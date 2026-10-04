Живущий в США сын Кашпировского не приедет на похороны отца

Прощание с Анатолием Кашпировским пройдет в узком кругу — согласно последней воле самого целителя, церемония будет закрытой. Близкие исполняют его последнее желание: место захоронения не раскроют даже друзьям и коллегам, а сам траурный ритуал останется вне публичного внимания.

Прощание состоится 8 октября в траурном зале на Троекуровском кладбище. Дата выбрана не случайно: она стала ближайшей после того, как были завершены все необходимые ритуальные процедуры. Директор Кашпировского уточнил, что день не привязан к каким‑либо праздникам — это просто наиболее подходящий срок, чтобы достойно подготовить прощание.

Как сообщается, на похороны не приедет сын Анатолия Кашпировского — Сергей, рожденный в первом браке гипнотизера. Сейчас он живет в Америке и ранее был связан с боксом. Его отсутствие — еще одно напоминание о том, как по‑разному складываются семейные истории у людей, чьи имена знает вся страна.

Последние слова Анатолия Михайловича перед уходом были обращены к семье. Жизнь легендарного гипнотизера оборвалась рано утром — в 06:40. Ему было 87 лет. По имеющейся информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. При этом за несколько месяцев до ухода Кашпировский перенес экстренную операцию. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль, и борьба за здоровье шла в напряженном режиме.

Имя Анатолия Кашпировского прочно вписано в историю позднего СССР: его сеансы по ТВ смотрели миллионы, а споры о природе его способностей не утихали десятилетиями. Теперь эта глава завершается — тихо, без лишнего шума, так, как хотел он сам. И в этом спокойном, почти камерном прощании есть своя логика: человек, который привык быть в центре внимания миллионов, в финале выбрал приватность и право уйти без суеты.

По материалам SHOT