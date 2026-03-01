Звезда "Интернов" Александр Зиновьев умер через два месяца после жены: не смог пережить утрату

Последняя любовь и последний удар

Супруга Александра Васильевича боролась с онкологией долгих шесть лет. Все это время актер был рядом, ухаживал за ней, хотя и у самого последние два года был такой же диагноз. Она умерла в последний день года.

Друг актера Андрей Подопригора рассказал:

"Супруга Александра Васильевича болела шесть лет, онкология. Он ухаживал за женой, хотя у самого последние два года был подобный диагноз. Она умерла 31 декабря. Я надеялся, что он выдержит этот удар, но не смог. Он ее сильно любил до последнего. Был однолюб, как лебедь".

Жизнь в кадре: от "Интернов" до "Гибели Империи"

Александра Зиновьева зрители знали по ярким эпизодическим ролям в популярных сериалах. Благодаря колоритной внешности его приглашали в "Интерны", "Глухарь-2", "Новую жизнь сыщика Гурова", "Сатисфакцию" и "Гибель Империи". Каждое его появление в кадре запоминалось.

Зиновьев был не только актером, но и автором. Он писал стихи и сценарии, по его пьесам ставили спектакли. Друг и коллега Евгений Талабаев вспоминает:

"Творческий, тонко чувствующий людей человек. Открытый, честный, готовый оказать помощь человеческую и материальную, не задумываясь ни на секунду. Уникальный человек духом и совестью из СССР, коих мало осталось. Вместе делали спектакли по его пьесам".

В памяти близких Александр Зиновьев остался человеком старой закалки — честным, открытым и бесконечно преданным тем, кого любил. Андрей Подопригора сравнил его с лебедем, который не может жить без пары.