаю, тут есть существенные минусы. Для профессиональных артистов это всем известная история актеров, застрявших в одной роли, застой в карьере», — объяснила Екатерина.

Старшова призналась, что долгое время не воспринимала съемки как собственное достижение, поскольку решение участвовать в проекте принимали ее родители.

«Я не чувствовала своей причастности, что это мое достижение или результат моей работы. Съемки не были моей инициативой. А мне хотелось ассоциироваться с деятельностью, которую я сама для себя выбрала. Поэтому раньше я изо всех сил старалась от этого откреститься», — пояснила артистка.

Сейчас, спустя годы, девушка полностью пересмотрела свое отношение к прошлому.

«Я стала мудрее. Думаю, не надо пытаться строить личность из выборочного опыта, а принимать весь свой опыт целиком. Я была собой в любой период своей жизни, потому что все, что со мной происходило, — это часть меня. И Пуговка — это часть меня и часть моих достижений», — заявила Старшова.

В последние годы Екатерина живет в Великобритании. После окончания школы она отказалась от карьеры фармацевта, переехала за границу и сейчас выступает в ледовых шоу на круизных лайнерах, а также участвует в вечерних программах в отелях.

В 2023 году Старшова ненадолго вернулась на экран, снявшись в продолжении сериала «Папины дочки. Новые», вновь появившись в образе повзрослевшей Пуговки. Однако в следующих сезонах проекта актриса уже не участвовала.