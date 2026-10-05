Зверев раскрыл привычку Соседова: «Он мне звонил по ночам»

В эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ стилист Сергей Зверев рассказал, что Сергей Соседов мог набрать его поздней ночью, чтобы поговорить о жизни и работе. При этом критик не повышал голос, а действовал мягко, но настойчиво.

«Он мне звонил по ночам, интеллигентно на меня наезжал — говорил, что не нужно ждать, когда кто-то позвонит, сейчас другое время, нужно самому звонить», — поделился Зверев.

Стилист признался, что такие беседы его одновременно и удивляли, и располагали к Соседову. Он отметил, что критик умел давать советы, не переходя границ и не обижая собеседника.

Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в Нерюнгри в возрасте 58 лет после падения с лестницы в отеле, куда приехал председательствовать в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока».

Предварительная судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга, а версия об оторвавшемся тромбе не подтвердилась.

Прощание с критиком прошло 30 сентября на Троекуровском кладбище, а похоронили его на Перепечинском кладбище рядом с отцом.