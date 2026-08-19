Звезда бразильских сериалов Глория Менезес умерла на глазах у сына

В Рио‑де‑Жанейро не стало Глории Менезес — легенды бразильского телевидения, вдовы культового актера Тарсизиу Мейры. Актриса умерла 18 августа в своей квартире — ей шел 92‑й год. Трагический момент разделил с ней сын Тарсизио Филью: он находился рядом, когда сердце звезды остановилось.

По данным личного помощника артистки Тадеу Лимы, который работал с Глорией на протяжении 23 лет, смерть наступила около 14:00. Для миллионов поклонников по всему миру эта новость стала ударом: Менезес была не просто актрисой, а настоящим символом бразильских сериалов, чье обаяние покоряло зрителей нескольких поколений.

Память о Глории поспешили почтить видные деятели культуры. Бразильский актер, режиссер, писатель и телеведущий Ари Фонтора с болью отозвался о потере.

«Какой трудный день… Мы потеряли Глорию Менезес. Мы никогда не забудем ее элегантность, талант и то особое сияние, которое она всегда излучала. Она навсегда в наших сердцах», — высказался он.

Глория Менезес родилась 19 октября 1934 года в Пелотасе, штат Риу‑Гранди‑ду‑Сул. Путь к славе начался сравнительно поздно: свою первую заметную роль она сыграла в 25 лет — это была Элоа в теленовелле «Место под солнцем». Именно с этого проекта стартовала ее долгая и яркая карьера, сделавшая ее одной из самых узнаваемых актрис Бразилии.

Личная история Глории во многом перекликалась с ее профессиональной судьбой. Первый брак случился в юном возрасте — в 18 лет. В нем родились двое детей: Мария Амелия и Жуан Паулу. Но главной опорой и любовью всей ее жизни стал Тарсизиу Мейра. Их союз продлился 59 лет и стал одним из самых крепких в бразильском шоу‑бизнесе.

Трагедия настигла семью в 2021 году: Тарсизиу Мейра ушел из жизни 12 августа от осложнений, вызванных COVID‑19. Глория тоже заразилась коронавирусом одновременно с мужем и попала в больницу, но сумела победить болезнь. После похорон супруга актриса сознательно ушла в тень — она больше не стремилась к публичности, сосредоточившись на общении с близкими и тихой семейной жизни.

Уход Глории Менезес — это не просто потеря одной из главных звезд бразильских мыльных опер. Это завершение целой эпохи, в которой кино и сериалы были не просто развлечением, а частью культурной идентичности миллионов людей. Ее талант, утонченность и неподражаемое обаяние навсегда останутся в истории мирового телевидения.