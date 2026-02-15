Звезда фильма "Подслушано в Рыбинске" Юлия Хлынина развелась с миллионером

34-летняя актриса не стала вдаваться в подробности расставания, но четко обозначила свой статус.

"Я официально свободна уже года два-три", — поделилась она.

Точную дату разрыва Хлынина называть не стала, но дала понять, что сейчас полностью сосредоточена на карьере и считает себя одиночкой.

Как начиналась карьера и первая любовь

Путь в профессию у Юлии начался рано. В восемь лет она уже задумывалась о сцене, а позже без проблем поступила во все театральные вузы, куда подавала документы. Выбор пал на Школу-студию МХАТ. Приемную комиссию, кстати, она покорила с юмором: "Насмешила Гуськова и заинтересовала Райкина".

Первым публичным романом актрисы стали отношения с Егором Корешковым. В 2017 году они появились вместе на кинофестивале, не скрывая чувств, и даже объявили о помолвке. Но до свадьбы дело не дошло. Корешков позже нашел новую любовь — сначала с Полиной Максимовой, а затем с Дарьей Авратинской, на которой женился летом 2022-го.

Тайная свадьба и новый избранник

Позже Хлынина перестала скрывать отношения с бизнесменом Алексеем Милевским. А уже через год пара сыграла тайную свадьбу. Сама актриса тогда с воодушевлением отзывалась о замужестве.

"Весной самоизолировалась глубоко в семью, брак — это круто".

Но, как выяснилось сейчас, счастье длилось недолго. Уже несколько лет Юлия официально свободна. А в 2024 году папарацци заметили актрису в компании 31-летнего актера Сергея Волкова. Они вместе ходили по городу и держались за руки, что породило слухи о новом романе.