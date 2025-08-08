Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор осталась без квартиры: покупала на гонорары от съемок

Порноактриса Лола Тейлор должна будет покинуть свою квартиру. Жилище в Москве она приобрела на гонорары от фильмов. Суд принял решение аннулировать сделку купли-продажи спустя девять лет.

Неприятная история

Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор, настоящее имя которой Люба Бушуева, попала в жуткую ситуацию. По решению суда ей придется покинуть квартиру в Москве. Ее Любовь приобрела еще в 2016 году.

Арбитражный суд в столице признал сделку купли-продажи жилья недействительной. Красотка узнала об этом факте, когда собралась приобрести еще одну квартиру в Москве. Лола Тейлор призналась, что не может спать из-за этой истории.

"Мне пришли документы, они есть, я могу потом показать, что у меня ее забрали по суду. Хотя этой квартире девять лет, и для меня это было вообще, я не поняла", — цитирует Лолу Тейлор ren.tv .

Брала по хорошей цене

Квартира, о которой идет речь, стала первой большой покупкой Лолы Тейлор. Она приобрела ее на гонорары от съемок в фильмах для взрослых. Цена была заметно ниже рыночной.

Это вызвало подозрения о Лолы. Но знакомые специалисты по просьбе актрисы провели проверку. Они не обнаружили ничего странного — никаких обременений и проблем.

Сама Тейлор эту квартиру сдавала и жила в другой. Но некоторое время назад трабблы все же возникли. В 2019 году прежний владелец жилища был объявлен банкротом.

Он стал избавляться от имеющейся у него недвижимости. Начались судебные разбирательства. Все пока свелось к тому, что Лола Тейлор должна освободить квартиру.

Сейчас этим вопросом занимаются юристы актрисы. Они подали апелляцию. Но времени очень мало. Лоле Тейлор предстоит доказать, что квартиру она приобретала на честно заработанные деньги.

Особенная слава

Лоле Тейлор 32 года. И она достаточно известная актриса среди тех, кто любит фильмы для взрослых. Лола никогда не скрывала, чем она занимается.

В числе ее знакомых был недавно умерший рэпер Паша Техник. Лола успела побывать замужем. И устроить выставку картин в Екатеринбурге. Порноактриса позиционирует себя как художницу.