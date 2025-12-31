Живущая в Эмиратах дочь Юдашкина: "Дети стесняются говорить по-русски. Язык сложно идет"

Переезд, новые страны, трое детей и семейный бизнес. Жизнь Галины Юдашкиной давно больше не ограничивается Москвой.

Семья Юдашкиных в Гонконге и Эмиратах

Юдашкина вместе с семьей перебралась в Гонконг в 2019 году, потому что ее муж Петр Максаков устроился там на работу в банк. Сначала Галине было сложно адаптироваться к новому месту жительства, однако вскоре Китай стал для всех членов семьи родным и близким. Спустя три года семья решила снова сменить страну проживания и отправилась в Эмираты.

Сейчас в ОАЭ Галина активно развивает семейный бизнес, стремясь популяризировать бренд своего отца, известного российского кутюрье Валентина Юдашкина, на международной арене.

Дети Юдашкиной и русский язык за границей

В свежем выпуске шоу "Света вокруг света" Светлана Бондарчук поинтересовалась у Галины, говорят ли ее дети, выросшие в другой языковой среде, по-русски.

Галина честно рассказала о том, как в их доме появился английский и что происходит с русским языком.

"Стесняются просто. Первоначально была какая история. Мы жили в Москве, и хотели, чтобы они знали английский. Так язык вошел в обиход. А потом мы уехали. И получилось, что русский сложно идет. Причем у старшего, Толи, русский достаточно хороший. Он в России больше всего времени прожил, а Аркаша уже лучше стал говорить", - заверила Юдашкина.

Галина и Петр воспитывают двоих сыновей и дочь. Дети изучают не только английский, но испанский и китайский языки. При этом они посещают русскую школу в Дубае. Это помогает поддерживать знание родного языка.

Звездная бабушка о разговоре с внуками

Марина Юдашкина тоже следит за тем, чтобы дети не забывали язык семьи. Она подчеркивает свою позицию:

"Но ты знаешь, у них нет вариантов. Я говорю только по-русски, им приходится мне отвечать", - заверила Марина.

Так внукам модельера удается тренировать речь сразу в нескольких языковых группах.