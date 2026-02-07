"Зря переживала": Решетова переехала в особняк будущего мужа — а где сын от Тимати?

Анастасия Решетова сделала решительный шаг навстречу новой жизни. Она переехала жить за город. В личном блоге экс-избранница Тимати поделилась эмоциями по этому поводу.

Переезд к будущему мужу

Анастасия Решетова сообщила в личном блоге о важном событии. Модель официально переехала к будущему мужу, взяв с собой сына от популярного рэпера Тимати. Тридцатилетняя модель подробно описала детали переезда к жениху.

Теперь ее подписчикам известно, что она променяла просторную квартиру в центре Москвы на роскошный особняк за городом. Решетова призналась, что изначально сомневалась в целесообразности такого шага. Но привыкание к новому ритму жизни прошло быстро и безболезненно.

"Мы переехали за город. Я думала, будет сложно везде успевать, но быстро привыкли. Зря переживала", — с радостью рассказала Анастасия.

Предложение руки и сердца в отпуске

Решиться на серьезные перемены Анастасию подтолкнуло предложение руки и сердца. Она получила его во время совместного отпуска. И только после него переехала в дом жениха. Ни днем раньше!

По классике жанра Анастасия Решетова скрывает личность своего избранника. Интернет-сыщики не дремали и провели целое расследование, чтобы выяснить, чьей женой станет бывшая невеста Тимати и мать его пока единственного сына.

Загадки личной жизни и раскрытие имени жениха

Ранее в сети активно обсуждалась возможная связь Анастасии с сыном олигарха Александра Абрамова — Егором. Эти слухи не нашли подтверждения. Сама Решетова их опровергла.

Тем не менее тайна личности ее избранника была раскрыта. Им оказался 33-летний Владислав Абрамян, сын Ары Абрамяна, возглавляющего Союз армян России.

Теперь подписчики модели точно знают, с кем она строит семейную жизнь в новом доме за городом. Сама же Анастасия Решетова все еще не представила своего жениха общественности. Она продолжает сохранять интригу. И только ей известно, когда та будет раскрыта.

После романа с Тимати Анастасия Решетова предпочитает не светить своих ухажеров в личном блоге. Она показывает только то, что считает нужным.

