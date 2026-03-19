"Знаем мы друг друга давно": Галустян впервые высказался о новой возлюбленной

Популярный юморист и шоумен Михаил Галустян впервые публично высказался о личной жизни после развода. Артист подтвердил, что состоит в новых отношениях, но предпочел сохранить имя избранницы в тайне.

"Счастливый человек"

В беседе с Идой Галич Михаил Галустян не скрывал позитивных эмоций и открыто заявил о своем нынешнем статусе.

"Да, мое сердце занято. Я — счастливый человек, как бы странно это ни звучало. Она — человек. Знаем мы друг друга давно, а соревнуемся недавно", — сказал Михаил Галустян.

Фраза "знаем мы друг друга давно" намекает на то, что пара была знакома задолго до начала романтических отношений. Ироничное уточнение про "соревнование" добавило высказыванию фирменного галустяновского юмора — поклонники оценили легкость и самоиронию артиста.

Что известно об избраннице

Несмотря на нежелание раскрывать личность спутницы, СМИ уже выдвинули свои версии. По данным ряда изданий, сердце Михаила покорила Лилия Киосе — художник по гриму. Эта информация периодически появлялась в прессе, но до недавнего времени не получала подтверждения от самого артиста.

Пока Галустян не подтвердил и не опроверг связь с Киосе. Его лаконичный комментарий оставляет простор для догадок, подогревая интерес публики.

Реакция поклонников

Новость о новом романе Михаила вызвала живой отклик среди фанатов. В соцсетях поклонники поздравляют юмориста с обретением счастья и отмечают, что он выглядит заметно помолодевшим и энергичным. Многие подчеркивают: важно, что артист делится радостью, но при этом сохраняет приватность личной жизни — это вызывает уважение.

Часть аудитории обратила внимание на стиль высказывания Галустяна: даже в таком личном признании он остался верен своему комедийному таланту, разбавив серьезное признание шутливыми деталями.

Новый этап в жизни

Подтверждение романа стало своеобразной точкой отсчёта нового этапа в биографии артиста. После развода Михаил не спешил делиться подробностями личной жизни, поэтому его слова прозвучали особенно значимо для аудитории.

Фанаты надеются, что счастье в личной жизни вдохновит Галустяна на новые творческие проекты. А пока публика с интересом следит за развитием истории, уважая право артиста на сохранение деталей отношений в тайне.

