Живущая в Эмиратах дочь Юдашкина: "Дети стесняются говорить по-русски. Язык сложно идет"

Переезд, новые страны, трое детей и семейный бизнес. Жизнь Галины Юдашкиной давно больше не ограничивается Москвой.
Семья Юдашкиных в Гонконге и Эмиратах
Юдашкина вместе с семьей перебралась в Гонконг в 2019 году, потому что ее муж Петр Максаков устроился там на работу в банк. Сначала Галине было сложно адаптироваться к новому месту жительства, однако вскоре Китай стал для всех членов семьи родным и близким. Спустя три года семья решила снова сменить страну проживания и отправилась в Эмираты.
Сейчас в ОАЭ Галина активно развивает семейный бизнес, стремясь популяризировать бренд своего отца, известного российского кутюрье Валентина Юдашкина, на международной арене.
Дети Юдашкиной и русский язык за границей
В свежем выпуске шоу "Света вокруг света" Светлана Бондарчук поинтересовалась у Галины, говорят ли ее дети, выросшие в другой языковой среде, по-русски.
Галина честно рассказала о том, как в их доме появился английский и что происходит с русским языком.
"Стесняются просто. Первоначально была какая история. Мы жили в Москве, и хотели, чтобы они знали английский. Так язык вошел в обиход. А потом мы уехали. И получилось, что русский сложно идет. Причем у старшего, Толи, русский достаточно хороший. Он в России больше всего времени прожил, а Аркаша уже лучше стал говорить", - заверила Юдашкина.
Галина и Петр воспитывают двоих сыновей и дочь. Дети изучают не только английский, но испанский и китайский языки. При этом они посещают русскую школу в Дубае. Это помогает поддерживать знание родного языка.
Звездная бабушка о разговоре с внуками
Марина Юдашкина тоже следит за тем, чтобы дети не забывали язык семьи. Она подчеркивает свою позицию:
"Но ты знаешь, у них нет вариантов. Я говорю только по-русски, им приходится мне отвечать", - заверила Марина.
Так внукам модельера удается тренировать речь сразу в нескольких языковых группах.
Галина Юдашкина с Петром Максаковым, сыновьями Аркадием и Анатолием, и дочкой Агатой Ариеллой. Фото: соцсети
Модный дом Valentin Yudashkin после Валентина
После смерти Юдашкина руководство его модным домом перешло к единственной наследнице — Галине. Ее супруг, который имеет богатый опыт в бизнесе, взял на себя всю организацию процессов.
Живя за пределами России, Галина успешно продвигает семейный бренд, сотрудничая с международными заказчиками. Платья и костюмы, созданные модным домом Юдашкиных, теперь украшают гардероб многих известных персон, включая певиц Адель и Селин Дион.
Супруги открыто говорят о планах по развитию марки. Галина и Петр делились:
"Цех в России на Кутузовском. Мы расширяемся. Пока рано рассказывать. Запуск в феврале, у нас будут новый большой офис и два новых магазина. У нас будут линейки: от кутюр Valentin Yudashkin и основной бренд Yudashkin", - заверила Юдашкина.
Так модельный дом сохраняет базу в России и одновременно выходит на зарубежные рынки. С недавних пор семья также развивает бренд уходовой косметики Yudashkin Beauty. Новое направление дополняет моду и усиливает присутствие фамилии в индустрии красоты.
А как вы считаете, легко ли детям Юдашкиной учит русский язык в ОАЭ? Пишите в комментариях.