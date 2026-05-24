«Жизнь стала еще громче»: Волосожар сделала признание о сыне от Транькова

День рождения ребенка — особенный праздник, который наполняет сердца близких радостью и теплом. В этот раз повод для улыбки появился у семьи известных фигуристов: Лео, младший сын Максима Транькова и Татьяны Волосожар, 23 мая отмечал свой день рождения. С трогательным поздравлением к малышу обратилась его мама — и ее слова пропитаны искренней нежностью и любовью.
Татьяна Волосожар в телеграм-канале поделилась снимком, на котором предстала с подросшим сыном на руках. Фигуристка призналась, что Лео изменил жизнь их большой семье. Вместе с малышом в доме поселился смех.
«С днем рождения, наш Лео. Тебе уже 2 года. И рядом с тобой жизнь стала еще громче, веселее и быстрее. Ты умеешь одним своим смехом собрать всех вокруг, а своей улыбкой моментально растопить наши сердца. Кажется, будто ты был с нами всегда. Расти счастливым, любознательным и таким же светлым мальчиком. А мы всегда будем рядом», — пообещала сыну Татьяна Волосожар.
Татьяна Волосожар с сыном Лео. Фото: соцсети Татьяны Волосожар
В этих строках — целая гамма чувств: восхищение тем, как малыш преображает повседневность, благодарность за моменты радости и твердая уверенность в том, что семья всегда будет опорой для растущего ребенка. Двухлетие Лео — не просто очередная дата, а повод еще раз напомнить мальчику, как он дорог своим близким.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали неподражаемой парой не только на льду, но и в жизни. Их семейному дуэту уже больше десяти лет. Волосожар и Траньков поженились в августе 2015 года. Они зарегистрировали брак в Тверском ЗАГСе. На торжестве присутствовали только самые близкие люди пары.
Напомним, Лео стал третьим ребенком Татьяны Волосожар и Максима Транькова. У пары есть дочка Анжелика, в феврале ей исполнилось девять лет, и сын Теодор, которому 27 мая будет пять лет.
