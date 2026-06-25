Звезда «Глухаря» Владислав Котляровский лишился слуха

По данным источника, 55-летний артист терпел нарастающую заложенность в ушах целую неделю, прежде чем обратиться к врачу. Помимо снижения слуха, Котляровского мучили головные боли и общая слабость, которые доставляли ему серьезный дискомфорт.

На приеме у отоларинголога выяснилось, что слуховые проходы оказались полностью перекрыты скоплением серных масс. Диагноз не представлял угрозы для здоровья — после процедуры промывания слух актера полностью восстановился, дополнительное лечение не потребовалось.

После того как здоровье пришло в норму, Котляровский решил пройти комплексное медицинское обследование в поликлинике.

По данным СМИ, сам артист был крайне удивлен такой причиной недомогания — ему привычнее расследовать запутанные дела на экране, чем разбираться с собственными недугами.

Владислав Котляровский родился 2 августа 1972 года в Москве. Он окончил режиссерский факультет ГИТИСа в 2002 году, работал в московских театрах. В фильмографии актера более 80 работ, но настоящую известность ему принесла роль майора (затем подполковника) Станислава Карпова в сериале «Глухарь». Позже сценаристы предложили актеру продолжить играть этого героя в отдельном проекте «Карпов».

В личной жизни артист с 2016 года женат на актрисе Виктории Болдыревой, которая младше него на 15 лет. Пара воспитывает троих дочерей, младшая родилась в 2023 году.

Сейчас Котляровский продолжает творческую карьеру — в 2026 году с его участием вышли фильмы «Адмирал Кузнецов» и «Расплата», а в производстве находится лента «Смерш. 1994». Актер также гастролирует по стране со спектаклем «Унесенные Голливудом».