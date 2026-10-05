Зверев рассказал, как Джиган избил человека: «Он его мял во все дела»

По словам Зверева, после сложного концерта он еле шел, чувствуя, что сердце «еле бьется». Позади него находился Джиган.

Какой-то местный житель, говорящий по-русски, начал выкрикивать в адрес Зверева гадости. Стилист не обратил на него внимания, так как едва держался на ногах.

«Что ты сказал? А ну, иди сюда! Повтори», — обратился Джиган к незнакомцу. Тот стал оправдываться, что сказал гадость в адрес Зверева. «Ах, ты моему другу такое сказал?!» — рассвирепел рэпер и набросился на хама с кулаками.

«Он его просто мял во все дела… Как он остался жив — я не знаю! Он мог так жестко заступиться, постоять за своих друзей, коллег», — рассказал Зверев.

После этого случая стилист проникся уважением к Джигану, и они стали друзьями.

Стилист также отреагировал на слухи о проблемах рэпера с запрещенными веществами.

Это не первый случай, когда Джиган проявляет агрессию. По данным Mash, в 2019 году на концерте в Одессе рэпер откусил кусок уха своему менеджеру после того, как барабанщик вышел на сцену с посторонним диджеем.

Пострадавшему пришлось восстанавливать ухо в больнице. Сам менеджер косвенно подтвердил инцидент, но отказался делиться деталями из страха перед рэпером.

В ночь с 3 на 4 июля 2026 года Джиган устроил стрельбу в своем подмосковном доме. По данным Mash, он удерживал персонал около десяти часов и ранил охранника. Дети в это время прятались в шкафах. После инцидента Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав бывшего мужа, а сам Джиган отправился на лечение в израильский реабилитационный центр.