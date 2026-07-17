«Животворящий воздух»: Сати Спивакова увезла мужа из России после выписки из клиники

Здоровье дирижера и скрипача Владимира Спивакова остается в центре внимания близких и поклонников: супруга маэстро делает все возможное, чтобы ускорить его выздоровление. После непростой госпитализации состояние известного музыканта постепенно стабилизируется, а новый этап реабилитации проходит в особой атмосфере — в теплом и родном для жены Спивакова Сати городе, в Ереване.

Владимир Теодорович покинул клинику 3 июля, а вскоре Сати увезла мужа за пределы России. Она сообщила, что они прибыли в столицу Армении. Во время прогулки супруги успели запечатлеть моменты пребывания в Ереване: кадры из уютного кафе и с живописных улиц города передают спокойное, умиротворенное настроение. На снимках Владимир Теодорович выглядит расслабленным и искренне улыбается.

«Животворящий воздух моей Родины. Фото для всех, кто волнуется за восстановление и самочувствие моего мужа. Спасибо родному городу за этот волшебный день», — поделилась Сати, желая успокоить поклонников и показать, что маэстро понемногу набирается сил.

По словам избранницы полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», сейчас Владимир Спиваков находится в отпуске. Впереди у дирижера важное событие: его первое выступление в новом сезоне запланировано на день рождения — 12 сентября. В этот день маэстро отметит 82‑й день рождения.

Напомним, ухудшение самочувствия Владимира Спивакова произошло 19 июня. Художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Первоначально в СМИ распространилась версия об инсульте. Но позже Сати Спивакова уточнила, что причиной госпитализации стала пневмония, и именно от нее маэстро проходил лечение.