Живет потребностями: Меньщиков похвалил Бородину

Степан Меньщиков из проекта "Дом-2" не скрывает: ему импонирует то, что Ксения Бородина не обращает внимание на мнение общественности. Телеведущая живет так, как ей хочется. Выходит замуж, разводится, рожает детей и снова вступает в новые романтические отношения.

Под прицелом поклонников вот уже какой месяц подряд ходит Николай Сердюков. С ним Бородина познакомилась на съемках проекта "Последний герой. Русский сезон". Пользователи Сети отговаривали знаменитость от романа с блогером. Многие заявляли, что Сердюков не сможет обеспечить Ксению. Кто-то и вовсе считал его альфонсом.

Бородина устала от подобных всплесков. Она заявила, что ее жених зарабатывает по 2-3 млн рублей в месяц. По меркам заработков Ксении, эта сумма достаточно скромная. Все же Николай может обеспечивать себя сам.

«Ксюша просто делает то, что ей нравится. Она любит того, кто ей нравится. В этом ей сила. Раньше ей нравился Оскар Каримов, потом у нее был Михаил Терехин, потом — Курбан Омаров. Сейчас у нее мальчишка — бородатый Коля. Я их благословляю, желаю им счастья. Она живет своими потребностями, желаниями. Надо брать с нее пример», — приводит starhit слова Степана Меньщикова.

От Курбана Омарова у телеведущей есть дочка Теона. От бывшего мужа предпринимателя Юрия Будагова — дочка Маруся. Не исключает Ксения и того, что родит ребенка от нынешнего избранника Николая Сердюкова. Летом они планируют сыграть свадьбу.