Зверев о Соседове: «У меня подгорало одно место»

Стилист Сергей Зверев рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ о Сергее Соседове. Он признался, что следил за тем, как Соседов критикует других артистов, и готовился к худшему.

«Я всегда ждал, когда он доберется до меня. У меня подгорало одно место. Я думал, что если он так одного певца послал, тогда что будет со мной? И, когда настал этот момент, вдруг он меня похвалил», — поделился Зверев.

Стилист также вспомнил, что Соседов часто звонил ему по ночам и «интеллигентно упрекал», советуя не ждать, когда кто-то позвонит, а действовать самому .

Сергей Соседов, напомним, скончался 23 сентября 2026 года в Нерюнгри после падения с лестницы в отеле. Ему было 58 лет. Прощание прошло 30 сентября на Троекуровском кладбище, похоронили критика на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

Соседов был известен как ведущий программы «Акулы пера» и постоянный член жюри шоу «Суперстар!» на НТВ.