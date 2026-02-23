Звезда "Аншлага" Сергей Дроботенко исчез с экранов: что происходит в его личной жизни

Его монологи звучали в каждом новогоднем огоньке, "Аншлаг" не обходился без его участия, а лицо мелькало в глянцевых журналах. А потом артист резко исчез из телеэфира. Поклонники забеспокоились: что случилось с любимым комиком? Ответ оказался проще, чем кажется, но с грустным оттенком.

Почему Дроботенко ушел с ТВ

Правда в том, что телевидение изменилось. Жанр классического эстрадного монолога, в котором Сергей был королем, уступил место жесткому стендапу. Количество юмористических программ сократилось, и формат, в котором работал Дроботенко, стал невостребованным.

Говорить о "забвении" артиста неправильно. Он по-прежнему востребован, но уже не у массового зрителя у экранов, а у конкретной аудитории на концертах. Просто его лицо перестало мелькать в ящике каждую неделю.

Личная жизнь Дроботенко

В 56 лет Сергей Дроботенко так и не женился и не завел детей. Он сознательно выбрал путь уединения.

"Я счастлив, потому что холост", — говорит артист.

Его ближайший круг — верные друзья и мама Ветта Анатольевна, с которой он особенно близок. Свободное время он посвящает работе, спорту и родным людям. Никаких светских скандалов и громких романов — только спокойная, размеренная жизнь.

Финансы и недвижимость

Погоня за славой Сергею не нужна — его финансовое положение вполне устойчивое. По данным источников, у артиста есть солидная недвижимость в Москве: квартира в элитном "Триумф-Паласе" и небольшая студия недалеко от метро. Этого достаточно, чтобы не гнаться за быстрыми деньгами и жить в свое удовольствие.

Кроме того, Дроботенко продолжает активно работать как автор. Он пишет монологи для других комиков, оставаясь одним из невидимых создателей отечественного юмора. Публика смеется над его шутками, даже не догадываясь, кто их придумал.

Болезнь и гастроли

В конце 2025 года у Сергея диагностировали бронхопневмонию. Несмотря на недуг, он отказался ложиться в больницу и решил справляться своими силами. Для человека, у которого работа занимает центральное место в жизни, слабость — непозволительная роскошь.

Сейчас артист продолжает давать концерты по всей стране. На начало весны у него запланирован большой тур с новой программой. Публика идет на его выступления, а он выходит на сцену — так и продолжается его творческая жизнь, просто теперь она проходит не в телевизоре, а вживую.