Звезда фильма ужасов «Звонок» Дэйви Чейз умерла в 35 лет, которая вылезала из ТВ

В последние годы жизни актриса боролась с тяжелым недугом. Как сообщил ее отец, Дэйви Чейз долгое время лечилась в медицинских учреждениях. Однако ее состояние ухудшилось, и спасти ее не удалось.

«Моя дорогая дочь, Дэйви Чейз, скончалась сегодня утром», — подтвердил отец актрисы, выразив благодарность врачам, которые заботились о ней.

Семья актрисы попросила уважать их частную жизнь в это трудное время. Ее отец подчеркнул, что «Дэйви была замечательной и невинной девушкой, которую никто не сможет заменить».

В последние годы появлялись сообщения о сложной жизненной ситуации актрисы. В некоторых публикациях сообщалось, что она стала бездомной и страдала от наркотической зависимости. Последняя ее роль в кино была в 2018 году.

Однако отец Дэйви Чейз опроверг сообщения о наркотической зависимости дочери, заявив, что СМИ были «несправедливы» к ней.

Дэйви Чейз сыграла свою самую известную роль в 12 лет. Образ Самары Морган — девочки с длинными черными волосами, вылезающей из телевизора, — стал одним из самых узнаваемых в истории кино. Актриса также снималась в сиквеле «Звонок 2», а также в сериалах «Сверхъестественное» и «C.S.I.: Место преступления».

Карьера Дэйви Чейз началась в детстве. После «Звонка» она получила множество предложений, но со временем ее карьера пошла на спад. В нулевых она появлялась в основном в эпизодах сериалов, а затем практически исчезла из поля зрения публики.

В 2015 году появились слухи о ее тяжелом материальном положении. Сообщалось, что актриса осталась без жилья. Сама Дэйви Чейз в редких интервью признавалась, что образ Самары навсегда изменил ее жизнь, но она не жалеет о роли. Она отмечала, что, несмотря на все трудности, ее персонаж полюбился миллионам зрителей по всему миру. В 2020 году она появилась на одном из фанатских фестивалей, где фанаты тепло приняли ее. Однако полноценного возвращения в кино не случилось.

С 2018 года она не снималась. В 2024 году актрису видели в Лос-Анджелесе, и по некоторым данным, она проходила курс лечения в реабилитационном центре. Актриса оставила после себя маленькую дочь, которую она родила в 2021 году.