Звезда «Деффчонок» Таисия Вилкова забрала дочь у бывшего мужа и скрывается

Серзин рассказал, что 27 августа 2026 года они с дочерью Серафимой и его родителями вернулись из отпуска в Ейске. Вилкова, которая изначально планировала поехать с ними, в последний момент отказалась.

На следующий день она встретила их на вокзале в Санкт-Петербурге и попросила провести время с дочерью — сходить с ней в баню. С этого момента Серзин больше не видел ребенка и не может связаться с ней даже по телефону .

По словам режиссера, после расставания в 2024 году Вилкова уехала в Москву строить карьеру и личную жизнь, оставив дочь с ним в Санкт-Петербурге. При разводе в апреле 2023 года они заключили мировое соглашение, по которому Серафима живет с отцом.

Серзин утверждает, что бывшая жена тайно выписала дочь из квартиры в Санкт-Петербурге, прописала ее в Москве, получила новое свидетельство о рождении, записала в садик, школу и поликлинику. Он также подал иск об определении места жительства ребенка, но, по его словам, Вилкова решила не ждать решения суда.

Таисия Вилкова и Семен Серзин поженились в 2020 году, в том же году у них родилась дочь Серафима. Актриса известна по роли Таси в сериале «Деффчонки», а Серзин — как режиссер фильмов «Человек из Подольска» и «Рыжий».