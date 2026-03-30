"Жизнь ускорили после конца света": рэпер T-Killah попросил жену отучить ребенка от груди

Артист публично попросил свою супругу, модель и блогершу Марию Гончарук, побыстрее завершить кормление их маленького сына. Причина, по его словам, банальна: "жизнь ускорили после конца света".

В своем видеообращении T-Killah не скрывал, что хочет, чтобы ребенок как можно быстрее перешел на каши. Он аргументировал это тем, что в современном мире нужно "быстро суетиться".

"Подумай, чтобы легче нам было. Жизнь такая, нужно быстро суетиться", — заявил рэпер.

По его словам, "жизнь ускорили после конца света". Что именно музыкант имеет в виду — осталось загадкой. Возможно, речь о пандемии, возможно — о личных событиях. Но суть ясна: T-Killah считает, что грудное вскармливание замедляет темп жизни и мешает "суетиться".

Поклонники пары разделились. Одни поддержали артиста, посчитав, что он просто заботится о комфорте жены. Другие обвинили его в непонимании важности грудного вскармливания и попытке навязать свои правила.

Многие отметили, что подобные заявления в публичном пространстве могут навредить молодым мамам, которые и без того находятся под давлением. Особенно учитывая, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить грудью до двух лет.

T-Killah — российский рэпер, продюсер и блогер. Настоящее имя — Александр Тарасов. Он известен по хитам "Бумеранг", "Дорога", "Зеркала". В 2019 году женился на Марии Беловой — модели и блогерше. В 2024 году у пары родился сын.