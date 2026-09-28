Зрители раскритиковали Марата Башарова за танец на сцене: «Да он пьяный»

Не вникая в сюжет постановки, пользователи тут же принялись строчить недовольные комментарии.

«Да он пьяный», - то и дело пишут в Сети.

Многие решили, что Башаров вышел на сцену нетрезвым, другие — обратили внимание, что искусство нынче обмельчало, а денег у артистов прибавилось.

Сам Башаров не раз публично признавался в проблемах с алкоголем.

«Я люблю выпивать. Это мой большой грех. Мне это нравится. Моя вера против, но я не могу с собой ничего поделать», — говорил он.

В 2022 году его с позором уволили из театра «Школа современной пьесы» после того, как он сорвал гастроли на Кипре из-за очередного запоя. Худрук Иосиф Райхельгауз тогда заявил:

«У него очередной сильнейший запой, это происходит регулярно. Я уже и скрывал, и прятал, и разговаривал с ним, но, к сожалению, все мимо».

Помимо проблем с алкоголем, за Башаровым тянется шлейф обвинений в домашнем насилии. Две его бывшие жены — Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова — публично заявляли о побоях.

Архарова попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа, а сам Башаров позже подтвердил:

«Я ей врезал. Не бил много раз, а только один раз».

В 2026 году депутат Госдумы Ксения Горячева потребовала отстранить Башарова от работы на федеральных каналах, ссылаясь на петицию, которую подписали более 80 тысяч человек.