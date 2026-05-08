«Знает, почему меняет сейчас свою жизнь»: Ольга Будина встала на защиту Егора Бероева

Актриса Ольга Будина, прославившаяся благодаря сериалу «Граница. Таежный роман», нечасто посещает светские мероприятия. Появление 51-летней Будиной где‑либо — уже заметное событие. Поэтому ее визит на недавнюю кинопремьеру удивил большинство собравшихся. Однако причина была: артистка пришла не просто посмотреть картину, но и поздравить коллегу — Егора Бероева, выступившего в роли режиссера ленты «Кукла».

Будина отметила, что, хотя она и не знакома с содержанием фильма, она уверена в таланте Егора и считает важным поддерживать людей, которые решаются на серьезные перемены. Она подчеркнула, что новый профессиональный шаг Бероева — результат непростой внутренней работы. По мнению актрисы, Егор осознанно идет на изменения в своей жизни.

«Это его новое качестве, и я абсолютно убеждена, что он эту свою новую ипостась выстрадал. Он знает, почему меняет сейчас свою жизнь», — цитирует MK.RU Ольгу Будину.

Будина также добавила, что мы живем в непростой период смены эпох и способность человека выразить свою позицию — большая ценность. Она обратила внимание на то, что сегодня многие лишены такой возможности: одни испытывают страх, другие же ждут, что кто‑то другой выразит их мысли.

Егор Бероев ранее заявлял, почему выбрал юную балерину Анну Панкратову на главную роль в своем фильме. Он объяснил, что она предложила нечто, чем удивила его. Впоследствии Анна Панкратова стала женой Егора Бероева. Разница в возрасте супругов составляет 27 лет.